Bombenanschlag auf BVB-Bus Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen zum Bombenanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus an sich gezogen. Das erfuhr der SPIEGEL. Auch die "Welt" hatte zuvor von dieser Maßnahme berichtet.

Bei der Explosion dreier Sprengsätze war am Dienstagabend der spanische Verteidiger Marc Bartra verletzt worden. Er musste wegen einer gebrochenen Speiche im rechten Handgelenk am späten Abend operiert werden. Auch ein Polizist, der auf einem Motorrad vor dem Bus fuhr, war verletzt worden, er erlitt ein Knalltrauma und einen Schock und ist deshalb nicht dienstfähig. Die Champions-League-Partie zwischen Dortmund und AS Monaco war nach der Attacke abgesagt worden.

Zu den Hintergründen des Anschlags ist bislang noch nichts bekannt. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange hatte am Dienstagabend von einem "gezielten Angriff auf die Mannschaft des BVB" gesprochen. Staatsanwältin Sandra Lücke sagte, dass die Ermittlungen "wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt" geführt würden.

In der Nähe des Tatorts war zudem laut Staatsanwältin Lücke ein Schreiben gefunden worden: "Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir zum Inhalt nichts sagen." Der Anschlag auf den Bus ereignete sich auf einer Straße im Stadtteil Dortmund-Höchsten, knapp zehn Kilometer vom Dortmunder Stadion entfernt.

Trotz der Ereignisse wird das Viertelfinal-Hinspiel bereits am Mittwochabend (18.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) nachgeholt - unter massivem Schutz der Polizei: "Wir werden heute natürlich mit starken Kräften hier vor Ort sein im Stadion, werden aber auch versuchen, unser Möglichstes tun, die Mannschaften zu schützen", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch im ZDF. "Wir stehen mit beiden Vereinen und auch mit allen Sicherheitsbehörden in sehr engem Kontakt."