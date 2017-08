Dortmunds Sieg gegen Hertha BSC Wie einst unter Klopp

Mann der Abends: Nuri Sahin. Ein Assist, ein Dropkick-Traumtor, dazu noch mit dem vermeintlich schwächeren rechten Fuß. Das allein hätte gereicht, um Sahin dieses Prädikat mit in den Feierabend zu geben. Bei ihm ist es allerdings die komplette Geschichte: Lange verletzt, von Thomas Tuchel zuletzt mehr oder weniger offen aussortiert, beim DFB-Pokalfinale nicht einmal mehr im Kader - und plötzlich ist der 28-Jährige wieder das zentrale Rädchen im Dortmunder Uhrwerk.

Das Ergebnis: Borussia Dortmund hat 2:0 (1:0) gegen Hertha BSC gewonnen und damit die Tabellenführung erobert. Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Pál Dárdai, der in der vergangenen Saison mit Hertha BSC stolze vier Punkte aus den beiden Partien gegen den BVB geholt hatte, erwartete unter Peter Bosz "ein ganz anderes Dortmund". Eines, das vor allem auf sein Umschaltspiel setze. Denkste! Dortmund presste hoch und aggressiv, schob das komplette Spiel so in Richtung des Hertha-Tores. 71 Prozent Ballbesitz für den BVB in Halbzeit eins, echter Umschaltfußball sieht anders aus. Die Berliner Strafraumverteidigung funktionierte aber gut - bis auf eine Ausnahme...

Der Serientäter: Pierre-Emerick Aubameyang erzielte auch im vierten Pflichtspiel der Saison sein Tor. Dabei erwischte er den Ball nicht einmal voll, nachdem Sahin in der 15. Minute von der Strafraumkante ins Zentrum geflankt hatte, traf aber trotzdem ins lange Eck. Schon beeindruckend, wie Aubameyang das winzige Fenster nutzte, das Gegenspieler Karim Rekik ihm in dieser Situation ließ.

Die zweite Hälfte: Herthas Co-Trainer Rainer Widmayer hatte kurz vor Wiederbeginn erklärt, seinem Team fehlten die Balleroberungen höher im Feld. Die Analyse war ohne Wenn und Aber korrekt, am Spiel änderte sich allerdings relativ wenig. Sahins sehenswerter Treffer nach 56 Minuten war gleichermaßen Vorentscheidung wie Endstand.

Die Serientäter: 39 Heimspiele in Folge haben die Dortmunder nun nicht mehr verloren (32 Siege, sieben Remis). Die letzte Heimpleite gab es am 4. April 2015 - damals noch unter, nun ja, Jürgen Klopp.

Jubilar des Tages I: Lukasz Piszczek. Absolvierte gegen seinen Ex-Klub Hertha BSC sein 250. Bundesliga-Spiel. Herczlichen Glückwunszcz!

Jubilar des Tages II: "Jeder kennt ihn, den Held von Berlin". 1989 schoss Norbert "Nobby" Dickel seinen BVB mit zwei Treffern gegen Werder Bremen zum Pokalsieg. Ähnlich legendär wurde Dickel jedoch im vergangenen Vierteljahrhundert (!) in seiner zweiten Paraderolle als Einpeitscher bei den Heimspielen. Der Jubilar selbst schaute allerdings drein, als plane Hans-Joachim Watzke, das Netradio abzuschaffen.

Thema des Tages: Waren natürlich noch immer die 105 Millionen Euro, mit denen der FC Barcelona Ousmane Dembélé aus seinem Vertrag herausgekauft hatte. Pardon, die 105 Millionen plus X, jene rätselhaften "variablen Transferentschädigungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 40 Prozent des Betrags der fixen Transferentschädigung", wie es volksnah in der offiziellen BVB-Mitteilung hieß. Man gehe davon aus, einen Großteil dieser 40 Prozent auch wirklich zu erhalten, erklärte Hans-Joachim Watzke vor Spielbeginn. Wann hat man Watzke zuletzt dermaßen entspannt erlebt?

Was passiert jetzt mit den Millionen? Der Name Kasper Dolberg war am Samstag mehrfach zu hören. Das 19 Jahre alte Sturmtalent, das im Mai noch gemeinsam mit Peter Bosz im Europa-League-Finale gestanden hatte, sei nur dann ein Thema, "wenn wir einen zentralen Spieler suchen würden", so Watzke. Aber, und dann lächelte Watzke schon wieder, "irgendwas wird auch noch passieren".

Erkenntnis des Spiels: Radikaler hat in der Bundesliga lange kein Trainer mehr aufs Gegenpressing gesetzt als Peter Bosz. Auch die Balance, die in der Vorbereitung noch fehlte, passt inzwischen deutlich besser. Nicht nur, weil Sahin groß aufspielte, fühlte sich Borussia Dortmund nach langer Zeit mal wieder ein wenig an wie Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp. "Das kann man so sehen", sagte Piszczek nach dem Spiel. Und vielleicht war Watzke am Ende auch nur deshalb so entspannt.

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:0 (1:0)

1:0 Aubameyang (15.)

2:0 Sahin (57.)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis (40. Toprak), Bartra, Zagadou - Sahin, Castro - Pulisic, Mario Götze (63. Kagawa), Philipp (80. Dahoud) - Aubameyang

Berlin: Jarstein - Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Stark - Leckie, Darida, Kalou (58. Haraguchi) - Ibisevic (58. Esswein)

Schiedsrichter: Fritz

Gelbe Karten: Sokratis - Plattenhardt

Zuschauer: 81.360 (ausverkauft)