0:1-Niederlage bei Atlético Madrid Sie sind wie wir!

Ausgangslage: Acht Spiele, acht Siege. Der FC Bayern war bislang durch die Saison gepflügt, ohne dabei große Widerstände zu spüren. Das Gruppenspiel bei Atlético galt deshalb als erste echte Standortbestimmung der Ära Carlo Ancelotti. Die Rojiblancos haben immerhin zwei der vergangenen drei Champions-League-Endspiele erreicht. Und obwohl inzwischen jeder weiß, wie das Team von Trainer Diego Simeone spielt, ist ein zuverlässiges Gegenmittel unbekannt. Von ihren letzten 30 Europapokalheimspielen hatten die Spanier zudem lediglich zwei verloren.

Startformationen:

Atlético: Oblak - Juanfran, Godín, Savic, Filipe Luís - Gabi, Koke - Saúl Ñíguez, Carrasco - Griezmann, Torres

FC Bayern: Neuer - Lahm, Boateng, Martínez, Alaba - Alonso - Thiago, Vidal - Müller, Lewandowski, Ribéry

Das Ergebnis: 1:0 (1:0) für Atlético. Ja, wirklich! Hier geht's zum Spielbericht.

Vorgeschichte: Wer schon etwas länger dabei ist, denkt an "Katsche" Schwarzenbecks späten Ausgleichstreffer in Brüssel (Mai 1974). Wer neu ist - oder einfach kein besonders gutes Gedächtnis hat - denkt an das Halbfinalduell vor nur fünf Monaten, in dem sich Atlético nur aufgrund der Auswärtstorregel durchsetzte. Das heutige Duell war keines für die Geschichtsbücher.

Die erste Hälfte: Eine knappe Viertelstunde passierte wenig, dann ließ Thomas Müller die beste Gelegenheit der Münchner im gesamten ersten Durchgang aus: Nach starkem Thiago-Pass scheiterte er mit seiner Direktabnahme an Schlussmann Jan Oblak. In der Folge machte Atlético, was Atlético eben macht: wenig Ballbesitz (30 Prozent), intelligentes Pressing, bei Bedarf die bekannte lückenlose Strafraumverteidigung. Offensiv hatten die Spanier obendrein die gefährlicheren Aktionen: Fernando Torres scheiterte je einmal an Javi Martínez (12. Minute), am Pfosten (22.) und dem rutschigen Boden (34.). Besser machte es der Belgier Yannick Carrasco: Mit seiner zweiten guten Möglichkeit traf er mit einem präzisen Linksschuss zum 1:0 (35.). Zu diesem Zeitpunkt dem Spielverlauf angemessen.

REUTERS Yannick Carrasco erzielt das 1:0 (34.)

Oldies: Vier Änderungen gab's am Mittwoch beim FC Bayern: Mats Hummels, 27 Jahre, Joshua Kimmich, 21, Renato Sanches, 19, Kingsley Coman, 20, rotierten zurück auf die Bank. Jérôme Boateng, 28, Arturo Vidal, 29, Xabi Alonso, 34, und Franck Ribéry, 33, standen in Madrid wieder in der Startelf. Als wollte der 57-jährige Carlo Ancelotti sagen: Wer die Königsklasse gewinnen will, braucht in erster Linie Erfahrung.

11 - @FCBayern mit der ältesten Startelf in der #CL (29 Jahre, 102 Tage) seit 11 Jahren (22.11.2005 vs Rapid Wien, 29 J, 227 T). Goldies. — OptaFranz (@OptaFranz) 28. September 2016

Die zweite Hälfte: Kam insgesamt ein bisschen zerfahrener daher und sah den FC Bayern lange in einem seltsamen Zwischenstadium gefangen. Man wollte mehr Risiko, aber keinesfalls weniger Kontrolle. Ancelotti suchte nach dem passenden Schlüssel, brachte Arjen Robben, brachte Hummels, brachte Kimmich. Und Bayern hatte auch seine Möglichkeiten: Müller (50.), David Alaba (56.), Ribéry (76.), Robert Lewandowski (77.), Robben (81.) - alle verpassten den Ausgleich. Atlético kam auf der Gegenseite zunächst nur noch zu Distanzversuchen, später gegen die schwächere Absicherung der Bayern vermehrt zu guten Umschaltgelegenheiten. Die beste Chance zum möglichen 2:0 ließ aber Antoine Griezmann per Foulelfmeter liegen.

Déjà-vu des Abends: Sechs Minuten vor dem Ende stand der französische Nationalstürmer Griezmann dem deutschen Nationaltorwart Manuel Neuer gegenüber - wie zuletzt am 7. Juli in Marseille. Im EM-Halbfinale hatte der Franzose den Strafstoß eiskalt links ins Netz gesetzt, diesmal traf er den Querbalken - was aber nichts mehr daran änderte, dass Griezmann den Platz erneut als Sieger verließ.

Foul des Abends: Arturo Vidal (29 Jahre alt, sehr erfahren) rannte in der 83. Minute komplett übermotiviert an der Strafraumgrenze seinen Gegenspieler Filipe Luis um und schenkte Atlético so den späten Elfmeter. So gewinnt man die Champions League definitiv nicht.

Erkenntnis des Spiels: Wie so oft, wenn Mannschaften auf diesem Niveau aufeinandertreffen, machen viele kleine, oft unscheinbare Szenen den Unterschied. Bayern war natürlich auch heute nicht chancenlos, bei Atlético darf man zudem verlieren. So übermächtig die Münchner national auch wirken, so ausgeglichen geht es in der internationalen Oberklasse zu. Das spricht im Zweifel aber viel mehr gegen die Bundesliga als gegen die Bayern.