Dortmunds Niederlage gegen Monaco Die Leiden des jungen T.

Ausgangslage: Dass es nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB kein normales Spiel werden würde, war von vornherein klar. Wie sehr sich die junge Dortmunder Mannschaft von den traumatischen Ereignissen beeindrucken lassen würde, war jedoch unsicher. Sportlich hatte das 1:4 gegen den FC Bayern am Selbstbewusstsein der Schwarz-Gelben gekratzt.

Die Gretchenfrage: "Darf man das Spiel nur einen Tag später anpfeifen?!" Diese Frage sorgte vor dem Anpfiff für reichlich Diskussionsstoff. Die Dortmunder Funktionärsseite betonte unisono, dass die zeitnahe Neuansetzung ein Zeichen gegen den Terrorismus sei, vor dem man "nicht einknicken" und sich "nicht unsere freiheitliche Lebensweise nehmen" lassen dürfe (Hans-Joachim Watzke). Trainer Thomas Tuchel überraschte hingegen mit scharfen Worten. Als "unmenschlich" habe er die Entscheidung der Uefa empfunden, seine Mannschaft und er seien "mit einem diffusen Gefühl" und etwas "ohnmächtig" angereist, sagte er.

Das Ergebnis: Die AS Monaco hat sich mit einem 3:2 (2:0)-Auswärtssieg eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft, hier geht es zum Spielbericht.

Startaufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Bender, Sokratis, Piszczek - Schmelzer, Weigl, Guerreiro, Ginter - Kagawa, Dembélé - Aubameyang.

AS Monaco: Subasic - Raggi, Jemerson, Glik, Touré - Lemar, Moutinho, Fabinho, Bernardo Silva - Mbappé, Falcao.

Erste Hälfte: Trotz der besonderen Umstände starteten beide Teams konzentriert in die Partie. Die Gäste störten mit Angriffspressing wirkungsvoll den Dortmunder Spielaufbau aus einer Dreier-Abwehrkette heraus. Monacos Fabinho führte seinen Strafstoß allerdings zu ungenau aus (17. Minute), stattdessen besorgte Kylian Mbappé nach einem Konter aus einer Abseitsposition heraus die Gästeführung (19.). Unzulänglichkeiten des BVB sorgten dann für den 0:2-Pausenstand: Erst traf Shinji Kagawa den Ball wenige Meter vor dem Tor nicht voll (31.), auf der Gegenseite tat dies Sven Bender dafür unabsichtlich so unglücklich, dass er seinen Keeper Roman Bürki per Eigentor überwand (35.).

Tuchel tüftelt: Das Experiment des BVB-Trainers, Lukasz Piszczek in die Dreierkette zu beordern und vor ihm auf der rechten Seite Matthias Ginter aufzustellen, brachte nicht den gewünschten Erfolg. Öffnende Pässe in die Spitze konnte der Pole außer einmal auf Pierre-Emerick Aubameyang (11.) nicht ansetzen. Und die erhoffte Zusatzabsicherung brachte der Schachzug auch nicht: Vor dem 0:2 durfte Flankengeber Andrea Raggi in aller Ruhe Maß nehmen (35.). Tuchel erkannte seinen Fehler und korrigierte ihn zur zweiten Hälfte, indem er auf eine Viererkette umstellte und Piszczek und Ginter auf ihre Stammpositionen zog. Mit dem eingewechselten Nuri Sahin in der Zentrale bekam das Dortmunder Spiel deutlich mehr Struktur.

Zweite Hälfte: Der BVB übernahm sofort nach Wiederanpfiff die Spielkontrolle. Nach einigen Halbchancen vollendete Ousmane Dembélé eine ansehnliche Kombination über Guerreiro, Aubameyang und Kagawa zum Ausgleich (57.). Auch danach blieb die Borussia mit dem Fuß auf dem Gas und schnürte Monaco in der eigenen Hälfte ein. Der Sturmlauf der Schwarz-Gelben wurde jedoch erst spät durch den Anschlusstreffer von Kagawa (84.) belohnt. Einen haarsträubenden Fehler im Dortmunder Spielaufbau hatte Mbappé zuvor zum zwischenzeitlichen 3:1 genutzt (79.).

Das Duell der französischen Wunderkinder: Mit Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé begeistern zwei dribbelstarke Flügelstürmer mit ihren Auftritten in dieser Saison. Beide fanden sich auch heute als Torschützen auf dem Spielberichtsbogen wieder, auch wenn sie nicht viel zu ihren Treffern beitragen mussten. Beim BVB ließ sich Dembélé häufig fallen, um das Spiel im Mitteldrittel zu beschleunigen. Bei seinen Abschlüssen fehlte dem 19-jährigen jedoch häufig die Geduld, sodass der Gegner sie blocken konnte. Sein ein Jahr jüngerer Kollege aus dem Nationalteam Frankreichs agierte vor dem 3:1 so abgezockt, als hätte er bereits Dutzende von K.o.-Spielen in der Königsklasse bestritten.

Ousmane Dembélé vs. Kylian Mbappé. ⚽️

Two wonderkids.

One nation.



The journey's just begun. pic.twitter.com/P1bL0ciebe — Squawka Football (@Squawka) 11. April 2017

Erkenntnis des Spiels: Rein sportlich steht die Borussia vor einer Herkulesaufgabe, will sie erstmals nach vier Jahren wieder den Einzug ins Halbfinale schaffen. Die zweiten 45 Minuten gaben allerdings Anlass dafür anzunehmen, dass die BVB-Spieler ihre negativen Erfahrungen vom Sprengstoffanschlag nicht allzu lange mit sich herumschleppen werden.