Fußball-Bundesliga BVB holt Yarmolenko als Dembélé-Ersatz

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Rekordverkauf Ousmane Dembélé in der Ukraine fündig geworden. Außenstürmer Andriy Yarmolenko wechselt von Dynamo Kiew zum BVB. Der 27-Jährige erhält einen Vertrag bis 2021. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge zwischen 25 und 30 Millionen Euro betragen.

Damit reagierte Dortmund auf den Abgang von Frankreichs Jungstar Dembélé zum FC Barcelona. Für den Wechsel kassierte der BVB eine fixe Transfersumme von 105 Millionen Euro. Hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen, die dem Bundesligisten eine Ablöse in Höhe von 147 Millionen Euro einbringen könnten.

"Andriy ist ein Spieler, den wir schon seit langer Zeit verfolgen und der sowohl auf Vereinsebene als auch in Diensten der ukrainischen Nationalmannschaft für Fußball auf Top-Niveau steht", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc über den Angreifer, der in 339 Pflichtspielen für Dynamo Kiew 137 Tore erzielte.

"Ich bin sehr dankbar, dass Dynamo Kiew mir meinen Traum erfüllt hat, zu einem großen europäischen Klub wechseln zu dürfen", sagte Yarmolenko, der auf beiden offensiven Außenpositionen eingesetzt werden kann.

Für die Ukraine lief Yarmolenko in 69 A-Länderspielen auf und erzielte dabei 29 Tore. Der 1,89 Meter große Angreifer wurde in seiner Heimat in den Jahren 2013, 2014 und 2015 zum Fußballer des Jahres gewählt.