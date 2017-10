BVB empfängt Leipzig Fanmarsch gegen RB, Polizei rüstet auf

Die Ultras von Borussia Dortmund haben vor dem brisanten Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) zu einem Fan-Protestmarsch aufgerufen. Im Februar beim Aufeinandertreffen beider Bundesligaklubs in Dortmund waren Leipziger Fans in Dortmund attackiert worden, auf der Südtribüne wurden verunglimpfende Plakate gezeigt. Als Strafe musste die Südtribüne für ein Spiel leer bleiben.

Von diesen Vorfällen ist in der Stellungnahme der BVB-Ultras allerdings mit keinem Wort die Rede. Stattdessen wird beklagt: "Nach der Partie im Februar brach eine selten gesehene Medien-Lawine über uns herein, und eine in Dortmund bis dato beispiellose DFB-Strafe hatte daraufhin die Sperrung der gesamten Südtribüne zur Folge."

Der Widerstand gegen RB Leipzig werde fortgesetzt, so die Ultras. "Dietrich Mateschitz' Projekt ist heute genauso abzulehnen wie damals. Wir dürfen es niemals hinnehmen, dass ein Konzern den Fußball als Werbeplattform für sein Produkt missbraucht, allen Hofierungen und Anbiederungsversuchen der Medien- und Sportlandschaft zum Trotz", teilte die Gruppierung The Unity in einem gemeinsamen Auftritt mit dem Fanclub-Zusammenschluss "Südtribüne Dortmund" mit. "Alles, woraus unser Sport seine Faszination zieht, wird von RasenBallsport mit Füßen getreten."

Mit dem Fanmarsch solle "ein starkes Zeichen" gesetzt werden: "Zeigen wir, was den Fußball für uns ausmacht! Zeigen wir, dass man Fanatismus, Treue und eine freie und mündige Fankultur mit keinem Geld der Welt kaufen kann!"

Polizei ist mit Großaufgebot vor Ort

Die Stadt Dortmund mit SPD-Oberbürgermeister Ullrich Sierau an der Spitze setzt vor dem Spiel einen anderen Schwerpunkt. Der Politiker hat Leipziger Fans eingeladen, die im Februar Anzeige erstattet hatten. Am Samstag sollen insgesamt jedoch nur knapp 3000 Leipziger Anhänger nach Dortmund kommen, im Februar waren es noch fast 8000 gewesen.

Die Polizei hat ein hartes Vorgehen gegen mögliche Randalierer angekündigt. Es seien mehr als doppelt so viele Polizisten im Einsatz wie bei der Begegnung im Februar, teilte die Polizei mit.

Eine Ermittlungskommission der Dortmunder Polizei hat in den vergangenen Monaten versucht, die Straftaten vom 4. Februar aufzuklären. Die Ermittlungen seien in 168 Strafverfahren gemündet, teilte die Behörde mit. Dafür seien unter anderem 170 Stunden Videomaterial ausgewertet worden. Gegen fünf Täter seien Strafbefehle bereits rechtskräftig.