Kuipers pfeift Bayern vs. Real Die Uefa schickt einen ihrer besten Schiedsrichter

"Ich habe heute eine wahnsinnige Wut wie selten in mir. Wir sind beschissen worden." Die Worte, die Bayerns Vorstandschef wählte, waren drastisch wie selten. Das Ziel der Kritik von Karl-Heinz Rummenigge war Schiedsrichter Viktor Kassai. Das war im April 2017 gewesen, nach dem Aus der Bayern im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid.

Grund für die harschen Worte waren Fehlentscheidungen Kassais im Rückspiel. Beim 4:2-Sieg von Real in der Verlängerung stand Cristiano Ronaldo beim 2:2 klar, beim 3:2 knapp im Abseits. Zudem war der Platzverweis gegen Bayerns Arturo Vidal umstritten.

DPA Viktor Kassai

Dass allerdings auch dem Münchner Treffer zum 2:1 eine Abseitsstellung von Robert Lewandowski vorausgingen und es nur so zur Verlängerung gekommen war, hatte Rummenigge wohl ausgeblendet.

Am Mittwoch (20.45 Uhr, TV: ZDF und Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) kommt es zum Wiedersehen der beiden Klubs, diesmal im Halbfinale des Wettbewerbs. Wer diesmal Schiedsrichter sein würde, darüber war im Vorfeld viel gesprochen wurden. Nun ist klar, dass der Niederländer Björn Kuipers die Partie leiten wird. Das gab die Uefa bekannt. Der international erfahrene 45-Jährige war schon bei WM- und EM-Turnieren im Einsatz. Und er hat bereits Partien beider Kontrahenten gepfiffen.

So pfiff Kuipers im April 2016 das Viertelfinal-Rückspiel der Münchner in der Königsklasse bei Benfica, wo ihnen nach dem 1:0 im Hinspiel ein 2:2 zum Weiterkommen reichte. Außerdem war er bei den Gruppenspielen der Bayern bei Manchester City (3:1) und gegen die SSC Neapel 2011 (3:2) im Einsatz. Allerdings stellte er in beiden Begegnungen einen Münchner vom Platz: In Manchester Jérôme Boateng (86., Notbremse), gegen Napoli Holger Badstuber (77., wiederholtes Foulspiel).

Real dagegen hat gemischte Erinnerungen an ihn: 2014 gewannen die Königlichen das Endspiel der Champions League gegen Stadtrivale Atlético (4:1 n.V.), 2013 verloren sie das Halbfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund 1:4. Alle vier BVB-Treffer erzielte damals Robert Lewandowski.