Hudson-Odoi soll kommen

Der FC Bayern München ist der Verpflichtung des englischen Talents Callum Hudson-Odoi offenbar näher gekommen. Nach Informationen des Fernsehsenders "Sky" soll der FC Chelsea das vierte Angebot des deutschen Fußball-Rekordmeisters für den 18-Jährigen in Höhe von umgerechnet 39 Millionen Euro angenommen haben.

Allerdings sei der Transfer damit noch nicht perfekt, Chelsea soll versuchen, den Youngster noch bis zum Sommer zu halten. Zuvor soll Chelsea, wo Hudson-Odoi noch einen Vertrag bis 2020 hat, Angebote des Rekordmeister über umgerechnet 15, 22 und 33,5 Millionen Euro ausgeschlagen haben.

Hudson-Odoi wäre damit nur unwesentlich günstiger als die bisherigen Münchner Rekordeinkäufe Corentin Tolisso, der 2017 für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet wurde, und Javi Martínez, der 2012 für 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao kam. Auch Juventus Turin und RB Leipzig sollen sich um eine Verpflichtung des jungen Linksaußens bemüht haben.

Im Profibereich ist Hudson-Odoi noch nicht auffällig in Erscheinung getreten. In der Premier League war er erst einmal über 42 Minuten aktiv, in der Europa League kam er viermal zum Einsatz. Chelsea-Coach Maurizio Sarri hatte dem gebürtigen Londoner von einem Wechsel nach Deutschland abgeraten und ihm empfohlen, seine fußballerische Ausbildung bei den Blues fortzusetzen.

AFP Pepe

Pepe kehrt zum FC Porto zurück

Fußball-Europameister Pepe kehrt zum portugiesischen Meister FC Porto zurück. Das bestätigte der Klub. Der 35-jährige Innenverteidiger, dreimal Champions-League-Sieger mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid, spielte zuletzt bei Besiktas Istanbul und war anschließend ohne Klub. Pepe war bereits von 2004 bis 2007 für Porto aktiv.