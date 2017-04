Dortmunds Aus gegen Monaco Konfusion am Ende einer wilden Reise

Der BVB scheitert in der Champions Leauge am Gegner, an Defensivschwächen und wohl auch an den Folgen des Sprengstoffanschlags. Wie sie mit dem Aus umgehen sollen, wissen die Dortmunder selbst nicht so genau.

