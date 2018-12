Dortmund weiter ungeschlagen Stiller Sieg

Die Lust an der Tabellenführung: Der BVB unter Lucien Favre sorgt derzeit dafür, dass die Meisterfrage in der Bundesliga wieder spannend ist: Tabellenführung, solider Vorsprung vor den Bayern, ungeschlagen in der Liga und dann kam auch noch der Lieblingsgegner: Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat der SC Freiburg eine so geringe Siegquote wie gegen Dortmund (acht Prozent). In 36 Bundesliga-Spielen gelangen dem SCF nur drei Siege gegen den BVB (10 Remis, 23 Niederlagen). Ganz gute Vorzeichen, oder?

Das Ergebnis: Ja. Dortmund gewinnt 2:0 (1:0) und baut mit 33 Punkten zunächst den Vorsprung auf den Tabellenzweiten, Borussia Mönchengladbach aus (26 Punkte). Die Gladbacher müssen am Sonntag gegen RB Leipzig nachlegen, um den BVB nicht weiter enteilen zu lassen. Freiburg ist 13. (14 Punkte).

Die erste Hälfte: Es ist ein wenig schwieriger, gegen Mannschaften zu spielen, die mit Fünferkette spielen. Du hast weniger Lücken als wenn du gegen eine Viererkette spielst", hatte BVB-Trainer Lucien Favre vor dem Spiel gesagt. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung des Schweizer: Gegen die defensiv spielenden Freiburger tat sich Dortmund zunächst schwer, obwohl die Gastgeber mit rund 70 Prozent Ballbesitz das Spiel unter Kontrolle hatten. Der BVB brauchte einen Strafstoß: Im Strafraum trat Dominique Heintz Sancho auf den Fuß, Marco Reus verwandelte mit einem Schuss in die Mitte des Tores (39.). Wenig später machte Jérome Gondorf den Freiburgern ein wenig Hoffnung, als sein ausgeführter Freistoß aus rund 25 Metern an die Unterkannte der Latte sprang (44.).

Stellen Sie sich vor, es ist Fußball und niemand singt und jubelt: In der ersten Hälfte des Spiels herrschte relative Stille in Dortmund. Zumindest auf der Südtribüne. Stadionatmosphäre unter Wasser quasi. Der Grund? Die Fans protestierten mit dem Stimmungsboykott gegen die ungeliebten Montagsspiele in den Ligen. Zwar soll es diese ab der Saison 2021/22 nicht mehr geben, darauf haben sich die Klubs geeinigt. Dies gilt zunächst jedoch nur für die Bundesliga. "Ich würde alle Spiele am Montag total verbieten. Das ist lächerlich", sagte Favre nach der Partie. "Ich bedauere es für uns, weil sie uns viel bringen, wenn sie da und laut sind. Wir haben das gern und brauchen das", sagte er, betonte aber: "Ich verstehe die Leute, die protestieren, total."

REUTERS Fanproteste im Westfalenstadion

Die zweite Hälfte: Dortmund dominierte auch die ersten Spielminuten der zweiten Hälfte, konnte die gute Chance zum 2:0 durch Reus direkt nach Wiederanpfiff zunächst jedoch nicht nutzen (47.). Die Gäste kamen in dieser Zeit kaum aus der eigenen Hälfte heraus, seit dem Freistoß von Gondorf wurden die Nerven von BVB-Keeper Roman Bürki geschont. Es sollte der einzige Schuss aufs Dortmunder Tor bleiben. Die Hausherren verwalteten ab der 60. Minute vor allem ihre knappe Führung. Wie schon beim 2:1-Sieg gegen Mainz am vergangenen Spieltag zeigte sich Favres Team phasenweise müde und war weit entfernt von jenem Offensivfußball, mit dem sie zu Beginn der Saison begeisterten. Es brauchte Joker Paco Alcácer, der nach seiner Einwechslung mit seinem neunten Jokertor den 2:0-Sieg perfekt machte.

Toptorjägergespann: Durch seinen Treffer zum 1:0 erzielte Marco Reus sein 13. Tor für den BVB in diesem Kalenderjahr. 2013 schaffte er das schon einmal. Mehr Treffer gelangen dem BVB-Kapitän noch nie innerhalb eines Jahres in der Bundesliga. Geht da noch mehr 2018? Vier Spieltage sind noch Zeit und Reus' Form stimmt.

13 - @woodyinho erzielt sein 13. @Bundesliga_DE-Tor im Kalenderjahr 2018 (wie 2013 für den BVB) - nie schoss er mehr Treffer innerhalb eines Jahres in der Bundesliga. Kapitän. #BVBSCF @BVB pic.twitter.com/6E9c4VVVWa — OptaFranz (@OptaFranz) 1. Dezember 2018

Mit dem Treffer ins Freiburger Tor zog er zunächst mit Dortmunds Joker und Toptorschützen Alcácer gleich. Beide hatten zu diesem Zeitpunkt neun Saisontore und führten die Torjägerliste mit Sébastian Haller und Luka Jovic (beide Eintracht Frankfurt) an. Doch Alcácer wäre nicht Alcácer - vor allem, wenn er von der Bank kommt. Mit seinem Treffer zum 2:0 steht er wieder ganz alleine ganz oben in der Liste.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX Mann auf Bank: Das Bild, vor dem die Liga zittert - Paco Alcácer

Streichergebnis: Von dem SC Freiburg war mit Ausnahme der leuchtend blauen Auswärtstrikots an diesem Spieltag wenig zu sehen - schon gar nicht im Dortmunder Strafraum. Kein besonders schönes Jubiläum für Christian Streich, der weiter auf seinen 100. Pflichtspielsieg mit dem SC warten muss. Der Trainer stand zum 200. Mal für den SC Freiburg in der Bundesliga an der Seitenlinie. Öfter, nämlich 340 Mal, tat dies nur Volker Finke.

200 - Christian Streich wird heute zum 200. Mal in der @Bundesliga_DE ein Spiel des @scfreiburg betreuen. Nur Volker Finke kann mehr BL-Spiele für Freiburg vorweisen (340). pic.twitter.com/t1687UspUv — OptaFranz (@OptaFranz) 1. Dezember 2018

Doch wie das an diesem Tag so war: Der BVB war der Matchwinner. Und erfolgreicher als Streich ist Favre dann auch in der Statistik. Fazit: Wenige Wolken am Dortmunder Horizont - und das im Dezember-Schmuddelwetter.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0 (1:0)

1:0 Reus (40., Foulelfmeter)

2:0 Alcácer (90.+1)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Diallo, Zagadou (37. Toprak), Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Reus (81. Philipp), Bruun Larsen - Mario Götze (70. Alcácer)

Freiburg: Schwolow - Gulde, Koch, Heintz - Stenzel, Haberer, Gondorf (77. Kleindienst), Günter - Waldschmidt, Petersen (78. Höler), Frantz (68. Ravet)

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Piszczek - Haberer