Dortmunds Sieg gegen Lotte Hauptsache Halbfinale

Ausgangslage: Lotte gegen Dortmund, die Zweite. Vor zwei Wochen war die Partie wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt worden, nun fand das Spiel im nah gelegenen Osnabrück statt. Bei einer Begegnung zwischen dem Dritten der dritten Liga und dem Dritten der ersten Liga beantwortete sich die Frage nach dem Favoriten von selbst - auch wenn beim BVB Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang wegen Leistenproblemen fehlte. Und wer in der nächsten Runde wartet, stand bereits fest: der FC Bayern.

Das Ergebnis: 3:0 für Dortmund, der BVB steht im Halbfinale und trifft damit auch im sechsten Jahr in Folge im Pokal auf die Bayern. Hier geht's zur Spielmeldung gegen Lotte.

4 – Der @BVB steht zum 4. Mal in Folge im Halbfinale des DFB-Pokals – Vereinsrekord! Zuverlässig. #SFLBVB — OptaFranz (@OptaFranz) 14. März 2017

Die Startaufstellungen:

Lotte: Fernandez - Langlitz, Rahn, Nauber, Neidhart - Wendel, Dej - Freiberger, Pires-Rodrigues, Lindner - Rosinger

Dortmund: Bürki: Schmelzer, Bartra, Ginter, Piszczek - Guerreiro, Castro, Kagawa - Pulisic, Schürrle, Dembélé

Die Torwartfrage: In der Hinrunde war Roman Weidenfeller der Torwart für den DFB-Pokal. Weil Bürki zu Beginn der Rückrunde nach überstandener Verletzung Spielpraxis brauchte, stand er auch im Achtelfinale gegen Hertha im Tor. Nun setzte Trainer Thomas Tuchel wieder auf den Schweizer, Weidenfeller blieb auf der Bank.

Die erste Hälfte: Lotte war zu Beginn das bessere Team, Tim Wendel vergab die große Chance zur Führung (11. Minute). Der BVB hatte zuvor Pech, weil ein Tor von André Schürrle zu Unrecht wegen Abseits aberkannt wurde (2.). Lotte spielte mutig nach vorn, Dortmund ließ den Gegner immer immer wieder in gefährliche Räume kommen, ohne selbst klare Torchancen herauszuspielen. Mitte der ersten 45 Minuten wurde die Borussia besser, aber nicht wirklich gefährlicher.

Die zweite Hälfte: Dortmund hatte die Partie nun im Griff. Einen Kopfball von Matthias Ginter klärte Lottes Verteidiger Matthias Rahn vor der Linie. Die Führung erzielte Christian Pulisic nach starker Vorarbeit von Ousmane Dembélé. André Schürrle erhöhte nach einer Kopfballablage von Guerreiro. Marcel Schmelzer stellte mit einem direkt verwandelten Freistoß den Endstand her, profitierte dabei aber auch von einem Torwartfehler durch Benedikt Fernandez, der komischerweise trotzdem zum Man of the Match ernannt wurde.

@SF_Lotte-Keeper #Fernandez: “Ich, Man of the Match??!! Versteh ich nicht. Den 3. hau ich mir doch fast selber rein!“ #SFLBVB — Tabea Kunze (@TabeaKunze) 14. März 2017

Das Gras auf der Osnabrücker Seite: Ist auch nicht viel grüner als in Lotte. Es hatte schon etwas Merkwürdiges an sich, dass ein Spiel für bessere Rasenverhältnisse in ein Stadion verlegt wird, dessen Platz an manchen Stellen eher an einen Bolzplatz der schlechteren Art erinnert.

DPA Stadion in Osnabrück

Seltener Torschütze: Am 21. September 2013 hatte Schmelzer sein bis vor dem Pokalspiel gegen Lotte letztes Pflichtspieltor für den BVB erzielt. Gegen Nürnberg traf der Linksverteidiger damals ebenfalls per direktem Freistoß.

Debütant des Spiels: Alexander Isak war von vielen Top-Klubs Europas umworben worden, im Winter entschied er sich für den BVB. Und gegen Lotte absolvierte er in der Schlussphase die ersten Pflichtspiel-Minuten für seinen neuen Klub - ohne sein Talent andeuten zu können.

Erkenntnis des Spiels: Dortmund zeigte sein klassisches Pokalgesicht. In den Runden zuvor waren die Leistungen des BVB bereits sehr durchwachsen. Und immer setzte sich die Borussia dann doch irgendwie durch, so auch gegen Lotte. Auch in den vergangenen Jahren hatte das Team gerade gegen vermeintlich deutlich schwächere Gegner überraschend große Probleme. Da kann es ja fast nur helfen, dass die Dortmunder im Halbfinale in München nun auf die beste Mannschaft des Landes treffen.