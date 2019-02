Dortmunds Sieg über Bayer Der BVB braucht Reus. Aber eben auch Akanji

Es begann mit einer Auswechslung aus Furcht vor einer Verletzung. Dann gab Borussia Dortmund bekannt, dass sich Marco Reus im Pokalspiel gegen Werder Bremen einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Es sei aber nur ein "leichter", wodurch die Hoffnung bestand, dass der wichtigste Spieler des BVB noch im Februar wieder auf dem Platz stehen kann. Andererseits sind die Muskeln von Reus so sensibel, dass aus der Furcht eine Angst wurde, es könne wieder etwas reißen, wenn die Rückkehr zu früh erfolge.

Da Reus auch noch ein - ebenfalls leichter - Infekt erwischte, fehlte er auch gegen Bayer Leverkusen. Das vergrößerte die Sorge der Dortmunder, im Februar ohne Sieg in einem Pflichtspiel zu bleiben. Als die Leverkusener dann auch noch eine Viertelstunde vor Schluss auf 2:3 herankamen, spukte in vielen Köpfen herum, dass im vorangegangenen Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim sogar eine 3:0-Führung verspielt wurde. "Natürlich hast du das im Hinterkopf. Das kannst du nicht komplett streichen", gab Sportdirektor Michael Zorc zu und sagte dann: "Am Ende haben wir es besser und konsequenter verteidigt als in den Wochen zuvor."

Erst dominiert, dann brilliert Am Ende konnte er sich freuen: Lucien Favre behielt mit dem BVB gegen Leverkusen die Oberhand. Brandtbeschleuniger: Die Anfangsphase in der Partie Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen dominierten die Gäste, die in den ersten neun Minuten auf 88 Prozent Ballbesitz kamen. Das lag auch an Julian Brandt (links), hier im Zweikampf mit Dortmunds Jadon Sancho, der die Borussia gut beschäftigte. Unter anderem lieferte Brandt in der Anfangsphase Lars Bender die Vorlage zu dessen Abschluss aus 16 Metern (20. Minute). Dann die Überraschung: Der Spielverlauf gab es zwar nicht her, dass die Borussia in der 30. Minute in Führung ging, doch das war Dan-Axel Zagadou (rechts) egal. Mit einem Linksschuss nach Eckball von Sancho traf er zum 1:0 (30.) Die Gastgeber konnten zum ersten Mal aufatmen. Auch die Fans freute es. Lange hielt die Dortmunder Führung allerdings nicht. Leverkusen belohnte sich für die starke erste Spielzeit, Kevin Volland (links) traf nach Doppelpass mit Kai Havertz zum Ausgleich (37.) 82 Sekunden und Sancho: Das waren die beiden Zutaten mit denen die Gastgeber unmittelbar danach wieder die Führung übernahmen. Eine Flanke von Diallo nahm Sancho direkt an und traf mit rechts ins Tor (38.). Leverkusens Abwehrspieler Tin Jedvaj sah bei der Aktion nicht gut aus. Erleichterung im Westfalenstadion. Berechtigt. Bis zur Halbzeitpause hatten die Gäste immer noch fast siebzig Prozent Ballbesitz. Nach Wiederanpfiff wurde es besser für den BVB, der seine Führung ausbauen konnte: Eine Flanke von Achraf Hakimi landete abgefälscht bei Mario Götze (links), der aus 17 Metern zum 3:1 traf (60.). Der Anschlusstreffer von Jonathan Tah (75.) reichte den Leverkusenern nicht mehr. Die drei Punkte blieben in Dortmund. Tabellenführer Dortmund konnte mit dem Sieg den Vorsprung auf die Bayern wieder auf drei Punkte ausbauen. Bayers Trainer Peter Bosz war nach der Niederlage bei seinem alten Arbeitgeber bedient.

Dieser Ansicht war auch einer, der eher als prognostiziert wieder spielte. "Im Frühjahr", so der BVB, hoffe er wieder auf Manuel Akanji, dessen Hüftverletzung ihn seit Mitte Dezember plagte. Das Frühjahr beginnt im Kalender am 21. März. Wenn für den Schweizer alles gut geht, hat er dann schon fünf Pflichtspiele absolviert. Bei der nächsten Partie am kommenden Freitag 20.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Eurosport) beim FC Augsburg soll laut Zorc neben Akanji dann auch Reus wieder dabei sein. Der BVB will dann wieder die Stabilität der Hinrunde erlangen.

Akanji war gegen Leverkusen wieder dabei, zum siebten Mal in dieser Saison spielte er im Zentrum der Viererkette an der Seite von Axel-Dan Zagadou. Die Bilanz des Duos ist durchwachsen, gemessen an der Zahl der Gegentore: zehn. Dabei sprangen jedoch sieben Siege heraus, so gesehen dann doch eine makellose Rechnung für die beiden jungen Innenverteidiger.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir ruhig bleiben sollen", so der 23 Jahre alte Akanji über die Zeit nach dem zweiten Leverkusener Treffer (75. Minute) durch Jonathan Tah: "Wir können nicht immer zurückschlagen, wenn wir ein Tor kriegen, manchmal müssen wir auch als Mannschaft verteidigen." Das gelang gegen nahezu über die gesamte Spielzeit überlegene Leverkusener deutlich besser als etwa gegen Hoffenheim.

Akanji und Weigl als Garanten für den Sieg

Zwar ergaben sich noch Chancen auf den Ausgleich, doch die Defensive des BVB wusste zumindest, was ihm geschah. "Es tut uns gut, wenn Manuel Akanji auf dem Platz steht. Er strahlt Selbstbewusstsein aus und versucht zu ordnen", sagte Zorc über den Abwehrchef der Dortmunder. Nebenmann Zagadou, 19 Jahre alt und Torschütze zum 1:0, sagte: "Es ist total wichtig für die Mannschaft, dass Manuel wieder da ist. Wir brauchen ihn."

Die Zeit, in der Julian Weigl in der Viererkette aushelfen musste, dürfte vorerst vorüber sein. Gegen Leverkusen spielte er wieder auf seiner gewohnten Position im zentralen Mittelfeld vor der Abwehrkette. Weigls Stärke kommt in Mannschaften zur Geltung, die häufig am Ball sind - so wie es Ex-Trainer Thomas Tuchel mag und Weigl zum Nationalspieler formte.

Entsprechend schwach war seine Leistung in der ersten halben Stunde, als Leverkusen den BVB vorführte und frustrierte. "Wir sind in den ersten Minuten extrem viel hinterhergelaufen. So habe ich das hier im Stadion schon lange nicht mehr erlebt", staunte Zorc. Trainer Lucien Favre quengelte: "Da standen wir zu tief." Er wollte nicht zugeben, dass es durchaus zu seinem Plan gehörte, Bayer den Ball zu überlassen.

Video AP

Als die Dortmunder sich dann mehr nach vorne wagten und mutiger auf einen Ballgewinn aus waren, entpuppten sich zwei Spieler als wertvoll, die weder in die Kategorie Abräumer noch Malocher fallen: eben jener Weigl und Mario Götze. Zentral hinter dem Stürmer spielte Götze dort deutlich besser als in den Wochen zuvor Maximilian Philipp. Der Weltmeister erzielte sogar ein Tor, es war das letztlich vorentscheidende 3:1, das dann reichte zum einzigen Sieg im Februar. Der BVB geht mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern in den März, nach Augsburg heißen die kommenden Gegner Tottenham in der Champions League sowie Stuttgart, Hertha und Wolfsburg - ehe es dann am 6. April in München zum Spitzenspiel der beiden Meisterschaftskandidaten kommt.

Leverkusens Trainer Peter Bosz war enttäuscht, dass seine Mannschaft trotz der ansprechenden Leistung erstmals nach vier Siegen hintereinander in der Bundesliga wieder verlor. Gegenüber seinem ehemaligen Verein zeigte er sich jedoch in Gönnerlaune: "Ich gratuliere der BVB-Familie. In dieser Phase der Meisterschaft sind nur die drei Punkte wichtig. Ich hoffe ganz ehrlich, dass auch in den letzten Spielen die Punkte in Dortmund bleiben."

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3:2 (2:1)

1:0 Zagadou (30.)

1:1 Volland (37.)

2:1 Sancho (38.)

3:1 Götze (60.)

3:2 Tah (75.)

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Weigl, Witsel - Sancho, Götze (83. Dahoud), Guerreiro (76. Bruun Larsen) - Alcácer (90. Wolf)

Leverkusen: Hrádecky - Weiser, Tah, S. Bender, Jedvaj - Baumgartlinger - Aránguiz, Brandt - Havertz, Bailey (70. Alario) - Volland

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Guerreiro / Jedvaj, Tah

Zuschauer: 81.000