Eklat beim Spiel gegen Leipzig BVB identifiziert 61 Tatverdächtige

Borussia Dortmund hat nach den Vorkommnissen beim Spiel gegen RB Leipzig 61 Tatverdächtigte identifiziert. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, konnten die Personen mit Hilfe hochauflösender Stadionkamera-Bilder ermittelt werden.

"Die durch das Videomaterial aufgedeckten Taten bzw. Tatbeiträge weisen unterschiedliche Schweregrade auf und werden nach einer Einzelfallprüfung, die bei jedem Verdächtigen eine Anhörung einschließen wird, konsequent verfolgt", hieß es in einer Erklärung des Vereins.

Damit reagiert der Revierklub auf die Vorgänge beim Duell vor zwei Wochen mit Leipzig. BVB-Anhänger hatten RB-Offizielle und den Verein auf zahlreichen Spruchbändern und mit Gesängen massiv beleidigt und diffamiert. Deshalb wurde die Südtribüne des BVB-Stadions vom DFB für das Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg gesperrt.

Zudem waren Gäste-Fans im Umfeld der Dortmunder Arena mit Gegenständen, unter anderem mit Steinen, beworfen worden. Es hatte zehn Verletzte gegeben. Für die Vorfälle außerhalb des Stadions sind die DFB-Sportgerichtsbarkeit und der BVB jedoch nicht zuständig. Das übernehmen staatlichen Stellen wie Polizei, Staatsanwaltschaft oder ordentliche Gerichte.

Erst am Donnerstag waren 88 potenzielle Gewalttäter aus dem BVB-Umfeld mit bundesweit gültigen Stadionverboten belegt, weil sie am auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Darmstadt am vergangenen Samstag von der Polizei gestoppt worden waren. Bei der Überprüfung zweier Reisebusse fanden die Beamten Pyrotechnik, Sturmhauben, Kampfsporthandschuhe und Schmerzmittel.