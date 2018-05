Der FC Bayern verliert ein Fußballspiel. Das allein taugt schon als große Nachricht. Noch wuchtiger wird es dadurch, dass ein Großteil der Münchner Spieler und Betreuer unmittelbar nach der Finalniederlage gegen Eintracht Frankfurt in den Katakomben des Berliner Olympiastadions verschwunden war, bevor der Pokal überreicht wurde. Lieber Frust schieben als dem Überraschungssieger artig zu applaudieren. Wirklich schlechter Stil.

Sie seien nicht ins Prozedere eingeweiht gewesen, alles war nur ein Missverständnis. "Ich hätte erwartet", sagte Münchens Trainer Jupp Heynckes, "dass ein Verantwortlicher uns mitteilt, so lange zu warten, bis der Pokal überreicht ist." Das ist natürlich Unfug, es mag das letzte Finale des Trainers gewesen sein, aber es war nicht sein erstes.

Immer gibt es einen billigen Ausweg

Das Verhalten der Münchner kommt nicht überraschend: Größe in der Niederlage, das hat es beim FC Bayern in den vergangenen Jahren nur sehr selten gegeben. Einerseits, weil der Serienmeister eben auch nur sehr selten verliert. Andererseits - und das ist viel entscheidender -, weil die Klubführung die meisten dieser seltenen Niederlagen in herrlich kuschelige Legenden gekleidet hat, die Fans und Spielern immer einen billigen Ausweg boten. Wann hieß es denn einmal, der Gegner habe gewonnen, weil er besser war?

Im Champions-League-Viertelfinale 2017 schied der FC Bayern in der Verlängerung gegen Real Madrid aus. Das kann passieren, aber die Münchner sind damals "beschissen worden" (Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge). Vor dem Rückspiel des diesjährigen Halbfinalduells mit den Königlichen verstrickte Rummenigge sich gar öffentlich in Verschwörungstheorien über den Schiedsrichter Cüneyt Cakir, der habe doch schon 2016 beim Halbfinal-Aus gegen Atletico "keine glückliche Figur" abgegeben. Erkennen Sie das Muster?

Dass ein anderes Team über 90 oder 180 Minuten besser ist, das ist einfach nicht mehr vorgesehen im Kosmos Bayern. Immer gibt es eine externe Erklärung für das Scheitern, denn: An uns kann es ja gar nicht gelegen haben. Der Schiedsrichter hat uns verpfiffen! Der sture Italiener hat falsch aufgestellt! Der Hund hat das Siegtor gefressen! Von Angestellten, die in einer solchen Alibi-Unternehmenskultur arbeiten, ist kaum zu erwarten, dass sie im Moment der Niederlage Selbstbewusstsein und Größe zeigen.

Es gibt allerdings Hoffnung: Obwohl nämlich der FC Bayern nur Minuten vorher eine mindestens einmal diskutable Elfmeterentscheidung zu seinen Ungunsten hatte hinnehmen müssen, ordnete Rummenigge den Abend überraschend fair ein: "Eintracht Frankfurt hat verdient gewonnen", sagte er, der Gegner habe "ein Stück mehr Wille in dieses Spiel reingelegt, sie wollten mit aller Gewalt gewinnen."

Wenn das wirklich der nachhaltig neue Ton in München ist, dürfte das die deutlich größere Zäsur sein als der Abschied von Jupp Heynckes. Es wird dem größten deutschen Klub ganz sicher auch wieder neue Freunde bringen.