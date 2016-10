Bayern München Aufreizend behäbig

Als Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie in Frankfurt abpfiff, stapften die Offiziellen des FC Bayern wütend davon. Besonders Karl-Heinz Rummenigge, dem Münchner Vorstandsvorsitzenden, sah man an, dass sich bei ihm jede Menge Ärger angestaut hatte. "So wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben - das war nicht Bayern München. Wir müssen mit einer anderen Einstellung auf den Platz gehen. Die hat im ersten Durchgang nicht gestimmt. Wenn wir nicht schnell eine andere Gangart an den Tag legen, haben wir ein Problem."

Das einzig Positive an diesem 2:2 - dem dritten nicht gewonnenen Pflichtspiel in Serie - sei laut Rummenigge, dass sich die Konkurrenz in der Liga auch nicht cleverer anstelle, sagte er unter Verweis auf das Dortmunder Remis vom Vorabend: "Dank des Ergebnisses von gestern ist nichts passiert."

Tatsächlich hatte der erste Durchgang so gewirkt, als spiele eine engagierte, entschlossene und bei allem Kampfesmut auch taktisch sehr ordentliche Frankfurter Mannschaft gegen ein Team aus München, das nach durchfeierter Nacht ein bisschen Fußballtennis am Strand von Mallorca zockt. Die Bayern wirkten aufreizend behäbig, mit Ausnahme von einigen Profis wie Thomas Müller und Jérôme Boateng war der Auftritt pomadig, mancher wirkte regelrecht gelangweilt vom Liga-Alltag bei einem unangenehmen Gegner.

Ancelotti kündigt Wechsel an

Was Spieler wie Thiago oder Kingsley Coman aber auch der erstaunlich fehlerhafte Xavi Alonso eine Halbzeit lang anboten, reicht nicht, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Selbst dann nicht, wenn man zweimal in Führung geht und sich der Gegner durch einen selten ungeschickten Platzverweis auch noch selbst dezimiert.

So selbstkritisch wie Rummenigge zeigte sich auch Trainer Carlo Ancelotti, der erneut Stil bewies, indem er es vermied, einzelne Spieler an den Pranger zu stellen, dabei aber schonungslos mit dem Kollektiv ins Gericht ging: "Man darf zehn Minuten unkonzentriert sein, aber nicht 45." Schwache Spiele könne er darüberhinaus durchaus verzeihen, "aber wenn die Einstellung nicht stimmt, ist das etwas anderes", sagte der Italiener. Er werde "Wechsel vornehmen". Gut möglich, dass sich am Mittwoch in der Champions League gegen Eindhoven (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) mancher auf der Bank wiederfindet, der damit nicht rechnet.

Zumindest der zweite Durchgang der Münchner war halbwegs passabel, wenngleich immer noch weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Coman traf den Pfosten (54. Minute), ehe zunächst Arjen Robben und dann wieder Coman an Frankfurts Keeper Lukas Hradecky scheiterten (59./62.) und Joshua Kimmich schließlich den 2:1-Treffer erzielte (62.).

Kovac lobt "Moral und Charakter"

Und während wohl die meisten Zuschauer im Stadion dachten, dass die Bayern nun doch einen souveränen Sieg herausschießen, kam diesmal alles anders. Marco Fabian erzielte den Ausgleich, indem er einen Schuss von Timothy Chandler per Brust zum 2:2 über die Linie drückte (78.). Kurz darauf durfte Jubilar Niko Kovac - Frankfurts Coach feierte seinen 45. Geburtstag - "Moral und Charakter" seiner Elf loben. Sich selbst lobte er nicht, obwohl er Grund dazu hätte: Es ist schon erstaunlich, was Kovac innerhalb weniger Monate aus dieser früher so halbherzigen Mannschaft gemacht hat.

Dementsprechend gelöst war die Stimmung beim Frankfurter Anhang, der seinen Weg zu den Parkplätzen allerdings durch eine Papierflut aus kopierten Geldscheinen mit durchgestrichenem DFB-Logo bahnen musste. Es war eine Protestaktion der Frankfurter Ultras, die mal wieder mit einer Blocksperre belegt worden waren - eine der bei Fans so unbeliebten Kollektivstrafen, die umso fragwürdiger erscheint, als der Verantwortliche für die Leuchtspur-Schüsse in den Magdeburger Block bereits identifiziert ist.

Aus Solidarität schwiegen über eine Stunde lang auch die Münchner Fans. Sie trugen so zu einer gruseligen Stille bei, die perfekt zum Auftritt ihrer Mannschaft passte.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 2:2 (1:1)

0:1 Robben (10.)

1:1 Huszti (43.)

1:2 Kimmich (62.)

2:2 Fabián (78.)

Frankfurt: Hradecky - Chandler, Hector (70. Tarashaj), Abraham, Vallejo, Oczipka - Huszti, Mascarell - Fabian, Rebic (67. Hasebe) - Meier (77. Hrgota)

München: Neuer - Lahm, Jerome Boateng, Hummels, Alaba - Kimmich, Alonso (46. Sanches), Thiago - Robben (67. Rafinha), Thomas Müller, Coman (67. Lewandowski)

Schiedsrichter: Bastian Dankert

Zuschauer: 49.500

Gelbe Karten: Hradecky, Chandler, Hector, Huszti (2) - Lahm, Sanches, Alonso, Hummels (2)

Gelb-Rote Karte: Huszti wegen unsportlichen Verhaltens (65.)