BVB-Erfolg über Benfica Jetzt nur nicht abheben

Normalerweise belohnt Thomas Tuchel sich mit einem Glas Champagner, wenn er nach besonderen Siegen in seinen Umkleideraum kommt, und solch einen außergewöhnlichen Erfolg gab es zweifellos zu feiern nach dem 4:0 von Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon. Der BVB gehört nach dieser unterhaltsamen Fußballnacht zum erlauchten Kreis der acht besten Mannschaften Europas, und doch erlebte der Trainer erstmal einen Moment der Ernüchterung, als er den Schampus entkorken wollte.

"Wir waren völlig euphorisiert, und dann sehen wir, in Barcelona steht es 5:1", erzählte Tuchel, "es waren noch zwei Minuten zu spielen, und jeder hatte sofort das Gefühl: Die schießen noch eins. Wahnsinn." Seine Augen leuchteten. "Eigentlich dachten wir, dass wir heute die spektakuläre Nachricht wären, leider wirkt unser Spiel jetzt eher langweilig", sagte Tuchel.

Natürlich trug er ein ironisches Lächeln im Gesicht, als er diese Sätze formulierte, schließlich ist Tuchel mit dem Viertelfinaleinzug sein größter internationaler Erfolg geglückt. Und so schwärmte er von "großartigen Toren" und einer "absoluten Tophalbzeit". Pierre-Emerick Aubameyang war mit drei Treffern zum schillernden Helden dieser Nacht geworden, und doch passte es irgendwie, dass die Sensation von Barcelona diesen Dortmunder Erfolg überstrahlt. Denn ganz so spektakulär, großartig und souverän, wie es das Ergebnis suggeriert, war dieser Sieg nicht.

In der ersten Halbzeit noch "Leichtsinn und Stockfehler"

Vielmehr hatte dieser Abend auch Phasen, in denn man zweifeln konnte, ob die Dortmunder schon reif sind für die Phalanx der Allerbesten. Natürlich waren sie in beiden Spielen gegen die Portugiesen die klar bessere Mannschaft, aber nach Aubameyangs frühem 1:0, als das Hinspielergebnis aufgeholt war, suchten sie eher erfolglos nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Risiko und Kontrolle. Ein stärkerer Gegner hätte vermutlich großen Schaden angerichtet.

Sein Team habe sich "Leichtsinnsfehler, Stockfehler und technische Fehler erlaubt, Zweikämpfe verloren und dadurch keine Sicherheit mehr gehabt", sagte Tuchel. Und der übermotiviert wirkende Ousmane Dembélé hatte Glück, dass er nach einer Auseinandersetzung mit den Unparteiischen und einem allzu offensichtlichen Revanchefoul nicht mit Gelb-Rot vom Platz flog. Aber sie haben ja den unglaublichen Aubameyang, den Mann, der offensichtlich alles kann.

In der Pause hatte der Stürmer auf Dembélé eingeredet, "ich habe ihm gesagt, dass er sich bloß keine rote Karte holen soll, weil es sonst für uns vorbei ist", sagte Aubameyang später. Das hat offenbar genauso gut funktioniert, wie sein Rollentausch "vom Verballerkönig zum Allergrößten", von dem Marcel Schmelzer sprach. Im Hinspiel war Aubameyang ja noch als Chancenverschwender in Erscheinung getreten, "nachdem wir in Lissabon mit seinem Zwillingsbruder gespielt haben, sind wir froh, dass er selber heute da war und die Dinge geregelt war", nannte es Tuchel.

Das Torsystem Aubameyang funktioniert

Aubameyang ist ein Phänomen. All seine Treffer erzielte er aus ganz kurzer Distanz, man ist fast versucht zu sagen: Solche Dinger schiebt jeder Bundesligastürmer über die Linie. Aber seine große Kunst besteht darin, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu stehen. Sieben Treffer sind Aubameyang nun in den vergangenen drei Partien gelungen, zwei in Freiburg, zwei gegen Leverkusen und nun drei gegen Benfica. Er hat sich zum brillanten Schlussspieler für die immer gleichen Spielzüge entwickelt: Vertikalpass - scharfe Hereingabe vom Flügel - Auba. "Ich liebe diese Tore", sagte Tuchel, der zumindest mit der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft sehr zufrieden sein konnte. Auch weil Christian Pulisic prachtvoll aufgeblüht war.

Das wichtige 1:0 hatte der 18-Jährige vorbereitet, das noch wichtigere 2:0 mit einem brillanten Chip selbst erzielt. Gemeinsam mit dem 19-Jährigen Dembélé bildete der A-Jugendspieler eine spektakuläre Doppelzehn vor dem 21-Jährigen Chefstrategen Julian Weigl, man kann ihnen nachsehen, dass diese Jungs nicht immer alles richtig machen auf der leuchtenden Champions-League-Bühne.

Tuchel lobte die "tolle Mentalität" und die "Stressresistenz" des US-Amerikaners, dessen Leistung an diesem Abend dennoch im Schatten des Naturereignisses von Barcelona stand. Aber es gibt ja demnächst ein Viertelfinale mit viel Raum für neue Heldentaten.