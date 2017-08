Bayern vor dem Supercup Münchner Sommertheater

Zweimal sei er schon in einer ähnlichen Situation gewesen, sagt Carlo Ancelotti. 2014 habe er mit Real Madrid auch eine schlechte Vorbereitung erlebt, und sein Tonfall verrät, dass die Unruhe im Umfeld damals recht groß gewesen sein muss. Und dann? "Haben wir von September bis Dezember 20 Spiele in Folge gewonnen." Und mit AC Milan 2006/2007? Nein, da habe man keine gute Saison gespielt in der Liga. "Aber dann haben wir die Champions League gewonnen."

Es ist klar, was der dreifache Champions-League-Sieger vor seiner zweiten Saison beim FC Bayern München sagen will: Regt euch nicht auf, eine schlechte Vorbereitung hat keine Aussagekraft. Und glaubt bloß nicht, dass mich so etwas aus der Fassung bringt, ich habe schon ganz andere Sachen erlebt.

Die Mannschaft sei "bereit", sagt Ancelotti im Hinblick auf das Supercup-Finale am Samstagabend in Dortmund (20.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Eine recht gewagte Aussage angesichts der Verletztenliste und den Leistungen der vergangenen Wochen.

"Brazzo" in der Zwickmühle

Am Mittwochabend, nach der zweiten Niederlage im Vorbereitungsturnier gegen den SSC Neapel, waren die Münchner in der eigenen Arena sogar ausgepfiffen worden. Dem neuen Sportdirektor Hasan Salihamidzic war die Nervosität anzumerken, er wackelte mit den Beinen, er gestikulierte, als er die beiden Pleiten moderieren musste. "Ich hätte auch lieber gewonnen, aber Fußball ist kein Wunschkonzert", sagte der ehemalige Bayern-Spieler. "Brazzo" steckte in der Zwickmühle: Er musste an die Öffentlichkeit treten, weil es ihm als Schwäche ausgelegt worden wäre, nichts zu sagen. Doch er hatte eben auch nichts zu sagen.

Getty Images Hasan Salihamidzic

Mats Hummels sagte hingegen am Mittwoch: "Wir sind in keinem Bereich da, wo wir sein wollen." Ancelotti räumte zwar körperliche Defizite ein, sagte aber auch: "Fußball ist nicht nur physisch, er ist auch taktisch, es ist Strategie, es geht um Persönlichkeit und Motivation." Das sagt ein Trainer, der jedoch selten mit taktischen Innovationen aufwartet. Stattdessen verlässt er sich gerne darauf, wie er über den zwischenmenschlichen Bereich die beste Leistung aus seinen Stars kitzelt.

Eine gute Stimmung im Verein wäre hilfreich, um die Kurve zu kriegen, wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagt. Doch der Verein hat gerade genug mit sich selbst zu tun. Am Samstag wurde der Wechsel des bisherigen Technischen Leiters Michael Reschke zum VfB Stuttgart offiziell verkündet.

Bayern-Bosse wirken nicht souverän

Der meist im Hintergrund arbeitende Reschke gilt als überaus wichtiger Mann im sportlich-strategischen Bereich. Der 59-Jährige war 2014 auch deshalb von Leverkusen geholt worden, um verstecke Talente zu finden. Weltstar-Schnäppchen, die es ermöglichen, die Spirale der Ablösesummen nicht in seiner kompletten Wahnwitzigkeit mitmachen zu müssen. Kritiker halten entgegen, dass ihm das tatsächlich gar nicht oft gelang. Reschke-Verpflichtungen wie Douglas Costa, Renato Sanches oder Kingsley Coman sind noch nicht richtig angekommen in München - und zum Teil auch schon wieder weg.

Unabhängig davon, ob Reschke geht, weil ihm Salihamidzic als Vorgesetzter präsentiert wurde, oder ob andersherum Salihamidzic eilig installiert wurde, um das intern womöglich schon bekannte Reschke-Vakuum aufzufüllen - die Bayern-Bosse wirken derzeit nicht sonderlich souverän in ihren Entscheidungen.

Es wirkt wie die Fortsetzung des Sommertheaters vom vergangenen Jahr: Damals war Mediendirektor Markus Hörwick nach 33 Jahren beim FC Bayern überraschend zurückgetreten, wenige Tage später Matthias Sammer als Sportdirektor. Aber 2016 kam eben auch Ancelotti, ein Trainer mit einer Titel-Aura, der neugierig machte.

Prompt gewannen die Bayern zum ersten Mal nach drei Jahren den Supercup und die darauffolgenden ersten sechs Pflichtspiele (mit einem Torverhältnis von 24:1). Damals war Ancelotti die gute Nachricht. Jetzt braucht er dringend selbst eine.