DFB greift durch Stadionverbote gegen 88 BVB-Fans

88 potenzielle Gewalttäter aus dem Umfeld von Borussia Dortmund wurden mit sofortiger Wirkung mit einem bundesweit gültigen Stadionverbot belegt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Grund für die Maßnahme ist ein Vorfall vom vergangenen Samstag, als die betroffenen Personen auf dem Weg zum Auswärtsspiel des BVB in Darmstadt von der Polizei gestoppt worden waren. Bei der Überprüfung zweier Reisebusse fanden die Beamten Pyrotechnik, Sturmhauben, Kampfsporthandschuhe, Schmerzmittel und Wechselkleidung.

Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) hatte am Mittwoch die Daten der gewaltbereiten Fans an den DFB übermittelt und die Verbote empfohlen. "Wir halten in diesem Fall die Durchsetzung eines überörtlichen Stadionverbots für notwendig und auch möglich", sagte ZIS-Leiter Jürgen Lankes.

"Diese schnelle Entscheidung, die in enger Abstimmung mit Borussia Dortmund getroffen wurde, ist ein weiteres deutliches Zeichen gegen Gewalt rund um Fußballspiele", sagte DFB-Sicherheitschef Hendrik Große Lefert. "Sie zeigt, dass Vereine und der DFB konsequent durchgreifen."