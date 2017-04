Dortmunds Aus gegen Monaco In dieser Form unterlegen

Die Ausgangslage: War kompliziert - auf jeder Ebene. Es war das Rückspiel der Begegnung, bei der es vor acht Tagen zur Attacke auf den Dortmunder Mannschaftsbus kam. Klar, dass das Thema wieder im Mittelpunkt stand. Für die Spieler spätestens, als der Bus durch Probleme im Ablauf der Polizei-Eskorte bei der Anfahrt eine Viertelstunde in der Stadt auf der Stelle stand. Für die Fans wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen mit Ausweiskontrollen am Stadion. Aber auch die sportliche Herausforderung war groß: Ein 2:3 aus dem Hinspiel in Monaco aufzuholen, gegen dieses schnelle, konterstarke Team, glich einer schwer lösbaren Aufgabe.

Das Ergebnis: 3:1 für Monaco. Die Franzosen stehen im Halbfinale, der BVB ist ausgeschieden. Hier geht es zum Spielbericht.

Startaufstellungen:

Monaco: Subasic - Mendy, Jemerson, Glik, Touré - Lemar, Moutinho, Bakayoko, Silva - Mbappé, Falcao

Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis, Piszczek - Guerreiro, Sahin, Weigl, Durm - Reus, Kagawa - Aubameyang

Überraschung: Der beim Anschlag verletzte Spieler Marc Bartra flog nach Monaco, überraschte seine Mitspieler mit dem Besuch und saß bei der Partie auf der Bank. "Er wollte unbedingt dabei sein", sagte Thomas Tuchel. Laut dem Trainer gehörten dem Spanier die letzten Momente vor dem Anpfiff in der Kabine.

DPA Marc Bartra

Die erste Hälfte: Begann mit einem Traumstart für Monaco. Kylian Mbappé staubte nach einem Fehler von BVB-Keeper Roman Bürki zur Führung ab (3. Minute). Marco Reus per Direktabnahme direkt auf Monacos Schlussmann Danijel Subasic (10.) und Nuri Sahin mit einem Freistoß an den Innenpfosten (13.) verpassten den Ausgleich. Mehr ließ die starke Defensive der Monegassen nicht zu. Radamel Falcao köpfte nach einem Stellungsfehler von Matthias Ginter zum 2:0 ein (17.). Zuvor hätte schon Bernardo Silva per Kopf treffen können (14.). Durm leistete sich fast noch ein Eigentor (24.). Mit einem verdienten Rückstand ging es in die Pause.

4 - @KMbappe ist der 1. Spieler in der CL-Geschichte, der in jedem seiner ersten 4 K.o.-Spiele ein Tor erzielte! Wunderkind. — OptaFranz (@OptaFranz) 19. April 2017

Die zweite Hälfte: Begann mit einem Traumstart für Dortmund. Ein Solo von Ousmane Dembélé über rechts schloss Marco Reus direkt zum Anschlusstor ab (48.). Monaco verpasste in der Folge zunächst die Vorentscheidung: Bürki parierte stark gegen einen Kopfball von Almamy Touré (50.) sowie bei Schüssen von Mbappé (69.) und Thomas Lemar (75.). Falcao setzte seinen Versuch zu hoch an (65.), Mbappé versprang der Ball (79.). Reus verpasste den Ausgleich (74.), auf der Gegenseite nutzte Valère Germain einen ähnlichen Fehlpass von Lukasz Piszczek wie im Hinspiel zum 3:1 (81.).

Personalentscheidungen: Tuchel überraschte in seinem 100. Pflichtspiel als BVB-Trainer mit der Startelf und brachte Durm auf der rechten Angriffsseite. Im Vergleich zu Dembélé und Christian Pulisic war das trotz des Rückstands aus dem Hinspiel die defensivere Variante. Aber der Plan ging nicht auf: Dortmund war auf der rechten Seite sehr anfällig, dort entstanden auch beide Treffer. Durm gewann nur einen Zweikampf, bis er bereits in der 26. Minute für Dembélé ausgewechselt wurde. Tuchel stellte um auf eine Viererkette, zur Pause kam dann noch Marcel Schmelzer für Sahin.

Das perfekte Spiel: Die Bayern forderten es von sich selbst, auch der BVB brauchte es, Monaco zeigte es - zumindest eine Hälfte lang. Wie kompakt, torgefährlich und effektiv die Gastgeber vor der Pause auftraten, war beeindruckend, allerdings auch begünstigt durch Dortmunder Fehler. In Hälfte zwei war Monaco kurzzeitig anfälliger, aber insgesamt auch dann das klar bessere Team mit den deutlich gefährlicheren Chancen.

Fazit des Spiels: Der BVB ist in einem speziellen Viertelfinale und unter besonderen Umständen ausgeschieden - aber eben auch gegen einen sehr starken Gegner. Monaco erobert den europäischen Fußball, auch Real, Atlético und Juve werden gewarnt sein. Im Halbfinale der Champions League, das am Freitag ausgelost wird, ist erstmals seit 2009 kein Verein aus der Bundesliga vertreten. Für Dortmund gibt es im DFB-Pokal eine letzte Titelchance. Am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) geht es zum Halbfinale nach München.