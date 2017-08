25 Jahre Premier League Shearer, Stahlmillionen und der Untergang der Blackburn Rovers

Wenn man jemanden fragen wollte, der von den Anfangsjahren der Premier League erzählen kann, von ihren Wechselfällen zwischen Triumph und Absturz, von großen Siegen und schlimmen Niederlagen, dann könnte man zu Colin Hendry gehen. Der baumlange Schotte, ein Haudegen von einem Fußballer, wechselte 1987 aus Dundee zu den Blackburn Rovers, er blieb dem Verein bis 1998 treu - und damit erlebte er nicht nur den Start der neuen Superliga vor jetzt 25 Jahren mit, sondern mit diesem Klub auch alles, was man als Fußballer so erleben kann.

25 Jahre Premier League, das heißt normalerweise die regelmäßige Abwechslung der bekannten Topvereine an der Spitze. Die Meister hießen und heißen FC Chelsea, Manchester United und City, sogar ab und an der FC Arsenal. Im Vorjahr unterbrach Leicester City dieses Wechselspielchen - viele sprachen damals von einer einmaligen Geschichte und vergaßen das Jahr 1995. Als Hendry und sein Team Englischer Meister wurden.

Es war das Jahr, in dem Jack Walker am Ziel seiner Träume war. Walker hatte sein Geld mit Stahl verdient, das ging damals noch, und es war richtig viel Geld. Walker war das, was man einen Stahlmagnaten nannte. Er stammte aus Blackburn, und er war Rovers-Fan.

Dalglish und Shearer nach Blackburn geholt

Als Walker den Verein 1990 als Präsident und Geldgeber übernahm, waren die Rovers ein hoffnungsloser Zweitligist, längst keine große Nummer mehr. 1918 waren sie letztmals Meister gewesen, damals, als Blackburn noch eine Perle Englands war und noch keine abgewrackte Industriestadt. Walker wollte Blackburn und dem Fußball wieder Glanz verleihen, und das tut man in England immer schon, in dem man viel Geld ausgibt.

Walker holte den Starcoach Kenny Dalglish, eine Liverpool-Legende, nach Blackburn, er investierte so lange, bis dem Klub 1992 der Aufstieg gelang und die Rovers dadurch mit dabei waren, als die Premier League an den Start ging. Es war das Signal für den Boss, noch viel mehr einzukaufen.

Alan Shearer, Englands Toptorjäger, kam aus Southampton nach Blackburn in den Ewood Park, der extravagante Graeme Le Saux vom FC Chelsea, der junge Hoffnungsträger Chris Sutton aus Norwich, Nationalspieler David Batty. Für Shearer und Sutton zahlte Walker zweimal die damaligen Rekordablöseummen von 3,5 Millionen, beziehungsweise fünf Millionen Pfund. Heute würde man dafür in England nicht einmal den Greenkeeper bekommen. Shearer und Sutton, "SAS", wie sie in Blackburn genannt wurden, wurden die Garanten des Aufschwungs.

In der Champions League abgeschlagen

Geld macht erfolgreich: Das galt schon in den Anfangsjahren der Premier League. Fünf Jahre Walker-Investitionen - und Blackburn war Meister. Vor Manchester United und vor allem dank der Tore von Shearer, der in drei Spielzeiten nacheinander mindestens 30 Treffer erzielte. Plötzlich stand Blackburn in der Champions League, wie die Premier League 1992 aus der Taufe gehoben und wie die englische Liga eine Gelddruckmaschine.

Blackburn spielte in einer Gruppe mit Spartak Moskau, Legia Warschau und Rosenborg Trondheim - und wurde abgeschlagen Letzter. Shearer ging am Ende der Saison, und der Abgesang von Blackburn begann. Andere hatten jetzt noch viel mehr Geld als die Rovers, und so sehr es der Verein auch versuchte, mit Transfers mitzuhalten: Es ging eigentlich nur noch abwärts.

Die Liste der Spieler, die die Rovers nach 1995 verpflichteten, ist ein Dokument der nackten Verzweiflung: von Youri Djorkaeff über Martin Dahlin und Stéphane Henchoz bis hin zu Markus Babbel und Jermaine Jones. Immer dann kamen sie nach Blackburn, wenn sie ihre beste Zeit hinter sich hatten.

1999 folgte der Abstieg, Blackburn berappelte sich noch einmal, kam in die Premier League, sogar in den Uefa-Cup zurück, aber nur, um 2012 erneut in die Zweitklassigkeit abzustürzen. Die abgelaufene Saison beendete das Team als 22. - das bedeutet das Verschwinden in der dritten Liga.

Wenn ab Freitagabend mit dem Anpfiff der ersten Partie FC Arsenal gegen Leicester City (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ein Vierteljahrhundert Premier League gefeiert wird, spielt der ehemalige Meister Blackburn parallel an diesem Wochenende sein erstes Saison-Heimspiel gegen die Doncaster Rovers. Am 1. Spieltag hat Blackburn seine Partie bei Southend United 1:2 verloren, in einer Liga mit Vereinen wie dem FC Bury, Scunthorpe United und Plymouth Argyle.

Als Colin Hendry die Rovers nach elf Jahren verließ, war der Verein schon im freien Fall. Auch mit seiner Karriere ging es danach nur noch niederwärts, von den Glasgow Rangers wurde er verliehen, nacheinander an Coventry City, die Bolton Wanderers, Preston North End und zuletzt an den FC Blackpool. Blackpool, dritte Liga. Damals schon und heute wieder. Am zwölften Spieltag kommt es zum Duell mit den Blackburn Rovers.