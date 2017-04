Dortmunder Spieler nach dem Anschlag "Einigermaßen wettbewerbsfähig"

Sven Bender steht für Borussia Dortmund nicht mehr oft auf dem Fußballplatz, der Routinier plagt sich seit vielen Monaten mit Verletzungen herum, aber am Dienstagabend agierte er geistesgegenwärtig wie an guten Tagen im Getümmel des Mittelfeldes.

Als der Bus des BVB auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen Monaco angegriffen wurde, erkannte er sofort, was los war. Bender habe "eine der Detonationen aus dem Augenwinkel beobachtet und das Signal gegeben, der Bus möge bitte möglichst schnell weiterfahren", berichtete Sascha Fligge, der Kommunikationschef des BVB, in der Nacht auf der Pressekonferenz im Dortmunder Polizeipräsidium.

Das war eine vorsichtige Umschreibung für den Tumult, der im Bus entstanden sein muss. Später war zu erfahren, dass fast alle Insassen geschrien hätten, "manche Spieler haben sich auf den Boden geworfen, manche haben sich einfach geduckt", gab Fligge den Bericht wieder, den Mannschaftskapitän Marcel Schmelzer ihm per Telefon übermittelt hatte. Auch Benders Aufforderung zur raschen Weiterfahrt muss ziemlich laut und deutlich ausgefallen sein in diesen Momenten der Angst.

Video zu BVB-Anschlag: "Die Spieler haben sich auf den Boden geworfen"

Drei Sprengsätze waren außerhalb des Fahrzeugs explodiert, der Bus wurde an zwei Stellen massiv beschädigt, Splitter der zerborstenen Scheibe drangen in den Arm von Abwehrspieler Marc Bartra ein. Mittlerweile ist Bartra erfolgreich operiert worden.

Journalisten, die den Ort des Anschlages erreichten, als die Spieler noch am Straßenrand standen, berichteten von unwirschen Reaktionen auf Kontaktaufnahmeversuche. Offenkundig fühlten sich die erschütterten Fußballer in einem Moment der Intimität gestört.

Den einzigen Augenzeugenbericht aus erster Hand lieferte Torhüter Roman Bürki, der ganz in der Nähe von Bartra saß. Gegenüber der schweizerischen Zeitung "Blick" sprach der Torhüter von einem "Riesenknall" und von "regelrechten Explosionen", es müssen fürchterliche Momente gewesen sein. "Nach dem Knall haben wir uns alle im Bus geduckt und wer konnte, auf den Boden gelegt. Wir wussten ja nicht, ob noch mehr passiert", berichtete Bürki.

Mit ein wenig Abstand wird den Businsassen aber dämmern, wie viel Glück im Unglück sie hatten. Denn der Knochenbruch und die "Fremdkörper-Einsprengungen", die aus Bartras Arm entfernt werden mussten, wären im Bereich des Gesichts erheblich schlimmer gewesen. Der zweite massive Schaden am Bus war übrigens ganz in der Nähe des Sitzplatzes von Thomas Tuchel entstanden, der Trainer war ebenfalls ziemlich mitgenommen, wie Watzke erzählte.

Dass die Dortmunder sich in Absprache mit Polizei und Europäischem Fußball-Verband Uefa bereit erklärten, am heutigen Mittwoch um 18:45 Uhr anzutreten, ist da keinesfalls selbstverständlich. Als im Januar 2010 der Bus der Nationalmannschaft von Togo auf der Anreise zum Afrika-Cup nach Angola beschossen worden ist, verzichtete die Nation auf eine Teilnahme an dem Turnier. Damals hatte es drei Tote gegeben.

Watzke: "Ich habe gerade in der Kabine an die Mannschaft appelliert, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir vor dem Terror nicht einknicken.“ — Borussia Dortmund (@BVB) 12. April 2017

Wie das junge Dortmunder Team nun mit dem Trauma umgeht, ist eine Frage, die im Mittelpunkt steht, wenn das Spiel nachgeholt wird. Er hoffe, dass die Spieler "einigermaßen wettbewerbsfähig" sein werden, sagte Watzke, und sprach von der "Herkulesaufgabe, die Mannschaft in einen spielfähigen Zustand zu versetzen". Er habe "an die Mannschaft appelliert, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir vor dem Terror nicht einknicken".

Das Westfalenstadion ist ein Ort der großen Gefühle, und natürlich wird diese Partie im emotionalen Ausnahmezustand stattfinden. Die Leute werden sich solidarisieren, untereinander, mit der Mannschaft und wahrscheinlich auch mit den Gästen aus Monaco. Der Verein sei "ohnehin unfassbar geschlossen", sagte Watzke, "natürlich schweißt das die Familie noch mehr zusammen".