Den einen deutschen Nationalspieler, den Borussia Dortmund aktuell hat, lässt ihnen Joachim Löw. Auch wenn Marco Reus vier Monate älter ist als Bayern Münchens Thomas Müller, dürfte der Kapitän des BVB für die kommenden beiden Länderspiele gegen Serbien und die Niederlande berufen werden. Eventuell schafft es ja auch Mario Götze zurück in die Gunst des Bundestrainers. Der Weltmeister zeigte beim 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart erneut, dass ihm das Mittelfeld deutlich besser liegt als der zentrale Angriff.

Aber die Frage, ob Götze wieder Nationalspieler wird, fehlt derzeit ganz gewiss auf der Agenda des BVB, vermutlich auch auf der des DFB. Die gute Form des 26-Jährigen ist eines der wenigen Argumente, die der entthronte Tabellenführer der Bundesliga im Kampf um die deutsche Meisterschaft derzeit hat.

Tabellenführung weg. Gefeiert wird trotzdem Trotz des 3:1-Siegs gegen den VfB Stuttgart fällt Borussia Dortmund in der Tabelle auf Platz zwei. Weil Bayern München parallel 6:0 gegen den VfL Wolfsburg gewann, zog der Rekordmeister aufgrund der besseren Tordifferenz am BVB vorbei. Die Dortmunder Mannschaft ließ sich dennoch feiern, nach einem Kraftakt in der Schlussphase. Stürmische Bedingungen begleiteten das Dortmunder Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Kurz vor Abpfiff prasselte ein Regenschauer auf die Greenkeeper des BVB nieder. Die Fans waren vorbereitet, auch im Nassen ihre Mannschaft auf dem Weg zum erst zweiten Sieg im Jahr 2019 zu begleiten. Gegen tiefstehende Stuttgarter sah es zunächst aber noch nicht nach einem schwarz-gelben Erfolg aus. Wenn Dortmund mal auf das Gästetor abschließen konnte, war Torhüter Ron-Robert Zieler zur Stelle. Auch, wenn es in dieser Szene nicht so scheint. Erst in der zweiten Hälfte erlöste ein Elfmeter den BVB. Ex-Dortmunder Gonzalo Castro hatte zuvor Jadon Sancho gefoult. Der Videoassistent veranlasste den Pfiff - und Reus vollstreckte vom Punkt (62.). Ein Kapitän muss tun, was ein Kapitän tun muss: Es war der erste Treffer für Reus seit über einem Monat. In der vergangenen Woche war er nach dreiwöchiger Verletzungspause gegen Augsburg zurückgekehrt - aber noch nicht ganz fit nach 66 Minuten ausgewechselt worden. Nach dem Führungstreffer schien Dortmund befreit, Paco Alcácer scheiterte mit einem Lupfer nur knapp an Zieler und verpasste das 2:0. Und wie in der derzeitigen Phase der Dortmunder üblich, erzielte der unterlegene Gegner in der Folge den Ausgleich. Einen Freistoß von Castro köpfte Marc-Oliver Kempf mit einem sehenswerten Flugkopfball ins Tor (71.). Jubel auf Argentinisch: Stuttgarts Verteidiger Emiliano Insua feiert den Treffer seines Defensivkollegen auf seine eigene Art. Schon wieder schien Dortmund Punkte gegen eine eigentlich schlechtere Mannschaft liegen zu lassen. Dann kam aber Christian Pulisic und entschied das Spiel. Das 2:1 durch Alcácer bereitete er, wenn auch unfreiwillig, vor (84.). Die Entscheidung besorgte er selbst (90.+2). Nach einer sehenswerten Einzelaktion von Witsel legte Mario Götze für den US-Amerikaner auf. Im Regen ließen sich die Dortmunder von ihren Fans feiern. In der kommenden Woche ist der BVB bei Hertha BSC in Berlin zu Gast.

Dortmund versucht, Schritt zu halten mit den Bayern, die durch die Bundesliga rauschen und nun die Führung übernommen haben. Der BVB wirkte gegen den VfB wie ein ausgelaugter Marathonläufer, der bei Kilometer 35 den Anschluss zu verlieren droht, sich aber mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Fersen des Führenden heftet und dort auch bei Kilometer 36 noch zu finden ist. Jeder ahnt jedoch, wie es im Ziel aussehen wird.

"Wir sehen, dass wir uns die Dinge hart erarbeiten müssen. Wir kriegen nichts geschenkt", sagte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, nach dem Kraftakt gegen den Abstiegskandidaten.

Paco Alcácer hätte es leichter machen und vor allem aussehen lassen können. Sein eleganter Lupfer zum möglichen 2:0 blieb jedoch an der Hand von Stuttgarts Torwart Ron-Robert Zieler hängen. Stattdessen traf der Spanier mit einem Schuss, der technisch nach unterklassigem Fußball aussah, von Trainer Lucien Favre daher umso höher bewertet wurde: "Das ist ein Tor von einem Stürmer."

Alcácer hat nun, genau wie Marco Reus, 14 Saisontore zu Buche stehen. Nur zwei davon erzielte er jedoch in der Rückrunde. Wenn der Gegner dem BVB freiwillig den Ball überlässt und das Zentrum verdichtet, wie es der VfB mit drei Mittelfeldspielern vor drei Innenverteidigern machte, büßt Alcácer viel von seiner Qualität ein. Ein Blick auf das Restprogramm mit Spielen gegen Hertha BSC, Mainz 05, Freiburg und Düsseldorf zeigt, dass den Dortmundern dieses Schicksal noch häufiger droht.

Alcácer ist jedoch der einzige Spieler im Kader des BVB, der im zentralen Angriff seine Bestimmung sieht und findet. Wie zu hören ist, möchten die Dortmunder das Problem der Quantität im Sommer angehen und einen größeren, robusteren Stürmer verpflichten.

Transfers sind aber auch nur am Rand ein Thema bei der Borussia. Die bestimmende Frage bleibt, wie der BVB mit den Bayern Schritt halten will, bevor es am 6. April zum direkten Vergleich in München kommt. "Wir sind immer noch im Rennen", sagte Axel Witsel passend zum Bild des Marathonlaufs. Der Mittelfeldspieler leistete sich gegen Stuttgart einige Schlampereien, bevor er in der Nachspielzeit mit letzter Energie in den Strafraum zog und das 3:1 durch Christian Pulisic vorbereitete.

Lewandowski überholt Pizarro Anthony Yeboah: Der Ghanaer stand in der Bundesliga 223 Mal auf dem Platz, seine Vereine hießen von 1990 bis 2001 mit einer kurzen Unterbrechung Eintracht Frankfurt und Hamburger SV. Dabei gelangen Yeboah 96 Tore, gleichbedeutend mit Platz 10. Cha Bum-kun: Die erste Station des Südkoreaners in Deutschland war eine kurze. Nur ein Spiel absolvierte der Stürmer für Darmstadt, dann musste er zurück in die Heimat - um seinen Militärdienst abzuleisten. Der zweite Anlauf in Deutschland klappte deutlich besser, bei Eintracht Frankfurt (1979 bis 1983) etablierte Cha sich schnell und bewies auch später bei Bayer Leverkusen (1983 bis 1989) seine Klasse. Insgesamt gelangen ihm 98 Tore: Platz 7. Arjen Robben: Ebenfalls auf dem geteilten siebten Platz steht mit dem Niederländer der erste noch aktive Profi. Robben spielt seit 2009 für den FC Bayern und möchte sich am Ende dieser Saison mit einem Titel verabschieden. Seit seinem Siegtor im Champions-League-Finale 2013 hat der 35-Jährige in München Kultstatus. Aktuell fehlt Robben verletzt, ob er seinen 98 Toren weitere hinzufügen kann, ist ungewiss. Pierre-Emerick Aubameyang: Der Gabuner brauchte für seine 98 Tore im Trikot von Borussia Dortmund nur 144 Spiele. In der Saison 2016/2017 wurde Aubameyang mit 31 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga. Mittlerweile spielt er beim FC Arsenal, in Dortmund sorgten die Umstände seines mit Disziplinlosigkeiten erzwungenen Wechsel für Unmut. Stephane Chapuisat: Als Manager von Bayer Uerdingen holte Felix Magath "Chappi" 1991 in die Bundesliga, nach zehn Spielen, vier Toren und einer schweren Verletzung, die er sich bei einem Hallenturnier zuzog, wechselte der Schweizer zum BVB. Dort wurde er zum Star und zu einem der gefährlichsten Stürmer Europas. Mit den Dortmundern wurde er Meister (1995 und 1996) und gewann die Champions League (1997). Chapuisat (Platz 6) traf 105 Mal in der Bundesliga. Ailton: Mit fast schon wöchentlichen Vereinswechseln bis hinab in die unteren Ligen und als Dschungelcamper hat der Brasilianer viel dafür getan, sich ein Image als Ex-Kicker-Clown zu erarbeiten. Dennoch sind die Leistungen des "Kugelblitz" vor allem an der Weser unvergessen: Ailton schoss 2004 28 Tore in der Liga, erzielte sechs im DFB-Pokal und führte Werder damit zum Double. Auch für Schalke, den HSV und den MSV Duisburg traf Ailton auf Platz 5 noch, insgesamt 106 Tore gelangen ihm in 219 Partien. Vedad Ibisevic: Wie Ailton hat auch der Bosnier auf Platz 4 für vier Vereine in der Bundesliga getroffen, derzeit kommt Ibisevic auf 119 Tore. Seine Karriere in Deutschland begann bei Alemannia Aachen, bei der TSG Hoffenheim startete Ibisevic dann durch. Nach drei Jahren beim VfB Stuttgart spielt Ibisevic aktuell bei Hertha BSC. Giovane Elber: Elbers Karriere in Europa begann namhaft - aber wenig erfolgreich. Nach einer Station beim AC Mailand, wo er kein Ligaspiel absolvierte, ging der Brasilianer in die Schweiz, wo er Torschützenkönig wurde. Dort entdeckte ihn der VfB Stuttgart, und Elber zauberte mit Fredi Bobic und Krassimir Balakov im "Magischen Dreieck" (1994 bis 1997). Mit den Bayern gewann Elber dann alles, was es zu gewinnen gab, einschließlich der Torjägerkanone im Jahr 2003. Insgesamt kam er auf 133 Tore in 260 Bundesligaspielen (Platz 3. Claudio Pizarro: Der ewige Bremer spielt insgesamt schon zum fünften Mal für Werder in der Bundesliga. Es begann 1999, seitdem ging er auch für den FC Bayern und den FC Chelsea auf Torejagd. Mittlerweile ist Pizarro 40 Jahre alt und beweist als Joker weiterhin seinen Torinstinkt. Seit Pizarro 2010 im Trikot der Bremer gegen Mönchengladbach zum 4:1-Endstand traf, führte er die Liste der besten ausländischen Torjäger an. Nun liegt er bei 195 Toren - und wurde von Robert Lewandowski auf Platz 2 verdrängt. Robert Lewandowski: Der polnische Stürmer brauchte für seine 197 Tore im Trikot von Borussia Dortmund und dem FC Bayern nur 281 Spiele. Beim 6:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg traf er zum zwischenzeitlichen 2:0 und zum Endstand. Aktuell liegt Lewandowski bei 17 Saisontoren und kann erneut Torschützenkönig werden.

Witsel lobte den "fighting spirit" in seiner Mannschaft, die schon länger vergeblich nach Lösungen sucht, die eleganter und einfacher aussehen. "Es war lange sehr zäh", sagte auch Kehl: "Aber es war heute einfach enorm wichtig, die drei Punkte zu holen, damit wir ein bisschen Ruhe reinkriegen." Immerhin: Die Dortmunder Spieler ließen sich vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Marc-Oliver Kempf nicht irritieren, spielten weiter auf Sieg und wurden für ihre Einstellung belohnt.

Acht Pflichtspiele zuvor mit nur einem Sieg bei gleichzeitig heranrauschenden Bayern nährten die Zweifel, dass der BVB Meister werden kann. Dass er es werden will, sprach Kehl nun deutlich aus: "Ich will maximalen Erfolg." Das hörte man in den vergangenen Monaten nicht so häufig in Dortmund. In der Rolle des Jägers legt der BVB das Von-Spiel-zu-Spiel-denken-Mantra ab.

Im Gegensatz zu den Münchnern bleibt den Dortmundern nur ein Wettbewerb, um den maximalen Erfolg zu erreichen. Die zusätzlichen Rennen der Bayern sind einer der wenigen Punkte, die zur Abwechslung mal wieder für einen anderen Deutschen Meister sprechen. Ein weiterer ist, dass Prognosen über einen Zeitraum von mehreren Monaten schwierig sind. Wenn die Dortmunder sich am Mittwoch aus dem Sessel anschauen, wie der FC Bayern gegen den FC Liverpool um das Viertelfinale in der Champions League spielt, werden sie sich daran erinnern, dass den Münchnern bei der Auslosung das Aus so sicher prophezeit wurde wie nun die siebte Meisterschaft hintereinander.