CL-Spiel gegen Dortmund Haben Warschau-Fans "Nutten" oder "Juden" skandiert?

Das war eindrucksvoll, wie Borussia Dortmund bei seinem Auftaktspiel in der Champions League 6:0 beim überforderten polnischen Meister Legia Warschau gewann. Weniger erfreulich jedoch war das Verhalten einiger Legia-Fans während der Partie.

Die Gesänge des berüchtigten Anhangs sorgten nach dem Spiel für Diskussionen. So sollen die Legia-Anhänger in der ersten Halbzeit immer wieder antisemitische Gesänge gegen den BVB angestimmt haben. Dies veranlasste die Klubführung am Morgen nach der Partie zu einer skurrilen Stellungnahme. Demnach seien die Fans falsch verstanden worden.

Im Wortlaut der Erklärung des Legia-Vorstands heißt es: "Die Medienberichte, laut denen die Fans von Legia auf den Rängen 'Jude Jude BVB' skandiert hätten, entsprechen nicht der Wahrheit. Stattdessen sangen die Zuschauer 'Nutte Nutte BVB', ein für den BVB und für seine Fans ebenfalls beleidigender Gesang, den auch die Fans anderer deutscher Mannschaften singen; dieser Gesang hat jedoch keinen rassistischen oder antisemitischen Hintergrund. Trotzdem möchten wir uns von ganzem Herzen bei sowohl den deutschen als auch den polnischen Fans von Borussia Dortmund entschuldigen, die sich dadurch angegriffen fühlen."

Zudem versuchten einige Ultras des polnischen Meisters während der Partie, den Block mit den Dortmunder Zuschauern zu stürmen. Dabei setzten die Sicherheitskräfte Pfefferspray ein, was einige Besucher auch aus anderen Blocks aus dem Stadion vertrieb. Einige Hooligans entrissen den Polizisten das Pfefferspray und setzten es dann selbst gegen die Ordner ein. In der zweiten Hälfte beruhigte sich die Szenerie. Auch aus der anschließenden Nacht wurden keine größeren Zwischenfälle bekannt.