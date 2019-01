Borussia Dortmund muss ab der neuen Saison ohne Christian Pulisic auskommen. Der Herbstmeister der Bundesligist gab bekannt, dass der Offensivspieler im Sommer zum FC Chelsea in die englische Premier League wechseln wird. Die Ablösesumme liegt bei 64 Millionen Euro. Der Transfer findet mit sofortiger Wirkung statt, allerdings wird der 20-Jährige noch bis zum Saisonende an den BVB ausgeliehen, eine Leihgebühr soll nicht fällig werden.

@cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC!



Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus.



Alle Infos https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) 2. Januar 2019

"Es war immer Christians großer Traum, in der Premier League zu spielen. Das hat sicher auch mit seiner amerikanischen Herkunft zu tun, und infolgedessen war es uns nicht möglich, seinen Vertrag zu verlängern", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf der Klubseite zitiert: "Vor diesem Hintergrund haben wir uns dafür entschieden, ein - angesichts der geringen Vertragsrestlaufzeit - außerordentlich lukratives Angebot des FC Chelsea nun anzunehmen." Der Vertrag von Pulisic wäre im Sommer 2020 ausgelaufen.

Pulisic gilt als eines der größten Talente im Fußball. Für den aktuellen Spitzenreiter der Bundesliga kam der US-Amerikaner seit 2015 in 81 Bundesligaspielen (zehn Tore, 16 Torvorlagen) zum Einsatz.

In der laufenden Spielzeit läuft es für Pulisic noch nicht perfekt - nach Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn kam der Rechtsaußen nur selten über die Reservistenrolle hinaus, bisher stand er erst in fünf Ligaspielen in der Startelf. Zuletzt erhielten auf den offensiven Außenpositionen beim BVB meist Jadon Sancho und Raphael Guerreiro den Vorzug, beide haben in dieser Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen.

Pulisic ist damit der drittteuerste Abgang der Bundesliga-Historie. Noch teurer waren nur Kevin De Bruyne mit 76 Millionen Euro Ablöse (vom VfL Wolfsburg zu Manchester City) und Ousmane Dembélé, der den BVB vor zwei Jahren für 115 Millionen Euro in Richtung FC Barcelona verlassen hatte.