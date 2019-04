Axel Witsel, Mittelfeld: Dem Chef in der Dortmunder Zentrale glückte so gar nichts. Der Mann fürs Kreativspiel hatte keine Ideen, zeigte keinen Esprit, dafür deutliche läuferische Defizite, die sich in einem Sprintduell in der zweiten Halbzeit mit Robert Lewandowski offenbarten, der ihm auf kurzer Strecke viele Meter abnahm. So sehr er noch beim Hinspiel in Dortmund glänzte, als er mit einem herrlichen Pass auf Paco Alcácer das entscheidende 3:2 vorbereitete, so sehr enttäuschte er nun beim Rückspiel in München.