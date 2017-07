Premiere von BVB-Trainer Bosz Der Neue sitzt

Regelmäßige Zuschauer der Spiele von Borussia Dortmund begannen am Dienstagabend bereits nach wenigen Minuten einen festen Bestandteil im Gesamtbild zu vermissen.

Tobende, brüllende und verärgerte Trainer am Spielfeldrand gehörten in den vergangenen Jahren zum BVB wie die Fördertürme zum Dortmunder Stadtbild. Den sieben Jahren mit Jürgen Klopp folgten zwei Jahre mit Thomas Tuchel - beide immer aktiv in der Coaching Zone unterwegs. Nun, während der 2:3-Testspielniederlage bei Rot-Weiß Essen, blieb der Bereich vor der Trainerbank 90 Minuten unbesetzt.

Peter Bosz, der neue Trainer des Klubs hatte sich lieber einen Platz gesucht, von dem er besser sehen konnte. "Wenn ich an der Seitenlinie bin, dann ist es schwerer zu beobachten", sagte der Niederländer später, und Beobachtungen sind derzeit ein Arbeitsschwerpunkt für den 53-Jährigen in Dortmund. Wichtiger jedenfalls als die unmittelbaren Eingriffe ins Spiel, die fest zum Repertoire seiner Vorgänger zählten.

"Das war schlecht"

Dabei hätten die Spieler einen Einflussgeber von außen ganz gut gebrauchen können. Der BVB wirkte träge und behäbig, hatte viel Ballbesitz aber wenig Durchschlagskraft. Gefährlich wurden die Dortmunder praktisch nur nach Standards, die beiden Treffer erzielten Pierre-Emerick Aubameyang nach einer Ecke und Ousmane Dembélé per Elfmeter. "Das war schlecht", sagte Bosz. Oben auf der Tribüne hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gesessen, die Arme verschränkt und die Mundwinkel nach unten gezogen.

Natürlich können nach diesem Premierenspiel noch keine Schlussfolgerungen gezogen werden, zumal der Viertligist aus Essen bereits seit zwei Wochen aus dem Sommerurlaub zurück ist. "Wir sind erst seit vier Tagen unterwegs", sagte Bosz, der gehofft hatte, dass sich einige Spieler stärker aufdrängen. Nicht einmal Nachwuchsleute, wie der im Winter verpflichtete Alexander Isak, der unter Tuchel nie eine Chance bekommen hatte, oder Zugang Dan-Axel Zagadou nutzen den Test, um sich in den Vordergrund zu spielen.

Der stärkste neue Dortmunder war der von Bayer Leverkusen verpflichtete Ömer Toprak. Auch Christian Pulisic, Gonzalo Castro und Marc Bartra wirkten agil, doch insgesamt präsentierte der BVB sich ziemlich lustlos. "Der Trainer hat eine andere Philosophie als wir sie in den letzten Jahren hatten", sagte Marcel Schmelzer und suchte nach Erklärungen dafür, dass vom aggressiven Balleroberungsfußball, den Bosz angekündigt hat, kaum etwas zu sehen war.

DPA BVB-Star Aubameyang

Das Team variierte zwischen einem 4-3-3-System und einer 4-1-4-1-Formation. In der Halbzeit wechselte Bosz alle elf Spieler aus. Castro und Sven Bender sorgten dann für etwas mehr Tempo im Zentrum, aber gut war der BVB in keiner der beiden Hälften. Und so könnte dieses Spiel vor allem deshalb einen gewissen Erinnerungswert erlangen, weil Aubameyang möglicherweise zum letzten mal das Dortmunder Trikot getragen hat.

Schmelzer klang jedenfalls so, als habe der Star der Mannschaft seinen Wechselwunsch mitgeteilt. "Wir sprechen in der Kabine, aber das bleibt unter uns", sagte der Kapitän. "Wenn Ihr Auba fragt, und der etwas sagt, dann ist das was anderes. Wir werden es ja in den nächsten Tagen erfahren, weil die Transferperiode in China am Freitag schließt." Hätte Aubameyang seinen Teamkollegen mitgeteilt, in Dortmund bleiben zu wollen, hätte Schmelzer vielleicht andere Worte gewählt.

Knapp einen Monat vor dem Bundesligastart gegen den VfL Wolfsburg wartet noch viel Arbeit auf Bosz. Der Änderungsprozess nach dem Pokalsieg und dem Wahnsinn rund um die Trennung von Trainer Tuchel hat begonnen.