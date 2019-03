Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC wird wegen der Verwendung des offiziellen Vereinslogos bei der Beerdigung des Neonazis Thomas Haller am Montag Strafanzeige erstatten. Dies teilte der Verein mit. Wie der Klub in einem Statement schreibt, seien am Montag bei der Zeremonie Vereinsembleme ohne Zustimmung des CFC im Zusammenhang mit Trauerbekundungen verwendet worden.

Der Klub hatte bereits am vergangenen Montag Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Grund sind Vorkommnisse rund um das Spiel gegen VSG Altglienicke (4:4) am 9. März, als unter anderem durch eine Pyro-Show und Banner des verstorbenen, rechtsradikalen Chemnitz-Fans aller gedacht worden war.

Haller war Mitbegründer des rechtsradikalen Hooligan-Gruppierung "HooNaRa" (Hooligans, Nazis, Rassistens). Die Trauerfeier für den an Krebs verstorbenen Haller hatte vor einer Woche einen Skandal ausgelöst. Seither steht auch der Chemnitzer FC im Fokus.