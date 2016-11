Bundesliga Dortmund gewinnt Top-Spiel gegen Bayern

Elf Spieltage hat es gedauert, nun ist es passiert: Der FC Bayern München hat bei Borussia Dortmund zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison verloren (0:1). Pierre-Emerick Aubameyang entschied die Partie mit einem frühen Tor für den BVB, der nun 21 Punkte hat. Die Bayern sind mit 24 Punkten Tabellenzweiter - hinter Aufsteiger RB Leipzig (27 Punkte).

"Es war sehr schwer, wir haben in vielen Phasen gelitten, aber man konnte gegen München nicht erwarten, dass wir ohne blaue Augen und Schmerzen herauskommen", sagte Dortmunds Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel. Sein Gegenüber bei den Bayern, Carlo Ancelotti, sagte: "Die Dortmunder haben gut begonnen, dann kamen wir zurück ins Spiel. Die Leistung war gut, das Ergebnis nicht."

Dortmund hat in dieser Saison viel Verletzungspech, da passte es, dass Marco Reus sich kurz vor der Partie mal wieder eine Blessur zugezogen hatte und sein Comeback deshalb verschieben muss. Auch ohne den Nationalspieler konnte Thomas Tuchel eine offensive Mannschaft aufstellen, neben Torjäger Aubameyang spielten Mario Götze und André Schürrle sowie der kolumbianische Angreifer Adrián Ramos von Beginn an.

"Das gewisse Etwas" hatte sich Tuchel von dieser Aufstellung versprochen. Wie das aussehen kann, zeigte der BVB in der elften Minute: Die Bayern kamen nicht aus dem eigenen Strafraum, Götze ließ Mats Hummels stehen und legte quer, Aubameyang reagierte am schnellsten und lenkte den Ball ins Münchner Tor.

Es war der zwölfte Saisontreffer für den Gabuner und in seiner Entstehung ein Indiz dafür, wie die Partie lief: Der FC Bayern bekam die Dortmunder Offensive nicht in den Griff. Immer wieder kam der BVB gefährlich in Nähe des Münchner Tors. Nach Götzes Querpass fand sich allerdings kein Mitspieler (18. Minute), nach Schürrles Volleyschuss stand Manuel Neuer richtig (20.).

Alonso trifft die Latte, Neuer rettet gegen Aubameyang

Die Bayern hatten ihre erste Chance nach gut einer halben Stunde. Hummels gewann nach einer Freistoßflanke das Kopfballduell, konnte Roman Bürki aber nicht in Bedrängnis bringen. Die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte kam der Rekordmeister dann besser ins Spiel und noch ein paar Mal zum Torabschluss, jedoch ohne dabei wirklich gefährlich zu werden.

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste: mit sehr früh angreifenden Dortmundern. Nicht mal eine Minute war gespielt, da tauchte Aubameyang schon vor Neuer auf, der Nationaltorhüter parierte den Schuss aus kurzer Distanz mit einem starken Reflex.

Anders als zu Spielbeginn befreiten sich die Münchner jetzt besser, vor allem Franck Ribéry machte den Dortmundern Probleme. Der Franzose schuf mit seinen Dribblings Räume für die Mitspieler und durfte sich sogar kurz als Torschütze fühlen, allerdings war seine Abseitsstellung Schiedsrichter Tobias Stieler nicht entgangen (55.).

Xabi Alonso war mit einem Distanzschuss dicht dran am Ausgleich, von der Latte sprang der Ball zurück ins Feld (61.) - der Spanier hätte aber auch fast das 0:2 eingeleitet. Im Mittelfeld ließ er einen Ball zurück in Richtung Neuer prallen, übersah dabei aber Aubameyang, der sich alleine Richtung Bayern-Tor aufmachte. Neuer blieb lange stehen, der Dortmunder musste mit dem schwächeren rechten Fuß schießen und scheiterte am Torhüter (71.).

Die Bayern bemühten sich in der Schlussphase darum, mehr Druck zu machen. Doch Dortmund stand bis zum Ende sicher und brachte den Sieg über die Zeit.

Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:0 (1:0)



1:0 Aubameyang (11.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Ginter, Weigl - Ramos, Götze (Castro, 77.), Schürrle (Durm, 68.) - Aubameyang

München: Neuer - Lahm (Rafinha, 68.), Hummels, Boateng, Alaba - Kimmich (Costa, 58.), Alonso, Thiago - Müller, Lewandowski, Ribéry

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Gelbe Karten: Bartra, Götze, Ramos - Ribéry

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)