Dortmunds Erfolg in Gladbach Der emotionalste Sieg der Saison

Am Samstagabend um kurz vor neun Uhr ließ Michael Zorc sich zu einer Kühnheit hinreißen, wie sie in den vergangenen Tagen kein anderer Dortmunder wagen mochte. "Ich habe das Gefühl, Rückschläge machen uns im Moment noch ein Stück stärker", erklärte der Sportdirektor des BVB nach dem mitreißenden 3:2-Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Die Optimisten rund um den Klub hatten vielleicht heimlich gehofft, dass die durch den Sprengstoff-Anschlag traumatisierte Mannschaft irgendwann Kraft aus negativen Erlebnissen schöpfen könne. Aber wirklich daran zu glauben, war schwer. Die Dienstreise nach Mönchengladbach lieferte nun erste stabile Indizien für diesen Effekt und könnte tatsächlich als Akt der Befreiung in die Geschichte dieser Saison eingehen.

Die Spieler feierten in der Kabine jedenfalls mit lauter Musik, Thomas Tuchel berichtete von "großer Ausgelassenheit", und auch der Trainer selbst hatte nach dem Schlusspfiff ungewohnt emotional reagiert. Er war auf den Platz gelaufen, hatte sämtliche Spieler und auch jeden anderen, der ihm über den Weg lief, innig umarmt. Tuchel klopfte auf Rücken, ballte Fäuste, ohne dabei aufzuhören, zu lachen. So leidenschaftlich haben die Dortmunder schon lange nicht mehr gejubelt, und etwas später sagte Roman Bürki den Satz, der als große Überschrift für dieses Dortmunder Wochenende taugt: "Heute habe ich zum ersten Mal wieder ein echtes Glücksgefühl."

Zwischen Brillanz und Leichtfertigkeit

Natürlich hatte dieser emotionale Durchbruch mit der Verhaftung des mutmaßlichen Attentäters zu tun und auch mit dem Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Darin besteht immerhin das offizielle Saisonziel des BVB. Vor allem jedoch waren die Dortmunder erfüllt von dem Gefühl, ein großartiges Fußballspiel gewonnen zu haben. Die Art und Weise war dabei untypisch: Ein Siegtreffer nach der 85. Minute war dem Team in dieser Saison zuvor noch gar nicht gelungen. Oft sind diese zum Wankelmut neigenden Hochbegabten am Ende ihrer Partien ja eher noch in Schwierigkeiten geraten. Diesmal drehten sie einen 2:1-Rückstand, und Raphaël Guerreiro köpfte drei Minuten vor Ablauf der offiziellen Spielzeit das 3:2.

Tuchel erfreute sich später am "absoluten Siegeswillen", den seine Mannschaft gehabt habe, "nach dem Rückstand so zu dominieren und noch zu gewinnen" sei eine "tolle Reaktion". Die emotionalen Kräfte, die diese Leistung freisetzte, waren auch noch in den hintersten Reihen des Borussia-Parks spürbar. Wobei dieses wendungsreiche Spiel auch deshalb so aufregend war, weil es dem BVB trotz der positiven Entwicklungen der vergangenen zwei Tage weiterhin schwer fällt, die eigene fußballerische Überlegenheit in echte Souveränität zu verwandeln.

Wie so oft schwankte das Team zwischen Brillanz und der Neigung, das eigene Talent irgendwie zu verschwenden. "Wir haben uns mit zwei Eigentoren komplett in Not gebracht", sagte Tuchel. Ohne die eigene Leichtfertigkeit hätte der total überlegene BVB vermutlich unspektakulär und sorgenfrei 2:0 gewonnen. So jedoch wurde die Partie zu einem wilden Ritt.

"Endlich geht es wieder um Sport"

Marco Reus hatte den BVB früh per Elfmeter in Führung gebracht, Mikel Merino begünstigte Lars Stindls 1:1 mit einem schlimmen Fehlpass (43.) und das höchst unverdiente 2:1 für Mönchengladbach hatte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer versehentlich selbst erzielt (48.). Aber der BVB arbeitete mit Hingabe, Willenskraft und einem energischen Pressing weiter. Die derzeit etwas unstabil wirkenden Gladbacher fanden einfach keine Lösungen gegen diesen starken Gegner. Pierre-Emerick Aubameyang, der zunächst auf der Bank gesessen hatte, traf gut eine Minute nach seiner Einwechslung zum 2:2 (58.), und Guerreiros Siegtor verschaffte den Dortmundern schließlich ihren emotionalsten Sieg seit langem.

Es war ein Tor, das in großen Zusammenhängen steht, tabellarisch, als Konsequenz der polizeilichen Ermittlungserfolge, aber auch vor dem Hintergrund des nun anstehenden Pokal-Halbfinals beim FC Bayern. Dieser Sieg nach diesem Spielverlauf könne "ein Verstärker sein", sagte Tuchel. Und Bürki erklärte: "Wenn du in einer Gruppe negative Erlebnisse hast, dann schweißt das zusammen, das hat man heute gesehen."

Während die Atmosphäre beim Rivalen aus München weiterhin schlecht ist nach dem Champions League-Aus und zuletzt vier Partien ohne Sieg, entsteht in Dortmund möglicherweise gerade eine neue Energie, die sich noch als sehr kostbar erweisen kann. "Endlich geht es wieder um Sport", resümierte Sven Bender, und das ist wahrlich ein guter Grund zum Feiern für die Dortmunder.