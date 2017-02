Taktiktafel zu Dortmund gegen Freiburg Über außen zur Souveränität

Körperlich noch nicht wieder fit, Leistungen weit unter seinem Niveau und oft fehlende Torgefahr: Pierre-Emerick Aubameyang hatte in seinen ersten sechs Pflichtspielen für den BVB nach dem Afrika-Cup ungewohnt große Probleme. Und auch gegen einen seiner Lieblingsklubs Freiburg (vor Anpfiff vier Tore in fünf Spielen) vergab er zunächst beste Gelegenheiten. Umso größer war die Erleichterung, als Aubameyang mit einem Doppelpack einen souveränen Dortmunder Sieg perfekt machte. Dabei hatte diese Souveränität, die dem Team in der laufenden Saison schon so oft gefehlt hatte, wohl am wenigsten ihren Ursprung bei Aubameyang. Der BVB überzeugte auf anderem Weg.

Um die Dortmunder Taktiktafel zu sehen, klicken Sie auf "Auswärts-Team".

Hinweis: Kreissymbole zeigen die durchschnittliche Position eines Spielers bei Ballkontakt, die Kreisgröße die Anzahl der Ballkontakte. Die Pfeile (wenn Sie den Internet Explorer nutzen, werden Verbindungslinien anstatt Pfeile angezeigt) verdeutlichen wichtige Passbeziehungen zwischen zwei Spielern. Ihre Größe ist an die Anzahl der Pässe gekoppelt. Wie die Taktiktafeln im Detail entstehen, können Sie hier nachlesen.

Schon oft hat sich gezeigt, dass Dortmund vor allem dann Probleme bekommt, wenn sich das Zentrum nicht entfalten kann. Das geschieht besonders, wenn Julian Weigl früh unter Druck gesetzt oder auch in Manndeckung genommen wird. Die Taktiktafel von SPIEGEL ONLINE zeigt jedoch, dass gegen Freiburg gerade die Zentrale des BVB mit Weigl (84 Ballkontakte, 84 % Passquote) und Gonzalo Castro (104, 86 %) sehr aktiv und sehr passsicher war. Die häufigsten Passkombinationen der Dortmunder gingen fast alle über diese beiden Spieler. So dominierte der BVB die Partie, Castro und Weigl steuerten die Angriffe ihres Teams aus der Mitte heraus. Mit insgesamt 606 Pässen behielt Dortmund außerdem im Aufbau stets die nötige Ruhe.

Ein Makel: Wie schon gegen Wolfsburg war Aubameyang kaum ins Dortmunder Spiel eingebunden. Dass er trotzdem zwei Tore erzielte, lag daran, dass der BVB einen anderen effektiven Weg fand: Dortmund schaffe es sehr gut, aus dem Zentrum heraus seine Außenspieler einzusetzen. Über Raphael Guerreiro und Erik Durm sowie über Weigl und Castro gelangte der Ball immer wieder zu den überragenden Marco Reus auf links und Ousmane Dembélé auf rechts. Das sorgte für enorme Torgefahr. Außerdem spielten Guerreiro und Durm selbst sehr offensiv und setzten Freiburg damit zusätzlich über außen unter Druck.

AP Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang

Wie gut die Dortmunder Taktik aufging, zeigen die beiden Treffer von Aubameyang: In beiden Fällen musste er nur noch locker einschieben, nachdem er mustergültig von den Außenspielern eingesetzt worden war. Beim 2:0 spielte Weigl einen langen Pass auf links zu Reus, der in die Mitte zog und querlegte. Bei Aubameyangs zweitem Treffer gelangte der Ball über Dembélé und Durm zu dem Torjäger. Und so konnte das Team von Trainer Thomas Tuchel es verschmerzen, dass Aubameyang insgesamt nur wenige Ballaktionen hatte (24).

Gleichzeitig ließ der BVB den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Freiburg stand insgesamt sehr tief und schaffte es nicht, gegen die offensiv anlaufenden Dortmunder einen ruhigen Spielaufbau aus der Abwehr heraus zu entwickeln. So versuchte der Sportclub vor allem, über Vincenzo Grifo einen direkten Weg in die Spitze zu finden. Aber auch das gelang gegen das gute Zentrum der Borussia kaum. Grifo hatte nur einen Abschluss und der verfehlte das Tor.

Wirklichen Druck konnten die Freiburger deshalb nicht erzeugen. Und so hatte Dortmund keine Probleme, sein gut organisiertes Offensivspiel überzeugend durchzuziehen.

Die Taktiktafeln von SPIEGEL ONLINE entstehen weitestgehend automatisiert und basieren auf den offiziellen Spieldaten, die das Geschehen auf dem Platz detailliert erfassen. Sie zeigen sowohl die Positionierung einer Mannschaft beim Passspiel als auch die wichtigsten Passbeziehungen zwischen den Spielern. Hier finden Sie die weiteren Taktiktafeln des Spieltags:

Taktiktafeln der Spiele vom Freitagabend und Samstagnachmittag

Schon am Freitag hatte Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg gewonnen - und fragt sich wahrscheinlich immer noch, warum. Auch die Taktiktafel zeigt, wie dominant die Wölfe aufgetreten waren. Das gilt auch für die Grafik der Bayern - nur, dass der Rekordmeister gegen den Hamburger SV deutlich mehr Erfolg hatte.