BVB-Sieg gegen Frankfurt 90 Minuten Therapie

Ausgangslage: Vier Tage nach dem Sprengstoffanschlag von Dortmund machte sich die Mannschaft des BVB wieder auf den Weg ins Westfalenstadion. Wäre es nach den Spielern oder Trainer Thomas Tuchel gegangen, hätte der Gegner AS Monaco heißen sollen. Doch ein größerer zeitlicher Abstand zwischen dem Angriff auf das Leben der BVB-Profis und einem Angriff in der Champions League wurde verweigert. Und so hieß der heutige Gegner wie seit Monaten geplant Eintracht Frankfurt. In den Tagen nach dem Nachholspiel gegen Monaco am vergangenen Mittwoch war eine öffentliche Diskussion darüber entbrannt, ob Sportler als vermeintliches Zeichen gegen Terroristen und für die Verteidigung der freiheitlichen Grundordnung missbraucht werden dürfen.

Das Ergebnis: Der BVB siegte 3:1 und bleibt im Rennen um die direkte Champions-League-Qualifikation an Hoffenheim dran.

Startaufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bender, Schmelzer - Weigl - Pulisic, Sahin, Kagawa, Reus - Aubameyang.

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Vallejo, Abraham, Ordóñez - Chandler, Mascarell, Gacinovic, Oczipka - Wolf, Fabián - Hrgota.

Erste Hälfte: Gegen Monaco hatte es 45 Minuten gedauert, ehe Dortmunds Mannschaft den Terror-Schock ablegen und mit spielerischer Leichtigkeit begeistern konnte. Gegen die Eintracht gelang das viel schneller - begünstigt durch ein frühes Hackentor von Rückkehrer Marco Reus (3. Minute). Der BVB bestimmte das Spiel, kombinierte sehenswert und es sah phasenweise nach einem ganz normalen Heimspiel aus. Immerhin haben die Schwarz-Gelben seit zwei Jahren kein Bundesliga-Spiel mehr vor heimischer Kulisse verloren. Und doch hätten sie auch mit einem Rückstand in die Pause gehen können. Marco Fabián schoss am leeren Tor vorbei (9.), Mijat Gacinovic zwang Torhüter Roman Bürki zu einer Glanzparade (22.) und Fabián erzielte mit einem Fernschuss aus 25 Metern den Ausgleich (29.). Weil Sokratis aber ebenfalls aus der Distanz in den linken Winkel traf (35.), freute sich Dortmund über eine knappe Führung.

Nach den Tränen: Torschütze Sokratis, griechischer Abwehrchef des BVB, ist kein Mann der großen Worte. Am vergangenen Mittwoch war das anders, da sprach er vom "schwierigsten Tag in meinem Leben und ich hoffe, dass niemand diese Erfahrung durchmachen muss". Sokratis sparte auch nicht mit Kritik an der Uefa: "Ich fühle mich wie ein Tier und nicht wie ein Mensch." Am eindrucksvollsten war jedoch direkt nach dem Abpfiff Sokratis' Gang zur Südtribüne, als er sich Tränen wegwischen musste. Nun also das Traumtor gegen Frankfurt, das er seinem beim Anschlag verletzten Abwehrkollegen Marc Bartra widmete.

Papa Sokratis: "Wir haben uns vor dem Spiel geschworen, 90 Minuten alles zu geben. Das Tor ist für @MarcBartra!" #bvbsge pic.twitter.com/5uu4QgDrlt — Borussia Dortmund (@BVB) 15. April 2017

Zweite Hälfte: War deutlich ereignisärmer. Die Dortmunder nahmen das Tempo raus, deshalb hatte die Eintracht mehr vom Spiel, kam aber zu keinen weiteren Großchancen. Den Schlusspunkt aus BVB-Sicht setzte Pierre-Emerick Aubameyang, der einen von Nuri Sahin eingeleiteten und vom eingewechselten Ousmane Dembélé vorangetriebenen Konter mit einem Lupfer zum Endstand vollendete (86.).

Emotion des Spiels: Nach dem Schlusspfiff sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer beim TV-Sender Sky, dass ihm die Ablenkung während der 90 Minuten leichter gefallen sei als noch gegen Monaco. Insgesamt sei es aber "nicht besser geworden", ohne Ablenkung durch Fußball wäre es für Schmelzer immer noch "schwierig". Die Emotionen kamen erneut hoch, als er mit seinen Teamkollegen vor die Südtribüne trat und Reus das Trikot des verletzten Bartra auf den Rasen legte. Spätestens dann war wieder allen klar, wie unwichtig Fußball doch sein kann.

Erkenntnis des Spiels: Borussia Dortmund erzielte drei blitzsaubere Treffer, schöner hätte die zweite Rückkehr in den Alltag kaum ausfallen können. Fußball ist für Fußballer die beste Therapie. Nun haben die Spieler wieder vier Tage Zeit, um die Geschehnisse weiter zu verarbeiten, dann steht das Rückspiel in Monaco an.