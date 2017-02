Borussia Dortmund Watzke vermeidet Bekenntnis zu Tuchel

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund will erst nach Saisonende mit Trainer Thomas Tuchel über eine Verlängerung von dessen Vertrag verhandeln. "Thomas hat in einem Interview allerdings ja bekanntermaßen selbst den Wunsch geäußert, dass er erst unmittelbar nach der Saison mit uns sprechen möchte, weil er sich in der Saison voll auf den Sport konzentrieren will", sagte Watzke in einem Interview mit den "Ruhr Nachrichten".

Der BVB-Boss stellte diese Planung zwar als völlig ausreichend dar: "Die Saison endet meines Wissens Ende Mai, dann ist genug Zeit, bis am 1. Juli das letzte Vertragsjahr beginnt. Es wird in dieser Zeit Gespräche geben. Ganz unaufgeregt." Der Vertrag von Tuchel beim BVB läuft am 30. Juni 2018 aus.

Angesprochen auf ein mögliches Scheitern der Verhandlungen mit dem Coach, vermied Watzke aber ein klares Bekenntnis zu Tuchel: "Wir werden die Gespräche erst einmal führen. Denn dazu sind sie da. Fakt ist, dass Thomas Tuchel ein außergewöhnlich guter Trainer ist! Wir müssen aber auch schauen, ob wir uns in der strategischen Ausrichtung des Klubs einig sind, bei kommunikativen Themen, bei tausend Dingen."

Nach den bereits feststehenden Transfers des Schweden Alexander Isak (in der Winterpause) und Ömer Toprak (im Sommer) sieht Watzke nicht mehr viel Handlungsbedarf, was den Spielerkader betrifft. "Es wird sicher nicht so viele Transfer-Aktivitäten wie im letzten Jahr geben. Wir wollen den Kader noch einen Tick schlagkräftiger machen, vielleicht einen Mentalitätsspieler holen", sagte Watzke, "die wachsen allerdings auch nicht auf Bäumen. Wir hatten in der Vergangenheit eine Menge Ideen, und die allermeisten waren offensichtlich nicht so schlecht." Angesprochen auf den Gladbacher Mahmoud Dahoud wollte sich der BVB-Boss nicht konkret äußern. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor gemeldet, der 21-Jährige stehe vor einem Wechsel zum BVB.

Watzke bezifferte derweil den ökonomischen Schaden durch die Sperrung der Südtribüne für das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg (3:0) auf eine halbe Million Euro. "Der Imageschaden ist zusätzlich auch da", sagte Watzke. Aufgrund der Schmähplakate im Heimspiel am 4. Februar gegen Aufsteiger RB Leipzig war der BVB vom DFB-Sportgericht mit der Sperrung der Südtribüne und 100.000 Euro Geldbuße bestraft worden.