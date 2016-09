Champions-League-Auftakt bei Legia Warschau Baustelle BVB

Es ist noch immer ein ungewohntes Gefühl für Thomas Tuchel. Zum 36. Mal betreute er am Samstagabend den BVB in einem Bundesligaspiel, erst zum fünften Mal überhaupt ging sein Team dabei punktlos vom Platz. Dass der Saisonstart ähnlich rund laufen würde wie im Vorjahr, als es die erste Pleite erst im 15. Pflichtspiel (1:5 beim FC Bayern) setzte, hatte allerdings auch niemand erwartet. Nicht nach den umfangreichen Umbaumaßnahmen im Sommer.

"Es gibt keinen Grund zur Sorge", zeigte sich der BVB-Coach nach dem 0:1 beim starken Aufsteiger RB Leipzig betont locker. Den Auftritt seiner Mannschaft sah Tuchel "nicht so dramatisch, dass man die Hände über den Kopf zusammenschlagen und unsere Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Spielen infrage stellen muss".

Von einer ersten Krise kann also keine Rede sein. Und trotzdem ist den Dortmunder Verantwortlichen vor dem Champions-League-Auftakt beim polnischen Doublegewinner Legia Warschau (20.45 Uhr, SPIEGEL ONLINE High-Liveticker; TV: Sky) deutlich anzumerken, wie sehr sie sich bemühen, einen möglichst eleganten Mittelweg zu finden: Einerseits gilt es, die Erwartungshaltung in der Frühphase der Saison so gering wie möglich zu halten, andererseits aber auch, präzise die offenen Baustellen im BVB-Spiel zu benennen.

"Es war offensichtlich, dass wir im Spielaufbau viele falsche Entscheidungen getroffen haben", sagte Tuchel. Er nennt natürlich keine Namen, dürfte aber vor allem Marc Bartra und Julian Weigl meinen. Bartra, der im Sommer vom FC Barcelona verpflichtet wurde und perspektivisch die großen Fußabdrücke von Mats Hummels ausfüllen soll, hat seine Stärken in der Spieleröffnung bereits angedeutet. In Leipzig wirkte der Spanier jedoch oft ungeduldig, beim späten Gegentreffer dazu unaufmerksam.

"Weniger Fehler machen, klarer Fußball spielen"

Auch Weigl konnte sein großes Potenzial am Samstagabend nicht abrufen. Der Shootingstar der Vorsaison ließ in Leipzig in vielen Aktionen diese bemerkenswerte Pressingresistenz vermissen, diese fast schon unheimliche Ruhe und Übersicht, die ihn in seinem ersten Jahr beim BVB schnell zum Stammspieler werden ließen, wenig später zum Nationalspieler. Der Fairness halber: Weigl feierte am vergangenen Donnerstag seinen 21. Geburtstag. In diesem Alter sind Leistungsschwankungen die Regel, nicht die Ausnahme.

Vielleicht ist es nicht die schlechteste Fügung, dass das Auftaktspiel der Gruppe F den BVB zunächst zum vermeintlich schwächsten Gruppengegner führt. Der deutsche Vizemeister ist der klare Favorit in Warschau, zumal Legia selbst mit Problemen in die Spielzeit gestartet ist. Mit deutlich größeren sogar: Der polnische Meister belegt vor seiner Rückkehr in die Champions League - nach immerhin 21-jähriger Abstinenz - lediglich den 13. Platz in der heimischen Liga. Ganze acht Tore in acht Ligaspielen hat Legia bislang erzielt, fünf Pflichtspiele in Folge haben die Warschauer nicht mehr im eigenen Stadion gewinnen können. Mehr Außenseiter geht kaum.

"Weniger Fehler machen, klarer Fußball spielen", lautet die Forderung von Sportdirektor Michael Zorc, dazu die ersten drei Punkte in Richtung Achtelfinale einsammeln. Und vielleicht die ein oder andere Baustelle schließen. Das Gefühl, ein Champions-League-Duell zu verlieren, kennt Thomas Tuchel übrigens noch gar nicht. Das Duell in Warschau ist schließlich seine persönliche Premiere in der Königsklasse.