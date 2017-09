Tabellenführer Dortmund "Wenn Tuchel zu Bayern geht, werden wir Feinde"

Die Analyse von Peter Bosz war schonungslos, eine knappe Stunde nach Spielende. "Das war das schlechteste Spiel, seit ich hier bin", sagte der Trainer von Borussia Dortmund und schimpfte weiter: "Wir haben in der ersten Halbzeit keinen guten Fußball gespielt und in der zweiten Halbzeit gar keinen mehr." Bosz bemängelte dann noch den Verlust der zweiten Bälle, kritisierte das mangelnde Zweikampfverhalten und sagte dann: "Meistens verlierst du solche Spiele." Aber eben nur meistens.

Borussia Dortmund gewann diese zähe Partie beim FC Augsburg 2:1, es war ein sehr glücklicher Sieg. Oder, wie es Gonzalo Castro formulierte: "Ein dreckiger Sieg." Ein Erfolg, wie man ihn genau in dieser Weise immer wieder mal braucht, wenn man Deutscher Meister werden will. Ein mühsamer Arbeitssieg, der für das Selbstbewusstsein wichtiger war als die nächste Gala mit einem halben Dutzend Tore. Nun sprechen sie beim BVB erstmals seit langer Zeit wieder selbstbewusst vom Titel.

Nach den beiden Traumtoren von Andrej Jarmolenko (4. Minute) und Shinji Kagawa (23.) - Augsburgs Caiuby hatte zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt (11.) - war nichts zu sehen von der Leichtigkeit, mit der Dortmund in der Bundesliga in dieser Saison bislang die Gegner dominiert hatte. Schlampige Fehler in der Abwehr, Ungenauigkeiten im Abspiel, Augsburg kam zu vielen Chancen, ehe sich der Tabellenführer erschöpft und erfreut ins Ziel schleppte.

Sokratis: "Ein großer Sieg"

Unmittelbar nach Spielende machte Dortmunds Sokratis auf dem Weg in die Kabine vor den Mikrofonen Halt, er sagte: "In den letzten zwei Jahren haben wir genau solche Spiele verloren oder Unentschieden gespielt. Jetzt gewinnen wir solche Spiele. Wenn wir weiterhin gewinnen, dann sind wir nach jedem Spieltag Erster."

Sokratis sprach nicht von einem dreckigen, sondern von einem "großen Sieg" und sagte auf die Frage, ob man mit genau solchen Siegen Meister werde: "Natürlich. Normalerweise haben früher immer nur die Bayern solche Spiele gewonnen."

Jetzt können also plötzlich auch die Dortmunder die sogenannten Dusel-Siege einfahren, spielt der BVB gerade wie eine Kopie des alten FCB. Mal furios und fulminant, mal hölzern und harmlos - und trotzdem immer erfolgreich. Von der Champions League mal abgesehen zumindest in der Bundesliga. Den Bayern war unter Carlo Ancelotti das Glück abhandengekommen, bezeichnend das 2:2 vor gut einer Woche gegen Wolfsburg nach 2:0-Führung.

Es war bezeichnend, dass sich an diesem Nachmittag in Augsburg für die Gäste nicht einmal der kläglich vergebene Elfmeter von Pierre-Emerick Aubameyang rächen sollte, elf Minuten vor dem Ende. Augsburgs Ja-Cheol Koo hatte Lukasz Piszczek am Trikot gezupft, Schiedsrichter Marco Fritz entschied erst nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten auf Strafstoß.

Doch wie schon beim 0:1 im Februar in der Champions League bei Benfica Lissabon landete Aubameyangs aufreizend lässiger Schlenzer in den Armen des Torhüters, in diesem Fall bei Marwin Hitz. An seiner Position als unumstrittener Elfmeterschütze wird der wiederholte Lapsus aber nichts ändern, Trainer Bosz genügten zur Klarstellung auf die Frage nach der künftigen Hierarchie am Punkt dazu zwei Worte: "Aubameyang schießt." Also auch weiterhin.

"Wenn er wirklich zu Bayern geht, werden wir Feinde sein"

Bevor Sokratis noch in die Kabine ging, kündigte er noch einen "harten Kampf um die Meisterschaft" an. Zudem äußerte sich der Grieche auch zu den Spekulationen zu Thomas Tuchel als neuem Bayern-Trainer: "Ich wünsche ihm persönlich nur das Beste. Aber wenn er wirklich zu Bayern geht, werden wir Feinde sein." Den Bayern selbst hingegen wünschte Sokratis alles erdenklich Schlechte: "Ich hoffe, sie verlieren am Sonntag in Berlin."

Dann ginge Dortmund mit sechs Punkten Vorsprung auf die Münchner in die Länderspielpause. Das wäre noch längst keine Vorentscheidung im Titelrennen. Ein Signal wäre es aber allemal. Langweilig wie in den vergangenen Jahren, als die Bayern Ende September gerne schon enteilt waren, dürfte die Liga jedenfalls so schnell nicht werden.

Im Oktober warten auf Dortmund in der Liga große Herausforderungen, daheim gegen Leipzig, es folgen zwei knifflige Auswärtsaufgaben in Frankfurt und Hannover. Gut möglich, dass sie in das Heimspiel am 4. November als Tabellenführer gehen. Dann empfangen sie den FC Bayern, den Altmeister des Dusel-Siegs.