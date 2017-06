+++ Transferticker +++ Sagnol soll Co-Trainer beim FC Bayern werden

+++ "Sport Bild": Sagnol neuer Co-Trainer von Ancelotti +++

[10.21 Uhr] Der langjährige Bayern-Profi Willy Sagnol steht angeblich vor einer Rückkehr zum Deutschen Meister Bayern München und soll dort Assistent von Chefcoach Carlo Ancelotti werden. Das berichtet die "Sport Bild". Demnach erhält der 40-Jährige, der zuletzt bis März 2016 als Trainer bei Girondins Bordeaux tätig war, zunächst einen Einjahresvertrag. Der Posten des Assistenten ist vakant, seit Paul Clement im Januar zum englischen Premier-League-Klub Swansea City wechselte. (chh/sid)

+++ RB Leipzig vor der Verpflichtung des Portugiesen Bruma +++

[11.32 Uhr] RB Leipzig scheint weiter auf junge Spieler zu setzen: Nach Berichten von "Bild" und "Kicker" steht der Vizemeister vor der Verpflichtung des portugiesischen Flügelspielers Bruma. Der 22-Jährige steht derzeit noch beim türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul unter Vertrag und soll in Leipzig einen Kontrakt bis mindestens 2021 erhalten. Von zwölf Millionen Euro Ablöse ist die Rede. Bruma hat bei Galatasaray noch einen Vertrag bis 2018 und erzielte in der abgelaufenen Saison in 29 Spielen elf Tore. (chh/dpa)

+++ Falcao bleibt in Monaco +++

[11.03 Uhr] Der kolumbianische Stürmer Radamel Falcao hat seinen Vertrag beim französischen Meister AS Monaco bis 2020 verlängert. Der 31-jährige Kapitän war mit 30 Treffern in allen Wettbewerben der erfolgreichste Torschütze der Monegassen in der zu Ende gehenden Saison. "Ich bin glücklich, dass ich mein Abenteuer bei AS Monaco fortsetzen kann", sagte der Profi, der im Fürstentum seit 2013 unter Vertrag steht. (chh/dpa)

Anuncio mi renovación con @AS_Monaco_ES . Muy feliz de seguir construyendo este proyecto. https://t.co/QwJ13SUMZJ pic.twitter.com/HfbrwJrla1 — Radamel Falcao (@FALCAO) 1. Juni 2017

+++ Nagelsmann wünscht sich "fünf, sechs weitere Spieler" +++

[10.04 Uhr] Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann will den Kader des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim noch um "fünf, sechs weitere Spieler" ergänzen - für die Neuen aber keine Unsummen ausgeben. "Wir machen keine großen Sprünge, weil wir den Stamm an Spielern haben, die eine gewisse Vergütung kassieren", wird Nagelsmann im Vereinsmagazin der TSG zitiert: "Da kannst du Neuzugänge nicht exorbitant anders bezahlen. Sonst kriegst du Unruhe." Der Viertplatzierte der Bundesligasaison 2016/2017 wird in der kommenden Spielzeit erstmals im Europapokal antreten. (chh/sid)