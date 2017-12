BVB-Sieg gegen Hoffenheim Sicherheit statt Heavy Metal

Kurioser Schlusspunkt: Kurz vor dem Abpfiff schien Oliver Baumann die Konzentration bereits verloren zu haben. Leichtfertig schoss er Pierre-Emerick Aubameyang den Ball an den Rücken. Der schaffte es jedoch nicht, den Ball aus vier Metern in das leere Tor zu köpfen. War aber auch nicht weiter wichtig: Sekunden zuvor hatte bereits Christian Pulisic den zweiten BVB-Sieg im zweiten Spiel unter Peter Stöger besiegelt.

Das Ergebnis: Borussia Dortmund hat vor heimischer Kulisse 2:1 (0:1) gewonnen. Stögers Heimpremiere war glanzlos - aber erfolgreich. Hier geht es zur Meldung.

Die erste Hälfte: So tief stehend wie gegen Hoffenheim hat man den BVB ewig nicht erlebt. Das Team konzentrierte sich zunächst aufs Verteidigen und kam lediglich über Konter zu Gelegenheiten. Hoffenheim wartete ab, schaute sich das veränderte Spiel des Gegners an und schlug eiskalt zu. Nadiem Amiri schickte den mitgelaufenen Pavel Kaderabek in den BVB-Strafraum, der für Uth querlegte - 1:0 für Hoffenheim (21. Minute). Danach kontrollierten die Gäste das Spiel bis zum Pausenpfiff.

Die zweite Hälfte: Lief wie der erste - nur mit anderem Ergebnis. Hoffenheim bestimmte das Spiel, Dortmund wurde den Gästen selten gefährlich. Bis Stefan Posch Shinji Kagawa im Strafraum foulte. Pierre-Emerick Aubameyang trat zum Elfmeter an und traf (63.). Danach wurde das Spiel ausgeglichener und geprägt durch Fehler auf beiden Seiten. Vieles deutete auf ein Remis hin, bis der ansonsten meist unglücklich agierende Kagawa einen genialen Moment hatte: Mit einem Pass in die Tiefe setzte er Christian Pulisic in Szene, der den späten Siegtreffer besorgte (89.).

Ende einer Ära? Etwa zehn Jahre lange war das Pressing in Dortmund Teil der DNA. Jürgen Klopp (2008 bis 2015) hatte das Konzept des Dortmunder "Heavy-Metal-Fußballs" (O-Ton Klopp) geprägt, Thomas Tuchel führte das Erbe fort. Peter Bosz knüpfte dort an, doch das Erfolgsmodell bekam deutliche Risse. Unter Stöger scheint die Marschrichtung nun eine andere: Sicherheit statt Heavy Metal, Siege statt Spektakel.

Grillitsch gerade hinter der Mittellinie völlig ohne Gegnerdruck, Dortmund mit zehn Mann passiv dahinter. Wann gab es das zuletzt im Signal-Iduna-Park? Muss über zehn Jahre her sein. Stöger beerdigt da gerade etwas, ganz still und heimlich. #BVBTSG — Tobias Escher (@TobiasEscher) 16. Dezember 2017

Nagelsmann und der BVB-Fluch: Noch nie hat Julian Nagelsmann als Trainer gegen den BVB gewinnen können. In Dortmund setzte es für den Hoffenheim-Coach ausschließlich Niederlagen - so auch dieses Mal. Mehr als über diese Negativstatistik wird sich Nagelsmann jedoch darüber ärgern, wie seine Mannschaft ein souverän geführtes Spiel aus der Hand gab.

Kurzpassmaschine Hoffenheim: Wie knackt man einen tief stehenden Gegner spielerisch? Hoffenheim hatte einen Plan: Kurzpässe. 42 Sekunden dauerte es, bis der Ball vor dem 1:0 von Verteidiger Benjamin Hübner bis zu Torschütze Mark Uth gelangte. Dabei spielte das Team über 21 Stationen. Das sind zwei Sekunden pro Pass, ohne dass der BVB dazwischen kam. Diese taktische Souveränität kam dem Team nach dem Gegentor abhanden.

Störfeuer aus Köln: Vor dem Spiel meldete sich Kölns neuer Geschäftsführer Armin Veh zu Wort. "Wenn man 14 Spiele hat und drei Punkte und 13 Verletzte, dann hat mit Sicherheit etwas nicht gestimmt", sagte Veh und giftete gegen Ex-Trainer Stöger. Der behielt einen ruhigen Puls: "Wenn es so bewertet wird, dann möchte ich mich entschuldigen dafür, dass ich das so übergeben habe. Ich kenne Armin ja schon lange, er wird das gut analysiert haben, in den paar Tagen, seitdem er da ist."

Ende der Spekulationen? Stöger ist noch gar nicht lang im Amt, da ist sein baldiger Abschied für viele schon beschlossene Sache. Und den Nachfolger meinen viele auch zu kennen: Julian Nagelsmann. Ob es so kommen wird, ist ungewiss. Stögers Chancen auf eine Weiterbeschäftigung könnten mit einem dritten Sieg in Serie jedenfalls steigen: Am Mittwoch im Pokal bei Bayern München (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:1 (0:1)

0:1 Uth (21.)

1:1 Aubameyang (63., Foulelfmeter)

2:1 Pulisic (89.)

Dortmund: Bürki - Toljan, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Weigl - Kagawa, Guerreiro - Jarmolenko (73. Dahoud), Aubameyang, Pulisic (90.+3 Subotic)

Hoffenheim: Baumann - Posch (90. Akpoguma), Vogt, Benjamin Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Zuber - Amiri, Demirbay - Uth (69. Szalai), Gnabry (63. Kramaric)

Schiedsrichter: Osmers

Gelbe Karten: -

Zuschauer: 81.000