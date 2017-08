+++ Fußball-Transferticker +++ Schalker Kreisel mit Höwedes und Goretzka

+++ SCHALKER TRANSFER-KREISEL +++

Höwedes bleibt, Stand jetzt, weil sich, Stand jetzt, noch kein Klub gemeldet hat

Vor wenigen Tagen hieß es noch, Schalkes ehemaliger Kapitän Benedikt Höwedes werde dem Klub trotz der Entmachtung durch den neuen Trainer Domenico Tedesco treu bleiben. Im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe bestätigte Höwedes nun aber, Anfragen von anderen Klubs erhalten zu haben. "Ich habe immer gesagt, dass ich einen Wechsel innerhalb der Liga ausschließe und mir grundsätzlich einen Wechsel ins Ausland vorstellen kann", sagte der Weltmeister. "Diesen Zeitpunkt sehe ich - Stand heute - jedoch nicht." Allerdings sollen unter den interessierten Klubs mit dem FC Liverpool und Juventus zwei ambitionierte Vereine mit großem Namen sein. Schalkes Manager Christian Heidel wiederum sagte der "Bild"-Zeitung: "Bislang hat kein Klub Kontakt mit Schalke aufgenommen. Auch Bene hat noch keinen Wechselwunsch geäußert. Also gehe ich, Stand jetzt, davon aus, dass er bleibt." (krä)

Tönnies will für Goretzka an die Grenzen gehen

Mit Höwedes könnte ein Schalker Idol weggehen, Leon Goretzka soll zur neuen Identifikationsfigur aufgebaut werden. Allerdings darf der Mittelfeldspieler den Klub im kommenden Sommer ablösefrei verlassen - für Boss Clemens Tönnies kein Grund, aufzugeben. "Wir werden alles dafür tun, dass er auf Schalke bleibt. Da haben wir einiges zu bieten", sagte er der "Sport-Bild". Goretzka habe laut Tönnies "das Format, in jedem Verein zu spielen. Er bekommt aber bei uns, dem fünftgrößten Klub der Welt, die Gelegenheit, einer der ganz großen Schalker zu werden." Goretzka wird mit dem FC Bayern, Real Madrid und aktuell auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. (krä/sid)

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Leverkusen sucht Chicharito-Nachfolger

Javier Hernández hat Bayer Leverkusen verlassen, seitdem sucht der Bundesligist einen Nachfolger. Mit Stefan Kießling, Kevin Volland und Joel Pohjanpalo gibt es zwar drei Mittelstürmer, wirklich zufrieden ist Trainer Heiko Herrlich mit der Auswahl aber nicht. Nun berichten Medien in Argentinien, dass Bayer River Plate aus Buenos Aires 16 Millionen Euro für Torjäger Lucas Alario angeboten hätte. Laut "La Nacion" besteht der Vizemeister jedoch auf die festgeschriebene Ablöse von 24 Millionen Euro. Alario war in der abgelaufenen Saison mit zwölf Treffern Sechster in der Liga-Torjägerliste. (krä/sid)

Hamburger SV sucht weiter einen Linksverteidiger

Eigentlich galt beim Hamburger SV Konstantinos Stafylidis vom FC Augsburg als Wunschkandidat für die Position des linken Verteidigers, die nach dem Abgang von Matthias Ostrzolek zu Hannover 96 mit Douglas Santos nur durch einen Spieler besetzt ist. Zum Bundesliga-Auftakt gegen Augsburg musste bereits Zugang Rick von Drongelen, eigentlich Innenverteidiger, aushelfen. Stafylidis könnte zu teuer sein, deshalb wird von der französischen Zeitung "L'Equipe" ein neuer Name ins Spiel gebracht: Diego Contento. Der beim FC Bayern ausgebildete Außenverteidiger steht bei Girondins Bordeaux bis 2018 unter Vertrag und soll fünf Millionen Euro kosten. (krä)

+++ FIX UND FERTIG +++

Stuttgart verpflichtet 20-jährigen Argentinier

Der VfB Stuttgart investiert weiter in seinen Bundesliga-Kader und hat nun auch die vakante Stelle im defensiven Mittelfeld neu besetzt. Der Aufsteiger hat Santiago Ascacibar verpflichtet, der 20 Jahre alte Argentinier von Estudiantes de la Plata erhält einen Vertrag bis 2022. Der neue VfB-Sportvorstand Michael Reschke betonte, dass es kein reiner Perspektivtransfer sein soll, "Santiago wird uns schon in der Saison entscheiden helfen können". Argentinische Zeitungen berichten von einer Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro, die im Erfolgsfall auf acht Millionen steigen kann. (krä/dpa)

+++ NEUES VON DEMBÈLÈ UND BARCELONA +++

Entscheidung soll diese Woche fallen

Ousmane Dembélé will zum FC Barcelona und streikt. Borussia Dortmund will dem Transfer nur zustimmen, wenn das Angebot angeblich 150 Millionen Euro beträgt. Und Barça hat noch neun Tage Zeit, um die 222 Millionen Euro für Neymar auf den Markt zu bringen. Dann schließt das Transferfenster. So viel ist seit Tagen klar. Da der BVB jedoch bis kommenden Sonntag eine Entscheidung will, stehen die Katalanen nun unter Zeitdruck. Deshalb, berichtet die "Bild"-Zeitung, soll Barcelona einen Vermittler nach Dortmund geschickt haben, um Bewegung in die Sache zu bringen. Allerdings verhandelt Barça parallel auch mit anderen Klubs über potentielle Neymar-Nachfolger und so könnte es in Dortmund am Ende nur Verlierer geben. (krä)

Gehackter Twitter-Account: Barcelona verkündet Di-María-Transfer

Ein Dembélé-Konkurrent als Neymar-Nachfolger soll Ángel di María von Paris Saint-Germain sein. Und für eine halbe Stunde sah es sogar so aus, als sei der Argentinier beim FC Barcelona gelandet. In der Nacht auf Mittwoch wurde über den offiziellen Twitter-Kanal der Katalanen die Nachricht "Willkommen beim FC Barcelona, Angel Di Maria" veröffentlicht. Allerdings wurde der Account von einer Hacker-Gruppe geknackt. Die Entschuldigung folgte prompt: "Unsere Accounts wurden gehackt, wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Vielen Dank für Ihre Geduld." (krä/sid)