+++ Fußball-Transferticker +++ Dieser Mann soll Bayern ein Vermögen kosten

+++ VORSICHT, NOCH NICHT PERFEKT +++

Holt der FC Bayern Millionen-Mann Tolisso?

Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des französischen Nationalspielers Corentin Tolisso. Der 22-Jährige soll nach Angaben der "Bild"-Zeitung bereits am Mittwoch in München den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Vertrag unterzeichnen. Das französische Fachblatt "L'Équipe" berichtet mit Verweis auf eine Quelle aus Lyon, der Transfer sei "nur noch eine Frage von Stunden".

Tolisso, den Namen haben Sie noch nie gehört?

Der Franzose ist defensiver Mittelfeldspieler bei Olympique Lyon und gilt als äußerst torgefährlich. In der vergangenen Saison schoss er in 31 Ligaspielen acht Tore und lieferte fünf Assists. Für Frankreichs A-Nationalmannschaft lief er bisher einmal in einem Testspiel gegen Spanien auf. Angeblich ist der FC Bayern bereit, 40 Millionen Euro für Tolisso zu zahlen. So viel hatte Bayern im Jahr 2013 auch für die Verpflichtung von Javi Martínez ausgegeben.

Bei den Bayern könnte Tolisso die nach dem Karriereende des spanischen Welt- und Europameisters Xabi Alonso entstandene Lücke im zentralen Mittelfeld schließen. Tolisso wäre bei den Bayern der vierte Zugang nach den beiden Hoffenheimer Nationalspielern Niklas Süle und Sebastian Rudy sowie Serge Gnabry aus Bremen. (jan/sid/dpa)

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Juventus verhandelt mit Costas Berater

Ein anderer Spieler könnte den FC Bayern verlassen: Juventus Turin hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Douglas Costa. Der Berater des 26-Jährigen soll am Dienstagabend in Turin Juves Geschäftsführer Giuseppe Marotta getroffen haben, das berichtet die "Gazzetta dello Sport".

40 Millionen Euro Ablöse sind angeblich für den Außenstürmer zu bezahlen. Costa steht seit 2015 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, der große Durchbruch gelang ihm bisher noch nicht. Mit Gnabry hatten die Münchner zudem einen weiteren Außenstürmer verpflichtet. Auch Inter Mailand soll Interesse an Costa signalisiert haben. (jan/sid)

+++ TRAINERVERPFLICHTUNG, FAST PERFEKT +++

Ajax findet Bosz-Nachfolger

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam hat offenbar einen Nachfolger für den zu DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund gewechselten Peter Bosz gefunden. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass der Europa-League-Finalist Marcel Keizer als neuen Trainer vorstellen wird.

"Ajax wird Marcel Keizer als neuen Trainer verpflichten", berichten die beiden Zeitungen "Algemeen Dagblad" und "De Telegraaf". Der 48-jährige Keizer ist aktuell noch Coach der U23 von Ajax. In der abgelaufenen Saison führte der ehemalige Profi die Nachwuchsmannschaft in der Jupiler League II hinter Aufsteiger VVV Venlo auf den zweiten Platz. Keizer ist der Neffe der früheren Ajax-Legende Piet Keizer. Assistent soll der frühere Amsterdamer Profi Aron Winter werden. (jan/sid)