Schwere Knieverletzung Philipp wird dem BVB "mehrere Monate" fehlen

Offensivspieler Maximilian Philipp wird Borussia Dortmund verletzungsbedingt mehrere Monate fehlen. Das teilte der Klub mit. Eine genaue Untersuchung beim 23-Jährigen habe "eine schwere Knieverletzung" ergeben, so der BVB.

Maximilian #Philipp wird dem BVB leider mehrere Monate lang fehlen. Der Offensivakteur erlitt im Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag in Leverkusen eine schwere Knieverletzung unter Beteiligung der Kniescheibe. Milli, wir wünschen dir gute Besserung! pic.twitter.com/9jWh63fboN — Borussia Dortmund (@BVB) 5. Dezember 2017

Philipp hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim 1:1 im Gastspiel bei Bayer Leverkusen zugezogen. In dieser Partie hatte auch Mittelfeldspieler Gonzalo Castro einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk erlitten, der ihn zu einer wochenlangen Pause zwingt. Castro war in der 44. Minute von seinem Gegenspieler Wendell gefoult worden, der danach die Rote Karte gesehen hatte. Philipp hatte sich bereits in der achten Minute in einem harmlosen Zweikampf das Knie verdreht und musste vorzeitig vom Feld.