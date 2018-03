Bayern-Niederlage in Leipzig Überrascht von der fixen Idee

Timo Werner war ein schönes Beispiel dafür, was die Bayern mit der Konkurrenz anrichten. Der Leipziger Stürmer musste sich in der zweiten Hälfte eine kurze Auszeit an der Bande nehmen. Ausgelaugt war der 22-Jährige, plattgemacht vom "Mann mit dem Hammer", wie es sein Trainer Ralph Hasenhüttl nannte: "Timo hatte vier Sprints á 60 Meter und Torabschlüsse hinter sich." An Werner, der früh für den verletzten Marcel Sabitzer eingewechselt worden war, war nicht nur in dieser Szene gut zu erkennen gewesen, wie Leipzig den Bayern endlich beikommen wollte.

"Sprinten mit Ball, ansprinten ohne Ball", beschrieb Hasenhüttl später, was einen seiner Besten so viel Kraft gekostet hatte und ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zum 2:1-Sieg gewesen war: Den Gegner dauernd unter Druck setzen, zu Fehlern zwingen, dabei selbst die Ordnung beibehalten, keine Lücken aufplatzen lassen, die die Münchner nutzen könnten. Leipzig setzte das mit bewundernswerter Konsequenz um und gewann tatsächlich zum ersten Mal gegen die Münchner.

Das wiederum zeigt, warum der FC Bayern in ein, zwei oder drei Wochen Deutscher Meister werden wird, zum sechsten Mal in Folge. Es muss derzeit schon einiges zusammenkommen, damit ein Bundesligakonkurrent nach 14 Spielen ohne Niederlage mal wieder gegen diese Mannschaft gewinnt. Die Münchner müssen dafür einen Tag erwischen, an dem sie "nicht so griffig wie gewohnt" sind (Trainer Jupp Heynckes), und gleichzeitig ist beim Herausforderer eine besondere Leistung nötig. Wie eben bei den Leipzigern, die Heynckes in seiner ersten Analyse mehrmals ausführlich lobte. Die erste Hälfte war laut Hasenhüttl "das Beste, was wir in den vergangenen Jahren gezeigt haben".

Bongarts/Getty Images Ralph Hasenhüttl

Und der Gegner muss sich etwas einfallen lassen. Im Fall der Leipziger war das der Einsatz einer Dreierkette. Dass Heynckes und seine Spieler damit nicht gerechnet haben, kann man ihnen kaum vorwerfen - es war das erste Mal, dass Hasenhüttl so spielen ließ, im Training feierte die Variante auch erst am Samstag ihre Premiere. Eine fixe Idee also. Im Trainerteam war beraten worden, was man tun könne, um die Münchner vor Probleme zu stellen. "Hinten reinnageln wollten wir uns nicht, gegen Fünferketten spielt München jede Woche", sagte Hasenhüttl. Ein paar Mal war er schon nah dran gewesen, die Bayern zu schlagen, geklappt hat es bisher nie. Diesmal also offensiv, 3-4-3, "wir waren uns einig, dass wir das durchziehen". Und das taten sie.

Bongarts/Getty Images Mats Hummels

Als Mats Hummels vom Platz in Richtung Kabine ging, war er ordentlich am Schnaufen. Gut, er hatte gerade 90 Bundesligaminuten hinter sich, aber als Bayern-Verteidiger kann so was auch schon mal eine stressarme Veranstaltung sein. In Leipzig aber hatte Hummels Dauerstress. Werner, Naby Keita oder Yussuf Poulsen: Einer der RB-Offensiven war fast immer zu Stelle, wenn der Innenverteidiger an den Ball kam. Hummels "zu bearbeiten" (Hasenhüttl) war wichtiger Teil des Plans gewesen. Er sollte seine gefürchteten langen Pässe nicht spielen dürfen. Tatsächlich geriet Hummels deutlich häufiger als üblich in Bedrängnis, von seiner sonst gewohnten Lässigkeit und Übersicht war wenig zu sehen.

What an intense Match today, big fight but this time not the result we wanted. Now it's time for a short "break" and i am really looking forward to the games with the @DFB_Team — Mats Hummels (@matshummels) 18. März 2018

A difficult opponent in a highly competitive match. We were not focused enough and were punished for it. We‘ll keep on workin‘ #da27 — David Alaba (@David_Alaba) 18. März 2018

Auch Niklas Süle und vor allem Joshua Kimmich wurden von den pressenden Leipzigern oft in Bedrängnis gebracht. Was den Münchnern im Duell fehlte, war die Ruhe am Ball. So, wie Thiago es beherrscht, aber der Spanier fehlt gerade verletzt. Sebastian Rudy, James Rodriguez und Arturo Vidal schafften es zu selten, der ersten Druckwelle standzuhalten und selbst den Angriff einzuleiten.

Das ganze Münchner Gefüge hatte den Übergang von Europapokal zu Bundesliga weniger gut weggesteckt als das der Leipziger. Beide Trainer hatten ihre Mannschaften schließlich auf sechs Positionen umgestellt.

Nach 70 Minuten wurde bei den Leipzigern zwar die Luft knapp, wie RB-Mittelfeldspieler Diego Demme sagte. Danach habe man sich nur noch "reingeworfen". Ein kleiner Kontrollverlust, aber einer ohne Folgen. Diesmal waren die Bayern einfach nicht gut genug, um noch zurückzuschlagen. Ausnahmsweise. Meister werden sie trotzdem, das weiß auch Jupp Heynckes. Die Niederlage, so, der 72-Jährige, "ist kein Beinbruch".

RB Leipzig - FC Bayern München 2:1 (0:1)

0:1 Wagner (12.)

1:1 Keita (37.)

2:1 Werner (56.)

Leipzig: Gulácsi - Konaté, Ilsanker, Upamecano - Laimer, Kampl, Demme, Bruma - Sabitzer (10. Werner, 83. Jean-Kévin Augustin), Keita (69. Forsberg) - Poulsen.

München: Ulreich - Kimmich (78. Rafinha), Süle, Hummels, Alaba - James (72. Lewandowski), Rudy, Vidal - Müller, Wagner, Bernat (61. Ribéry).

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: Gulácsi, Kampl, Keita - Lewandowski, Ribéry, Rudy, Süle

Zuschauer: 42.558