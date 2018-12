Borussia Dortmund hat mit einem 2:1 (1:1)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auf die erste Saisonniederlage bei Fortuna Düsseldorf reagiert. Für die Gastgeber trafen Jadon Sancho (42. Minute) und Marco Reus (54.), Christoph Kramer hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. In der Tabelle liegen die Dortmunder nun wieder neun Punkte vor dem VfL, am Samstag kann der FC Bayern mit einem Sieg in Frankfurt wieder auf sechs Zähler verkürzen.

Beide Trainer mussten auf wichtige Stützen in der Abwehr verzichten. Beim BVB hieß das Innenverteidiger-Pärchen Julian Weigl und Ömer Toprak, Gäste-Coach Dieter Hecking setzte auf Tobias Strobl und den 18-jährigen Louis Beyer. Aus Gladbacher Sicht nahm das doppelten Einfluss auf das Spiel. Aus Sicherheitsgründen wurden die eigenen Offensivbemühungen im ersten Durchgang nahezu komplett eingestellt und der junge Beyer ermöglichte mit einem der wenigen Fehler in der Vorwärtsbewegung den Treffer von Sancho.

Zur Pause stand es trotzdem unentschieden, weil Gladbach die erste gute Torchance zum Ausgleich nutzte und die seit Monaten in der Kritik stehende Handspielregel den Gästen half. Der seit Oktober erstmals wieder in der Startelf stehende Kramer köpfte sich selbst an die Hand, kontrollierte so den Ball und schoss aus kurzer Distanz ein . Schiedsrichter Felix Zwayer erkannte wie sein Video-Assistent zurecht keine Absicht - einen Vorteil hatte sich Kramer trotzdem verschafft.

Zu diesem Zeitpunkt hatte BVB-Trainer Lucien Favre schon den ersten Wechsel vornehmen müssen. Torjäger Paco Alcácer ging mit muskulären Problemen früh runter (34.), dafür kam Mario Götze ins Spiel. Und der ehemalige Nationalspieler war sofort ein wichtiger Faktor in der Offensive der Heim-Borussen. Götze war schon vor Sanchos Treffer als letzter Spieler am Ball, die erneute Führung durch Reus bereitete der 26-Jährige sogar mit einem Traumpass durch den Fünfmeterraum vor.

Reus hatte bereits im ersten Durchgang eine weitere Großchance vergeben (20.) und zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern an den Pfosten (65.). Von Reus ist man diese Form seit Wochen gewohnt. Götze war zuletzt vor allem als Vorhut für Alcácer im Einsatz, der Spanier erzielte die meisten seiner zwölf Saisontore als Joker. Für Götze waren es erst die Torbeteiligungen drei und vier.

Nun steht für beide Teams eine kurze Winterpause an, weiter geht es am 19. Januar mit den Auswärtsspielen in Leipzig (BVB) und Leverkusen.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1)

1:0 Sancho (42.)

1:1 Kramer (45.+1)

2:1 Reus (54.)

BVB: Bürki - Piszczek, Weigl, Toprak, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho (90.+2 Wolf), Reus, Guerreiro (90.+3 Bruun Larsen) - Alcácer (34. Götze).

Gladbach: Sommer - Johnson, Beyer, Strobl, Wendt - Neuhaus (82. Cuisance), Kramer (68. Hofmann), Zakaria - Herrmann (73. Traoré), Plea, Hazard.

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: -/Cuisance

Zuschauer: 81.000