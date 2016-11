Bayern-Matchwinner Lewandowski Von Latte und Pfosten nicht zu stoppen

Ausgangslage: Vor zwei Wochen hatte sich Bayern München im Hinspiel vor eigenem Publikum 4:1 gegen Eindhoven durchgesetzt. Durch einen erneuten Sieg im Rückspiel könnte der deutsche Rekordmeister bereits das Achtelfinale erreichen, vorausgesetzt FK Rostow würde zeitgleich nicht bei Atlético Madrid gewinnen. Im Vergleich zum 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen Augsburg begannen bei den Münchnern Mats Hummels und Joshua Kimmich für die Verletzten Javi Martínez und Thiago. Zudem spielte Thomas Müller für Douglas Costa.

Die Startaufstellungen:

PSV Eindhoven: Pasveer - Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Willems - Ramselaar, Schwaab, Guardado - Pröpper, Pereiro - De Jong

Bayern München: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Alaba - Alonso - Vidal, Kimmich - Robben, Lewandowski, Müller

Das Ergebnis: 2:1 (1:1) für Bayern München. Hier geht es zum Spielbericht.

Rückkehrer des Spiels: Von 2002 bis 2004 stand Arjen Robben beim PSV Eindhoven unter Vertrag. Der Offensivspieler erzielte in 56 Ligaspielen 17 Tore für den niederländischen Klub und gab dort auch sein Debüt in der Champions League. "Wenn ich ein Tor schieße bin ich froh und glücklich. Dann werde ich jubeln", sagte Robben vor der Partie.

Die erste Hälfte: Bayern war das deutlich bessere Team. Thomas Müller scheiterte knapp (2. Minute), Robert Lewandowskis Kopfball aus 15 Metern Torentfernung landete an der Latte (4.). Eindhoven ging völlig überraschend durch einen Abseitstreffer von Santiago Arias in Führung (14.). Die Münchner hatten in der Folge noch mehr Pech: Lewandowski traf erneut Aluminium, wurde dabei aber von Héctor Moreno festgehalten. Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Gianluca Rocchi blieb aus (30.). Vier Minuten später bekam Andrés Guardado den Ball im eigenen Strafraum an die Hand - diesmal pfiff Rocchi fälschlicherweise, Lewandowski glich per Strafstoß aus (34.).

Die zweite Hälfte: Das Team von Carlo Ancelotti dominierte die Partie weiterhin. Arturo Vidal und Müller vergaben eine Doppelchance (62.), Lewandowski erzielte nach schöner Kombination über Douglas Costa und David Alaba den verdienten Siegtreffer zum 2:1 (73.). Kurz vor dem Ende der Partie traf der polnische Nationalspieler zum dritten Mal Aluminium (85.).

Entdeckung des Spiels: Hieß Bart Ramselaar. Der 20 Jahre alte PSV-Mittelfeldspieler hatte durch eine präzise Flanke großen Anteil am Führungstreffer seines Teams. Technisch raffiniert und mit viel Tempo machte er Bayerns Defensive bei Eindhovens seltenen Kontern Probleme. Zuletzt berichtete die niederländische Zeitung "De Telegraaf", dass der FC Bayern bereits auf den Youngster aufmerksam geworden sei. Der deutsche Rekordmeister wird Ramselaars Entwicklung wohl auch in Zukunft genau beobachten.

Torhungrig: Zeigte sich Robert Lewandowski. Der Stürmer steht nach vier Champions-League-Spielen in der aktuellen Saison bei vier Treffern. In seinen vergangenen 14 Partien erzielte er 13 Tore. Gegen Eindhoven hätten weitere dazukommen können. Der 28-Jährige befand sich jedoch auf Kriegsfuß mit dem Aluminium.

Und Robben? Nichts wurde es mit einem Treffer bei der Rückkehr nach Eindhoven. Robben war sichtlich bemüht, gefährliche Abschlüsse zeigte der Offensivspieler jedoch nicht. In der 64. Minute wurde er unter großem Applaus der PSV-Fans für Costa ausgewechselt.