BVB zum Saisonabschluss Kurz vor dem Desaster

In den finalen Minuten dieser Spielzeit zeigte sich noch einmal die ganze Verunsicherung, die den BVB seit Monaten begleitet. Angstvoll passten sich die Dortmunder den Ball zu, ohne Ambitionen auf Raumgewinn. Es ging nur noch darum, einen weiteren Gegentreffer zu vermeiden, die Furcht vor dem Desaster war greifbar.

Zu diesem Zeitpunkt führte die TSG Hoffenheim 3:1 gegen die Borussia. Gleichzeitig lag Leverkusen 3:0 gegen Hannover vorn. Und damit stand Dortmund kurz davor, das Minimalziel der Saison zu verpassen: die Qualifikation für die Champions League. Vor dem Spieltag musste Bayer dafür sieben Tore auf den BVB aufholen. Plötzlich waren es nur noch zwei.

Julian Weigl berichtete von seiner Sorge, "dass Hoffenheim ein Tor schießt und Leverkusen auch". Jedes Selbstvertrauen war verschwunden. Das Spitzenteam war erfüllt von den Gefühlen eines panischen Absteigers: Es war die Angst vor dem endgültigen K.-o.-Schlag.

Aber die Hoffenheimer verzichteten auf eigene Balleroberungsversuche, wussten sie doch, dass das Ergebnis für die eigene Champions-League-Qualifikation reichen würde. So blieb es beim 3:1. Und Leverkusen kassierte selbst noch zwei Gegentore, statt nachzulegen. "Wir haben uns über die Ziellinie gerettet", sagte Trainer Peter Stöger nach dem Abpfiff treffend. Und weil es am Ende doch noch so knapp wurde, konnte sich kaum jemand freuen nach diesem letzten Spieltag - abgesehen vom Trainer: Stöger wirkte gelöst.

Stöger: Der Verein braucht "einen neuen Reiz"

Als der BVB unter Peter Bosz einen bemerkenswerten fußballerischen Niedergang erlebt hatte, war der erst wenige Tage zuvor in Köln gefeuerte Österreicher eingesprungen. Das Hauptziel: Er sollte den BVB in die Champions League führen. Dieses Projekt hat Stöger mit Erfolg zu Ende gebracht. Und das war angesichts der vielen Probleme vielleicht eine viel größere Leistung, als viele glauben. Dennoch verkündete Stöger wie erwartet seinen Abschied aus Dortmund.

"Es ist klar, dass das heute mein letztes Pflichtspiel war", sagte er. "Gemeinschaftlich" mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc habe er "entschieden, dass es in diese Richtung gehen wird." Die Überlegungen hinter diesem Entschluss nannte er gleich mit.

DPA Peter Stöger

Seine instabile, unberechenbare und wohl auch traumatisierte Mannschaft, der ganze Verein brauche "einen neuen Reiz", erklärte Stöger. "Und ein neuer Reiz ist am einfachsten mit einem neuen Trainer zu setzen." Unter Stöger ist diese Mannschaft immer ein Rätsel geblieben. Mal spielte der BVB ohne erkennbaren Grund energielos und verunsichert, um dann plötzlich doch wieder aufzublühen.

Der Höhepunkt der Stöger-Monate war zweifellos das 4:0 gegen Bayer Leverkusen, das sich rückblickend als Schlüsselmoment dieser Saison entpuppte. In dieser Partie haben die Dortmunder ihr Torverhältnis gegenüber dem Werksklub um acht Treffer verbessert. Dieses Detail hat sie nun in die Champions League geführt.

Sahin fasst die Saisonprobleme zusammen

Und trotzdem bleibt nach dieser Saison vor allem Unsicherheit. Nuri Sahin sprach von einem "sehr, sehr unruhigen Jahr", wie er es "nicht einmal in der 2015er Saison erlebt" habe. Damals hatte der BVB im Winter auf dem letzten Tabellenplatz gestanden, die Ära des Jürgen Klopp ging zu Ende. Die Probleme waren damals dennoch weniger komplex, und vor allem: Sie waren leichter behandelbar. Diesmal ergaben sich immer neue Widrigkeiten, Dramen, Konflikte, Glücksmomente und anschließende Abstürze.

Sahin fasste die Ereignisse prägnant zusammen: Es gab "einen Trainerwechsel vor der Saison" sagte der Mittelfeldspieler, dann gab es "einen weiteren Trainerwechsel in der Saison, streikende Spieler, und wir haben auch in der Kabine Probleme gehabt". Die Folgen des Sprengstoffanschlags auf den Mannschaftsbus in der Vorsaison nannte er ebenfalls, der Beginn des Prozesses gegen den Attentäter habe das Trauma wieder an die Oberfläche befördert. "Wir haben zu viel Energie verloren alle zusammen, wir konnten uns nicht in Ruhe auf unsere Spiele fokussieren."

Selbst die als besonders treu geltenden Anhänger haben der Mannschaft zwischenzeitlich ihre Liebe entzogen und waren auch in Hoffenheim keinesfalls versöhnt. "Wir müssen wieder mit den Fans zueinander finden", forderte Sahin, der zuletzt in seinen Analysen immer wieder auffälliger war als auf dem Rasen.

Nun wird der BVB also einen neuen Trainer bekommen, mit großer Wahrscheinlichkeit wird das Lucien Favre sein, der seine Saison mit OGC Nizza in Frankreich aber erst am kommenden Samstag beenden wird. Vorher ist kein Vollzug zu erwarten. Außerdem hat der Klub Matthias Sammer als Berater und Sebastian Kehl als "Leiter der Lizenzspielerabteilung" gewonnen. Aber auch der Kader muss verändert werden. Denn die eigentliche Herausforderung besteht darin, diesem verstört wirkenden und unberechenbaren Team die Verunsicherung zu nehmen.