Nach vier Jahren ohne Trainerjob Schuster wechselt zum Tabellenletzten in China

Als Bernd Schuster im Juli 2007 bei Real Madrid anheuerte, schien seine Trainerkarriere ähnlich bemerkenswert zu verlaufen wie die als Spieler. Schuster hatte nach seiner Zeit beim 1. FC Köln in den Achtzigerjahren für die drei großen spanischen Klubs Real, FC Barcelona und Atlético Madrid gespielt. Doch anderthalb Jahre nach seinem Debüt auf der Bank von Real folgte die Entlassung und der Niedergang als Trainer nahm seinen Lauf.

Probieren durfte sich der 58-Jährige noch bei Besiktas Istanbul und dem FC Málaga, doch in beiden Klubs blieb Schuster nicht mal ein Jahr. Nach seiner insgesamt fünften Station in Spanien folgte eine vierjährige Pause - die nun Dalian Yifang beendet hat. Das ist der Tabellenletzte der chinesischen Super League, der bereits nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn Trainer Ma Lin beurlaubt hat und nun mit Schuster die Saisonziele erreichen möchte.

Dalian Yifang war mit einer 0:8-Niederlage gegen Shanghai SIPG in die Saison gestartet, dabei hatte der brasilianische Superstar Oscar - ehemals Chelsea - drei Tore erzielt. Am dritten Spieltag verlor der Verein aus der nordostchinesischen Hafenstadt gegen den von Roger Schmidt trainierten Klub Peking Sinobo Guoan 0:3.

Dabei war der Aufsteiger mit den Zugängen Nicolas Gaitán, Yannick Carrasco (beide Atlético) und José Fonte (West Ham United) voller Ambitionen in die Saison gestartet. Nun steht am 31. März das Spiel beim Tabellen-13. Henan Jianye an, Schuster steht sofort unter Erfolgsdruck.

Henan Jianye setzt mit Dragan Talajic wie die meisten Vereine in der 16er-Liga auf einen ausländischen Trainer. Schuster ist neben Schmidt und Uli Stielecke bei Tianjin Teda der dritte deutsche Übungsleiter.

Tabellenführer Shanghai wird von Vítor Pereira, in der vergangenen Saison noch bei 1860 München, trainiert. Mit Paulo Bento, Fabiao Cannavaro, Manuel Pellegrini, Fabio Capello und Paulo Sousa gibt es weitere namhafte Coaches.