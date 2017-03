BVB-Sieg gegen Leverkusen Eine Wucht

Roger Schmidt kam langsam die Treppe herauf, die Hände in den Hosentaschen, mal wieder mit trauriger Miene. Der Trainer von Bayer Leverkusen musste Rücksicht auf seinen Gesprächspartner Marco Reus nehmen, der ein bisschen humpelte. Eine Muskelverletzung am Oberschenkel behinderte ihn, vermutlich ist es ein Muskelfaserriss.

"Das ist eine traurige Nachricht, die den Sieg trübt. Ein Einsatz am Mittwoch ist ausgeschlossen", sagte Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel. Ein paar Minuten vorher war er noch mit einem leichten Grinsen die Treppe hinauf gehuscht, auf der Reus und Schmidt so schleppend vorankamen. Das 6:2 gegen Bayer Leverkusen war der dritte Bundesligasieg hintereinander. Die beiden Spiele zuvor endeten 3:0, was den Gegnern noch schmeichelte.

Der BVB zeigt wieder die Offensivwucht, die ihn schon im ersten Drittel der Saison auszeichnete, als innerhalb einer Woche gegen Warschau, Darmstadt und Wolfsburg 17 Treffer fielen. Am Mittwoch stehen die Dortmunder vor der Aufgabe, einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Benfica Lissabon umzubiegen, um in das Viertelfinale der Champions League einzuziehen.

Das sollte mit der wiedergewonnenen Entschlossenheit vor dem Tor gelingen, auch wenn mit Reus einer der besten Spieler der vergangenen Wochen fehlen wird.

Es gibt da ja noch Pierre-Emerick Aubameyang, der nach zwei Treffern gegen Leverkusen nun mit 21 Saisontoren die Torschützenliste wieder alleine anführt. Es gibt auch Christian Pulisic, der für Reus eingewechselt worden war, ein Tor vorbereitete und eines erzielte. Sie waren nur gut bis sehr gut. Überragend war - wieder mal - Ousmane Dembélé.

6 -Schon zum 4. Mal in dieser Saison schießt der @BVB in einem Pflichtspiel mindestens 6 Tore. Tormaschine. #BVBB04 #Bundesliga pic.twitter.com/xjzjEMhTWj — OptaFranz (@OptaFranz) 4. März 2017

Mit einem dicken Eisbeutel am rechten Fuß schlich der Franzose durch den Kabinengang. Ein bisschen verloren und schüchtern sah er dabei aus. Das Eis kühlte den Fuß, der einen herzhaften Tritt von Karim Bellarabi abbekommen hatte. Alles wohl halb so wild.

Dembélé war auf dem Platz das exakte Gegenteil von lahm, schüchtern und verloren. Sein irres Tempo überforderte die Leverkusener genau wie seine Tricks. Er schoss das 1:0, bereitete das 3:1 vor. Zu seinen sechs Saisontoren in der Bundesliga kommen nun zehn Vorlagen.

In den Phasen der Saison, in denen es beim BVB ein wenig stockte, verwies Tuchel immer auf seine junge Mannschaft. Ein wenig kurios war das schon, denn ein 19 Jahre alter Franzose, der im vergangenen Sommer von Stade Rennes kam und weiter enorme Probleme mit der deutschen Sprache hat, ist der beständigste Spieler bei der Borussia.

Seine Anlagen geben ihm die Möglichkeit, zu einer ganz großen Nummer in der Unterhaltungsindustrie Fußball zu werden. Dafür muss er nur noch seine Quote der richtigen Entscheidungen erhöhen. Manch ein Schuss wäre besser ein Querpass geworden, manch ein Querpass besser ein Schuss.

Völler und Schade wollen nichts sagen

"Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen", sagte Lars Bender. Er meinte seine Kollegen in der Leverkusener Viererkette, die den Gegner sechs Mal hatten jubeln sehen. Das war ein bisschen schöngefärbt, aber verbunden mit dem Hinweis "welche Qualität der BVB in der Offensive hat", war es so gerade noch nachzuvollziehen.

Bei Roger Schmidt fiel das schwerer. "Trotz des Ergebnisses war das ein guter Schritt in die richtige Richtung", sagte der Trainer. Er könne sich mit der Leistung "identifizieren" und "damit besser leben als in der vergangenen Woche", als es im eigenen Stadion eine 0:2-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 gegeben hatte. Ob Geschäftsführer Michael Schade und Sportdirektor Rudi Völler auch so gnädig mit der Mannschaft - und dem Trainer - umgegangen wären, war eine interessante Frage. Sie blieb offen.

Die Herren ließen ausrichten, dass sie nichts sagen werden.