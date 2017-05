Bayern Münchens Meisterfeier Wie im Drehbuch

Mats Hummels war mächtig zerknirscht. So viel hatte er sich ausgerechnet, am Ende fiel seine Bilanz aber äußerst durchwachsen aus. "Ich konnte zwar immer wieder ganz gut ausweichen", sagte Hummels, ergänzte dann aber mit einem Grummeln: "Aber leider habe ich die anderen nicht so getroffen wie gewünscht. Da muss ich noch an mir arbeiten."

Hummels sprach über die obligatorischen Weißbierduschen am späten Samstagnachmittag, nach dem 4:1 gegen den SC Freiburg und nach der Aushändigung der Meisterschale an die Bayern - bei Feierlichkeiten, die insgesamt sehr professionell und äußerst routiniert abliefen.

Die großen Gefühle wären bei dieser Veranstaltung gänzlich ausgeblieben, hätte es nicht die Verabschiedungen von Xabi Alonso und vor allem von Philipp Lahm gegeben - und hätte sich der mit Biergläsern bewaffnete Carlo Ancelotti bei der Jagd auf seine Spieler nicht mit herrlich kindlicher Freude in einen ungeahnten Rausch gesteigert.

Letztlich blieb es eine ganz nette Party, allerdings auch eine Feier mit einigen Schönheitsfehlern.

Nicht nur weil Robert Lewandowski im Kampf um die Torjägerkanone doch noch von Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang überholt wurde und später wortlos und enttäuscht davonstapfte. Missstimmung gab es schon vor Anpfiff bei den treuesten Anhängern in der Südkurve, die mit einer selbstgestalteten Choreographie Kapitän Lahm würdigten. Eine Aktion, die zum Ärger der Fanvereinigung "Club Nr. 12" ziemlich unterging, weil der Klubvorstand von einer Eventagentur eine eigene Choreographie mit roten und weißen Tafeln auf den Tribünen hatte organisieren lassen.

Und der Unmut ging gleich weiter. Als die Klubbosse unmittelbar vor Spielbeginn Alonso und Lahm feierlich verabschiedet hatten, skandierte die Südkurve "Badstuber, Badstuber." Holger Badstuber, der in der Rückrunde an Schalke 04 ausgeliehen war, und nun nach 15 Jahren den FC Bayern verlässt, wurde von offizieller Seite mit keinem Wort erwähnt. Aufregung auf dem Platz gab es, als Jérôme Boateng nach einem unglücklichen Tritt von Florian Niederlechner vom Feld humpelte, er fuhr gleich mit Verdacht auf eine Muskelverletzung im Oberschenkel in die Klinik zur MRT-Untersuchung.

Ansonsten bot das Geschehen auf dem Rasen wenig Anlass zu gesteigerter Spannung. Viele Zuschauer hörten Radio, einige schauten auf ihren Handys die Konferenzschaltung. Die Fragen, ob Dortmund die Champions League schafft und der HSV den Klassenerhalt, schienen in München mehr zu interessieren als das Spiel an sich.

Wehmütig mochte manch ein Fan an die frühere Dramatik an 34. Spieltagen denken, an die spontanen und überwältigenden Gefühlausbrüche, als die Bayern den Titel erst im letzten Spiel holen, manchmal gar in letzter Minute. 1999 dank Patrik Andersson in Hamburg. 2001 dank Leverkusen in Unterhaching. Diese Zeiten sind vorbei. Dafür sind die Bayern in der Bundesliga einfach zu dominant.

15 Punkte Vorsprung waren es diesmal auf RB Leipzig, insgesamt distanzierten sie den jeweiligen Tabellenzweiten in den vergangenen fünf Meisterjahren um insgesamt 79 Punkte. 17 Mannschaften spielen in der Bundesliga. Die Bayern in einer eigenen. Deswegen konnten sie in München auch diesmal die letzten Saisonwochen damit verbringen, fein säuberlich die Meisterfeierlichkeiten zu planen, was dabei schon bizarre Formen annahm. So wurden an einigen Gläsern tatsächlich wasserdichte Actionkameras angebracht, um die Bierduschen nach Abpfiff möglichst dynamisch im Bild zu zeigen.

Überraschend dynamisch zeigte sich bei der traditionellen Treibjagd über den Rasen Carlo Ancelotti. Anders als in den Saisonspielen zuvor und anders als sein Vorgänger Josep Guardiola verfolgte er das Spiel sicherheitshalber nicht im Anzug, sondern in Trainingsmontur.

Wer glaubte, Ancelotti würde rasch Reißaus nehmen und die Flucht ergreifen, irrte sich. Nach der ersten Bierdusche durch Arjen Robben gab es für ihn kein Halten mehr, wie ein Berserker rannte Ancelotti über den Platz und überschüttete seine Spieler. War das Glas geleert, lief er flugs zurück zu den bereitstehenden Hostessen oder gleich zum Schankkellner am Holzfass und holte Nachschub. In jedem Fall machte Ancelotti in diesen zehn Minuten mehr Kilometer als an 34 Spieltagen in der Coaching Zone zusammen.

Zurück in der Kabine stärkten sich die Spieler für die anstehenden Strapazen der abendlichen Meisterfeier noch mit acht Jumbo-Pizzas vom Lieferdienst, und bevor es schließlich frisch gewaschen mit dem Mannschaftsbus an den Marienplatz ging, sagte Thomas Müller noch: "Es gibt sicher emotionalere Meisterschaften."

Ob es in der kommenden Saison emotionaler wird, ist fraglich, wenn die Bayern ihren sechsten Titel in Serie anstreben, womöglich ist auch da am 34. Spieltag schon längst wieder alles entschieden. Dann wird sich der FC Bayern sicher überlegen, wie er die Meisterfeier mit noch mehr technischen Spielereien noch perfekter und professioneller in Szene setzen kann - und Mats Hummels, wie er seine Trefferquote erhöht.