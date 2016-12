BVB-Remis in Madrid Die Party des Doktor Tuchel

Wie ein Partygast, der einfach nicht einsehen will, dass das rauschende Fest zu Ende ist, drehte Thomas Tuchel sich immer wieder um, entfernte sich erneut ein paar Schritte vom Ausgang, der die anderen Feiernden längst verschluckt hatte. Die Tribünen im Stadion von Madrid waren fast leer, aber der Dortmunder Trainer ließ seinen Blick über den verlassenen Platz schweifen. Tuchel sog den Moment auf.

Mit einem rasanten 2:2 bei Real Madrid im berühmten Estadio Bernabéu hatte seine Mannschaft die Vorrunde der Champions-League-Saison beendet, sie hatte die Gruppe gewonnen und einen 0:2-Rückstand aufgeholt. "Ich habe schon ein paar Nerven gelassen", sollte Tuchel etwas später sagen. "Aber es ist ja Unterhaltung, und die wird auf jeden Fall bei uns geboten."

Da hat er wahrlich recht. Tuchel hat gleich in seinem ersten Halbjahr als Champions-League-Trainer Spuren hinterlassen. Er hat mit seinem BVB den Titelverteidiger überflügelt und sogar einen Rekord aufstellt: Noch nie in der Geschichte des Wettbewerbs ist es seinem Team gelungen, 21 Treffer in den sechs Partien der Gruppenphase zu schießen. Kein Wunder, dass der 43-Jährige geradezu vor Glück leuchtete, als er etwas später auf der Pressekonferenz erschien. "Wir benötigen diese Spiele in dieser Atmosphäre, um weiter zu wachsen, um uns weiterzuentwickeln" sagte er.

Fehler der Mannschaft werden international kaum registriert

Der europäische BVB bleibt unter Tuchel ein Spektakel, ein Projekt voller international noch wenig bekannter Spieler wie Julian Weigl, Marc Bartra, Ousmane Dembélé, Emre Mor oder Christian Pulisic. Die Borussia lässt den Fußballplaneten erstaunen. Auf europäischem Terrain nimmt kaum jemand wahr, wie jung und unfertig diese Mannschaft im Bundesligaalltag oft agiert. Wie anstrengend dieser Trainer sein kann, dass er auch Fehler macht, dass seine Experimentierfreude gelegentlich zu weit geht. Jenseits der deutschen Grenzen sieht man vor allem diese Fußballfeste, das 6:0 bei Legia Warschau, das 8:4 im Heimspiel gegen die Polen, die beiden spektakulären 2:2 gegen Real, die epischen Duelle mit dem FC Liverpool in der vergangenen Europa-League-Saison.

Vor der Partie erschien in der spanischen "El País" ein hymnischer Text unter dem Titel "Im Labor des Doktor Tuchel" über die Arbeit des Fußballintellektuellen, in dem die These aufgestellt wurde, dass Tuchel gerade dabei sei, den Weltfußball zu revolutionieren. Er schaffe die Außenverteidiger ab, Ziel sei, irgendwann in einem 3-1-2-4-System zu spielen. Angeblich haben die Verantwortlichen von Real Madrid Tuchel schon jetzt zu ihrem Lieblingskandidaten erklärt, falls sie irgendwann einen Nachfolger für ihren Trainer Zinédine Zidane benötigen.

An diesem Abend spielten allerdings noch Außenverteidiger, und die waren auch dringend nötig. Denn so selbstsicher wie die Mannschaft das Stadion verließ, hatte sie während des Spiels längst nicht immer gewirkt. "In der ersten Halbzeit haben wir viele, viele Fehler gemacht, man hat schon gemerkt, dass es für viele das erste Mal war, hier zu spielen", sagte Weigl, der in Madrid einen derart guten Ruf hat, dass er nach der Partie Fragen nach einem möglichen Wechsel abwiegeln musste ("I am happy in Dortmund.").

Reus auf dem Weg zu alter Stärke

Aber nach gut einer halben Stunde wurden die Aktionen von Weigl klarer, Dembélé entdeckte immer besser Räume für seine unglaublichen Haken, das junge Team fand Gefallen am Auftritt auf dieser besonderen Bühne. "Dieses Gefühl, angekommen zu sein, das hat uns danach durchgehend begleitet, und wir haben es auch nicht verloren, als wir das 0:2 gekriegt haben", schwärmte Tuchel.

Cristiano Ronaldo, Hauptprotagonist der Football-Leaks-Enthüllungen, blieb zwar bis auf einen Pfostenschuss blass, dafür waren Karim Benzema zwei Treffer gelungen (28. Minute, 53.). Spanische Beobachter sprachen später von Reals bester Leistung seit Wochen, aber BVB-Torwart Roman Weidenfeller hielt prächtig, und diese junge Dortmunder Mannschaft berauschte sich mehr und mehr an dem Erlebnis, wirklich mit einer Weltklassemannschaft mithalten zu können. Und so gelangen dem Revierklub tatsächlich noch zwei wunderschöne Tore. Zunächst traf Pierre-Emerick Aubameyang (60.), bevor der eingewechselte Marco Reus (88.) den Ausgleich schoss.

Das Spiel des Angreifers, der wegen einer Erkältung zunächst auf der Bank saß, erinnert tatsächlich mehr und mehr an den wunderbaren Fußballer, der er vor seiner über drei Jahre anhaltenden Verletzungsserie gewesen ist. Vor dieser Pechsträhne galt der BVB schon einmal als spannendstes Fußball-Projekt Europas und erreichte 2013 sogar das Champions-League-Finale - durch einen Halbfinalerfolg gegen Real. Ganz so reif sind die Dortmunder jetzt noch nicht, aber der Zauber des nun zu Ende gegangenen Europapokalherbstes fühlt sich sehr ähnlich an.

Real Madrid - Borussia Dortmund 2:2 (1:0)

1:0 Benzema (28.)

2:0 Benzema (53.)

2:1 Aubameyang (60.)

2:2 Reus (88.)

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric (63. Kroos), Casemiro, James - Vázquez, Benzema (85. Morata), Ronaldo

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Pulisic (61. Mor), Castro (80. Rode), Weigl, Schürrle (61. Reus) - Aubameyang, Dembélé

Gelbe Karten: Modric, Casemiro/Sokratis

Schiedsrichter: Marciniak (Polen)