Zorc über Probleme beim BVB Einigkeit mit Watzke, kein Angebot für Aubameyang

BVB-Sportdirektor Michael Zorc will sich bei der Dortmunder Trainersuche Zeit lassen. "Wir müssen uns dabei nicht unter Druck setzen. Es geht darum, die bestmögliche Lösung - und nicht die schnellste - für den BVB zu finden", sagte Zorc dem "Kicker". Prinzipiell sei der Verein bereit, eine Ablösesumme für den Nachfolger von Thomas Tuchel zu zahlen. "Das würde ich nicht komplett ausschließen."

Medienspekulationen, wonach sich der BVB um die Freigabe des vertraglich in Nizza gebundenen Lucien Favre bemüht, wollte Zorc nicht bestätigen: "Wir kommentieren keine Namen." Gehandelt werden in Dortmund auch die Trainer Peter Stöger (1. FC Köln), Peter Bosz (Ajax Amsterdam), Niko Kovac (Eintracht Frankfurt) und Paulo Sousa (AC Florenz), die ebenfalls alle unter Vertrag stehen.

Zorc hat zudem die Einigkeit der Vereinsoberen bei der Trennung von Tuchel betont. "Beim BVB gibt es im sportlichen Bereich keine Entscheidung, die nicht von mir getroffen und/oder inhaltlich komplett mitgetragen worden wäre." Deshalb sei es völlig falsch, von einem Alleingang von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu sprechen.

Der BVB brauche nun "Ruhe im Karton", wie Zorc betonte. "Das ist kein frommer Wunsch, sondern das erklärte Ziel. Ab sofort und auch für die neue Saison. Das ist unabdingbar. Der Eindruck, den wir in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit gemacht haben, war untypisch für uns", sagte er: "Was wir nicht brauchen, sind gegenseitige Beurteilungen und Bewertungen, wer welche Fehler gemacht hat."

Darüber hinaus dementierte Zorc Meldungen, wonach der Abgang von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang bereits beschlossene Sache sei: "Uns liegt Stand heute kein einziges Angebot von irgendeinem Club auf dieser Welt vor."

Allerdings bestätigte der Sportdirektor, dass der Bundesliga-Torschützenkönig einen Vereinswechsel erwägt: "Natürlich wissen wir aus vielen Gesprächen, dass sich Auba ernsthaft mit seiner Zukunft beschäftigt. Ihm stellt sich jetzt auch wegen seines Alters die Frage, ob er noch einmal etwas Neues machen will. In gut zwei Wochen wird er 28." Dem Torjäger liegen angeblich Angebote aus China, von Paris Saint-Germain und vom AC Mailand vor. Spekuliert wird über eine Ablöseforderung des BVB in Höhe von 70 Millionen Euro.