Borussia Dortmund Zeit für Außergewöhnliches

Es sind besondere Zeiten in Dortmund: Während Team und Trainer nach dem Attentat auf den Mannschaftsbus vor einer Woche dicht zusammenstehen, klafft zwischen ihnen und Vorstandsvorsitzendem Hans-Joachim Watzke eine Lücke. Nachdem Trainer Thomas Tuchel im Anschluss an das Hinspiel monierte, dass "in Nyon in der Schweiz entschieden wurde", ob und wann die Partie gegen den AS Monaco gespielt werden würde, fing ihn der Vorstandsvorsitzende Hans-Joachim Watzke wieder ein.

Schließlich hatte er als BVB-Offizieller dem neuen Spieltermin ja zugestimmt und so bewertete er im SPIEGEL-Gespräch Tuchels Aussagen auf seine Art: In einer solchen Stresssituation und nach einem solchen Spiel solle man den unmittelbar Betroffenen zugestehen, Emotionales zu äußern. So weit, so verständlich. Dass er jedoch noch väterlich nachzulegen meinte, dass "man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen" solle, ist nur die jüngste in einer Reihe von Spitzen, die der BVB-Boss in den vergangenen Monaten gegen seinen Coach losließ.

Watzke ließ zuletzt den "Stern" wissen, dass nach dem 34. Spieltag Bilanz gezogen werde: "Anschließend werden wir das Gefühl entwickeln, ob das für beide Seiten auch über die drei Jahre hinaus Sinn ergibt." Der "Sport Bild" sagte er, dass es als "total fahrlässig" zu bezeichnen sei, nicht auf "alle Eventualitäten" vorbereitet zu sein. Irritierende Worte für Tuchel, dessen Vertragsende auf den 30. Juni 2018 datiert ist.

Watzkes Geduld mit Tuchel scheint endlich zu sein

Mit hervorragenden 78 Punkten führte er die Mannschaft in der vergangenen Saison zur Vizemeisterschaft und holte dabei 32 Punkte mehr als sein Vorgänger Jürgen Klopp in der Spielzeit 2014/2015. Das Pokalfinale gab's obendrauf, in dieser Saison steht der BVB im Halbfinale des DFB-Pokals. In der Champions League ist am Abend (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ZDF) die erstmalige Qualifikation fürs Halbfinale seit vier Jahren möglich. Und dennoch: Trotz der sportlichen Limitierung durch die Abgänge von Leistungsträgern wie Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Henrich Mchitarjan scheint Watzkes Geduld mit Tuchel endlich zu sein. Die Gründe dafür gehen über das Geschehen auf dem Platz hinaus.

Was in der Ära Klopp wie selbstverständlich galt, wollte seit Tuchel nicht mehr so recht als glaubwürdige DNA funktionieren: diese sorgsam gehegte Wagenburgmentalität, dieses "Wir gegen die", dieses außerhalb der BVB-Familie spöttisch belächelte Mantra der "echten Liebe". Der emotionale Kitt, der den Laden auch losgelöst vom Tabellenplatz zusammenhält, ist jetzt Chefsache: Watzke ist derjenige, der die Reihen zu schließen sucht. Zum Beispiel, indem er sich an RB Leipzig abarbeitete.

Der lange Schatten des Vorgängers

Am Spielfeldrand leiste ihm jetzt kein wild rudernder Klopp mit "Pöhler"-Mütze mehr Hilfe, der den 80.000 Fans im Stadion mit Faustgetrommel aufs Herz symbolisiert: Hier pocht es schwarz-gelb. Es lässt sich nur erahnen, wie sehr es Watzke geärgert haben muss, dass das Dortmunder Europa-League-Aus in der Vorsaison ausgerechnet gegen eine Liverpooler Mannschaft vonstatten ging, deren vogelwildem Klopp-Modus sein doch vor allem wegen seiner taktischen Fähigkeiten so hochgelobter Trainer nichts entgegenzusetzen hatte.

Seit vergangener Woche herrscht eine neue Situation. So schlimm der Anlass war: Tuchels wütende Aussagen könnten jetzt jene schmerzlich vermisste Emotionalität in der Mannschaft wecken, die dem BVB seit seinem Dienstantritt am 1. Juli 2015 so abging. Überraschend ist ja nicht die Tatsache, dass Tuchel seine Unzufriedenheit mit der schnellen Neuansetzung zeigte, bemerkenswert ist der unterschwellige Vorwurf, dass sein Vorstandsvorsitzender dies nicht zum Wohle seiner Mannschaft zu beeinflussen wusste.

Dass der Trainer die Interessen seiner Spieler im Zustand ihrer größten Verletzlichkeit so in den Vordergrund stellte, hat diese beeindruckt. Von "zusammenrücken" war in den vergangenen Tagen viel die Rede. Das Band zwischen Tuchel und Team dürfte noch nie so eng gewesen sein wie vor dem Rückspiel in Monaco. Eine Partie, in der dem BVB Außergewöhnliches gelingen muss, um die nächste Runde zu erreichen. Allerdings: Was wäre in einer Woche der Außergewöhnlichkeiten der passendere Abschluss?

Womöglich ist in diesen Tagen etwas entstanden, das den BVB über die kommenden Wochen hinaus tragen wird. Dass Tuchel die beste Wahl darstellt, diese spannende Ansammlung von Hochtalentierten zu höheren Weihen zu führen, steht zumindest außerhalb des schwarz-gelben Universums außer Frage. Und wenn demnächst nach und nach wieder Normalität im Borussen-Alltag einzieht, wird es vielleicht auch Hans-Joachim Watzke dämmern, dass ihm in einer der schwersten Stunden der Vereinsgeschichte ein Trainer geschenkt wurde, der nicht nur den Kopf der BVB-Familie, sondern neuerdings auch ihr Herz berührt.