Publikumsliebling Höwedes zu Juventus Schalker Schmerz

Wenn Ralf Rangnick vorgeworfen wird, RB Leipzig sei ein Kunstprodukt, das ohne die zum Fußball gehörende Sentimentalität geführt werde, verweist er gerne auf Borussia Dortmund. "Die Erfolgsgeschichte von Jürgen Klopp hat damit begonnen, dass er die Spieler Frei und Petric freigestellt hat - obwohl eine Umfrage bei den Fans höchstwahrscheinlich ergeben hätte, dass genau diese beiden Spieler bleiben müssen." So gesehen ist eine gewisse Fähigkeit zur Gefühlskälte der Anfang der erfolgreichen BVB-Jahre unter Klopp.

Es ist eine Geschichte, die viele Schalker im Zusammenhang mit dem Abschied von Klubikone Benedikt Höwedes nicht gerne hören. Der 29-Jährige wird kurz vor dem Ende der Transferperiode für eine Gebühr von vier Millionen Euro zu Juventus Turin verliehen, mit anschließender Kaufoption. Insgesamt könnte der FC Schalke 20 Millionen Euro einnehmen.

Das Geld spielt nur eine untergeordnete Rolle in den kontroversen Debatten, die in Gelsenkirchen über den Vorgang geführt werden. Wichtiger sind diese Fragen: Kann man diesen Fußballer, der Schalker durch und durch ist, einfach so gehen lassen? Den einzigen Weltmeister im Kader? Den Helden, der sich auch mit Verletzungen in Zweikämpfe schmiss? Viele Fans sagen: niemals!

Auf der anderen Seite sehnen genau dieselben Anhänger nichts mehr herbei, als vor einer ähnlich erfolgreichen Zeit zu stehen, wie der BVB in den Jahren 2008 und 2009, als die treffsicheren Publikumslieblinge Alexander Frei und Mladen Petric aussortiert wurden. Die beiden "passten nicht zu Klopps Idee von Fußball", sagt Rangnick, der hier ein gutes Beispiel dafür sieht, dass es möglich ist, Traditionsvereine auch gegen Widerstände zu modernisieren.

Warum Höwedes nicht zum Tedesco-Fußball passt

Auf Schalke hat Trainer Domenico Tedesco im Verlauf der Sommerpause festgestellt, dass die Spielweise von Höwedes nur schwer mit seiner Vorstellung von einem modernen Verteidiger in Einklang zu bringen ist. Der Nationalspieler ist ein starker Zweikämpfer, er kann mit seinem Auftreten ein Team und das Publikum antreiben. Aber fußballerisch ist er aus der Zeit gefallen.

Höwedes' Passspiel mangelt es an Präzision, seinen Spieleröffnungen fehlt die Inspiration. Als Linksverteidiger im WM-Team von 2014 inmitten von lauter brillanten Fußballern ließ sich das kompensieren. Nicht aber beim FC Schalke, wo die Mittelfeldspieler dringend auf saubere Anspiele aus der Verteidigungskette angewiesen sind. Im Vorjahr war deutlich zu sehen, wie sehr das Spiel des Teams ohne solche Qualitäten leidet.

Wegen dieser Schwäche und wegen Formschwankungen zählte Höwedes zu den Gründen für die sportliche Talfahrt. Ein Umbruch funktioniert nicht mit Höwedes als Stammspieler. Dass ihm dieser Status quo in aller Offenheit erläutert wurde, hat ihn offenbar schwer gekränkt. Denn der Wechselwunsch hat auch etwas Trotziges. Höwedes reagierte auf die Absetzung als Mannschaftskapitän nicht mit dem Kampfgeist, für den er immer bewundert wurde, sondern mit der Bitte, den Klub verlassen zu dürfen. Und Tedesco sagte: "Reisende soll man nicht aufhalten." Das kam beim Schalker Anhang nicht gut an.

Wer den Fußball weniger emotional betrachtet, kann den neuen Coach verstehen. Aber zum Leidwesen von Modernisierern wie Manager Christian Heidel und Tedesco ist der Faktor "Emotionalität" ein wichtiger auf Schalke. Am Sonntag beim 0:1 in Hannover hing ein Banner im S04-Fanblock: "Respektvoller Umgang mit einem verdienten Spieler", war darauf zu lesen.

Mit Höwedes geht nach 16 Jahren Klubzugehörigkeit eine Institution, die die guten alten Schalker Werte verkörpert wie kein anderer aktueller Spieler: Treue, Zuverlässigkeit und Disziplin. "Ich habe den Vertrag mit pochendem Herzen unterschrieben. Die Kohle geht, die Kumpel bleiben", hatte Höwedes nach seiner Vertragsverlängerung von eineinhalb Jahren voller Pathos gesagt.

Dass nun ein noch unerfahrener Trainerneuling nicht mehr an den Diensten des Publikumslieblings interessiert ist, birgt Risiken. Wenn die Mannschaft keinen Erfolg hat, wird die Geschichte noch mehr Gewicht kriegen. Andererseits setzt Tedesco mit dieser Konsequenz ein starkes Zeichen echten Reformwillens - und vielleicht ist es der Aufbruch in eine Zeit, nach der sich viele Schalker sehnen: eine Erfolgsphase.